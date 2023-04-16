Тур: 29. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 9825 Главный судья: Гозубуик Сердар
0:3
Конец матча
Ход матча
24'
0:1
42'
0:2
84'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 12
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
61
Вита
Реми
11
Гладон
Пол
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
2.8
3.4
Среднее время на гол
32
26
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
2
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
45
42
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.31
|Кордоба Иньиго
|5
|0.17
|Tijjani Noslin
|5
|0.17
|Гладон Пол
|4
|0.14
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.1
|Эмбало Умару
|2
|0.07
|Вита Реми
|2
|0.07
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.41
|Одгор Йенс
|9
|0.31
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.21
|Де Вит Дани
|5
|0.17
|Сугавара Юкинари
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.1
|Керкез Милош
|3
|0.1
|Де Вит Меес
|2
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.07
|Класи Йорди
|1
|0.03
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Лахдо Майкель
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
АЗ Алкмаар
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
11
4
Фортуна Ситтард
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
12
24
Фортуна Ситтард
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
АЗ Алкмаар
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
23
28
Голы по времени матча
Забито
19
28
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
4
21%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
8
42%
6
21%
76-90
Пропущено
26
16
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
7
27%
1
6%
61-75
9
35%
5
31%
76-90
Забито
18
25
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
8
44%
3
12%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
4
21%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
6
23%
3
16%
31-45
7
27%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
27%
5
26%
76-90
Забито
37
53
13 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
6
16%
4
8%
1-15
2
5%
12
23%
16-30
5
14%
14
26%
31-45
3
8%
7
13%
46-60
5
14%
7
13%
61-75
16
43%
9
17%
76-90
Пропущено
52
35
18 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
2
4%
8
23%
1-15
7
13%
3
9%
16-30
9
17%
7
20%
31-45
11
21%
4
11%
46-60
7
13%
3
9%
61-75
16
31%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
131
78
77
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
410
78
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
281
1118
1415
326
821
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|11 (5)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8