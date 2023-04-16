Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

86' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Эмбало Умару наказан за толчок Milos Kerkez

82' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Рейндерс Тиджани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Класи Йорди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Ван Бредероде Мирон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бистрович Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Оооо... вот это был удар! Павлидис Вангелис должен был забить с этой позиции.

70' Ван Бредероде Мирон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Бёкема Сэм пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур ловит мяч

68' Ван Бредероде Мирон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ван Бредероде Мирон пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Озьякуп Огузхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Химо Наварро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

50' Кордоба Иньиго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гладон Пол выиграл воздушное противоборство у Milos Kerkez.

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.