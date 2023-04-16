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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 9825 Главный судья: Гозубуик Сердар
Фортуна Ситтард
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
24' Гол
Одгор Йенс
0:2
42' Гол
Керкез Милош
0:3
84' Гол
Павлидис Вангелис
90'+3

Ход матча

24'
0:1
Одгор Йенс
(Рейндерс Тиджани)
42'
0:2
Керкез Милош
(Мейнанс Свен)
58'
Эмбало Умару
Химо Наварро
 
76'
 
Базур Рихедли
Мейнанс Свен
76'
 
Лахдо Майкель
Одгор Йенс
82'
Бёйтинк Томас
Tijjani Noslin
 
82'
Ташчи Тунахан
Озьякуп Огузхан
 
84'
0:3
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
86'
Эрдоган Доган
Кордоба Иньиго
 
87'
 
Бюрместер Зико
Класи Йорди
87'
 
Де Вит Меес
Ван Бредероде Мирон

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 12
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
2
Химо
Наварро
33
Сиовас
Димитрис
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
61
Вита
Реми
77
Tijjani
Noslin
8
Бистрович
Кристиян
15
Озьякуп
Огузхан
7
Кордоба
Иньиго
11
Гладон
Пол
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Фортуна Ситтард
5-4-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
0:3
К
2:4
ТМК
0:5

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

2.8
3.4

Среднее время на гол

32
26

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

2
2.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

45
42

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.31
Кордоба Иньиго 5 0.17
Tijjani Noslin 5 0.17
Гладон Пол 4 0.14
Озьякуп Огузхан 3 0.1
Эмбало Умару 2 0.07
Вита Реми 2 0.07
Ферати Арианит 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.41
Одгор Йенс 9 0.31
Карлссон Йеспер III 6 0.21
Де Вит Дани 5 0.17
Сугавара Юкинари 3 0.1
Рейндерс Тиджани 3 0.1
Керкез Милош 3 0.1
Де Вит Меес 2 0.07
Ван Бредероде Мирон 2 0.07
Класи Йорди 1 0.03
Михайлович Джордже 1 0.03
Лахдо Майкель 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Эрдоган Доган 3 2
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 5 0
Julio Velazquez 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Эмбало Умару 3 0
Кокс Джордж 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Сиовас Димитрис 2 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Гут Родриго 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Ташчи Тунахан 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Хацидиакос Пантелис 4 0
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
АЗ Алкмаар
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

11
4
Фортуна Ситтард
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

12
24
Фортуна Ситтард
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
АЗ Алкмаар
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

23
28

Голы по времени матча

Забито

19
28
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
4
21%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
8
42%
6
21%
76-90

Пропущено

26
16
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
7
27%
1
6%
61-75
9
35%
5
31%
76-90

Забито

18
25
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
8
44%
3
12%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
4
21%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
6
23%
3
16%
31-45
7
27%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
27%
5
26%
76-90

Забито

37
53
13 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
6
16%
4
8%
1-15
2
5%
12
23%
16-30
5
14%
14
26%
31-45
3
8%
7
13%
46-60
5
14%
7
13%
61-75
16
43%
9
17%
76-90

Пропущено

52
35
18 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
2
4%
8
23%
1-15
7
13%
3
9%
16-30
9
17%
7
20%
31-45
11
21%
4
11%
46-60
7
13%
3
9%
61-75
16
31%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
1
14 раз 48%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
7
7
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
7
8
1
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
28
1
11
18
1.5
14
15
3
26
2.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 29 21 7 1 70 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 29 18 8 3 79 - 29 62
4.
АЗ Алкмаар
 29 17 6 6 56 - 32 57
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Фортуна Ситтард
 29 9 5 15 35 - 54 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 29 7 6 16 34 - 61 27
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 29 5 10 14 26 - 49 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 29 4 4 21 21 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 15 9 4 2 44 - 13 31
5.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 14 6 1 7 22 - 29 19
11.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 15 2 0 13 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 11 3 1 39 - 19 36
2.
АЗ Алкмаар
 15 10 1 4 29 - 15 31
3.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 14 2 1 11 11 - 32 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Аякс Бергвейн Стевен 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9825 болельщиков
  • 93'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 40%, АЗ Алкмаар: 60%.
  • 92'
    Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Где смотреть матч Фортуна Ситтард 0:3 АЗ Алкмаар онлайн

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