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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 9600 Главный судья: Нихуйс Бас
Камбюр
0:1
Второй тайм: 51'
Фейеноорд
0'
16' Желтая карточка
Ван Вермескеркен Саи
0:1
17' Гол
Хименес Сантьяго Томас
50' Желтая карточка
Бангура Алекс

Ход матча

16'
Ван Вермескеркен Саи
 
17'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Пайшао Игор)
50'
Бангура Алекс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Фейеноорд
23.00
9.60
1.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Руйтер
Робин
24
Ван
Вермескеркен
Саи
3
Макинтош
Келвин
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
19
Фор
Наварон
8
Якобс
Ями
9
Йонсен
Бьорн
25
Махи
Мимаун
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
10
Кекчю
Оркун
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Камбюр
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Фейеноорд

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
К
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.14
Худемакерс Меес 3 0.1
Брей Майкл 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Якобс Ями 2 0.07
Фор Наварон 1 0.03
Бангура Алекс 1 0.03
Махи Мимаун 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Ван Вермескеркен Саи 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Яспер тер Хейде 1 0.03
Remco Balk 1 0.03
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 11 0.38
Перейра Данило II 8 (1) 0.28
Кекчю Оркун 8 (2) 0.28
Шиманьски Себастьян 7 0.24
Пайшао Игор 6 0.21
Дилросун Джавайро 5 0.17
Джаханбахш Алиреза 4 0.14
Гертрейда Лютсхарел 3 0.1
Идрисси Уссама 2 0.07
Ганцко Давид 2 0.07
Хартман Квилиндси 2 0.07
Тимбер Квинтен 2 0.07
Волемарк Патрик 2 0.07
Виффер Матс 1 0.03
Расмуссен Якоб 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 5 0
Remco Balk 4 0
Якобс Ями 2 1
Бергсма Леон 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Траунер Гернот 4 0
Виффер Матс 4 0
Хартман Квилиндси 4 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Камбюр
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Фейеноорд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

1
12

Волевые поражения

3
6
Камбюр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

25
0

Волевые поражения

5
30
Камбюр
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Фейеноорд
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
18% (5)
50% (14)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

26
12

Волевые поражения

8
36

Голы по времени матча

Забито

10
36
4 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 14
2
20%
4
11%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
2
20%
9
25%
31-45
2
20%
3
8%
46-60
2
20%
7
19%
61-75
2
20%
6
17%
76-90

Пропущено

27
19
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
15%
3
16%
1-15
5
19%
5
26%
16-30
3
11%
3
16%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
8
30%
30%
3
16%
76-90

Забито

13
30
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
2
15%
4
13%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
6
46%
8
27%
76-90

Пропущено

26
9
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
15%
4
44%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
4
44%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Забито

23
66
8 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 18
16 Не забивали 1
4
17%
8
12%
1-15
2
9%
9
14%
16-30
2
9%
16
24%
31-45
4
17%
8
12%
46-60
3
13%
11
17%
61-75
8
35%
14
21%
76-90

Пропущено

53
28
26 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
8
15%
7
25%
1-15
8
15%
6
21%
16-30
10
19%
3
11%
31-45
4
8%
3
11%
46-60
9
17%
6
21%
61-75
14
26%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3
Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1

Результаты матчей

Камбюр
Фейеноорд

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
5:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 57%
1
8 раз 29%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Камбюр
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
10
4
1
13
2.5
8
6
1
13
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
16
0.5
Больше Меньше
27
1
4
24
1.5
19
9
3
25
2.5
12
16
2
26
3.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 29 21 7 1 68 - 27 70
2.
ПСВ
 29 19 5 5 78 - 35 62
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Спарта Роттердам
 29 15 7 7 47 - 30 52
6.
Твенте
 29 14 9 6 48 - 23 51
7.
Утрехт
 29 12 9 8 45 - 42 45
8.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
9.
Херенвен
 29 10 8 11 34 - 42 38
10.
НЕК Неймеген
 29 7 14 8 38 - 34 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Витесс
 29 7 9 13 36 - 48 30
14.
Волендам
 29 7 6 16 34 - 61 27
15.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 0:1 29 4 4 21 21 - 56 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 1:0 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Спарта Роттердам
 15 9 2 4 28 - 16 29
5.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
6.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
10.
Волендам
 14 6 1 7 22 - 29 19
11.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 26 - 22 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 0:1 15 2 0 13 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 15 11 3 1 37 - 19 36
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 15 7 4 4 32 - 25 25
5.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 15 5 6 4 17 - 19 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
11.
Твенте
 15 3 6 6 12 - 16 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 0:1 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Гронинген Пепи Рикардо 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Контроль мяча: Камбюр: 41%, Фейеноорд: 59%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Шиманьски Себастьян наказан за толчок Sekou Sylla
  • 55'
    Матч возобновлен
  • 54'
    Бангура Алекс получил травму и заменен. Sekou Sylla выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    54'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бангура Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Бангура Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • 49'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бангура Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      48'
      Бангура Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Камбюр контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Камбюр: 44%, Фейеноорд: 56%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    Фейеноорд
    23.00
    9.60
    1.28
    Все Коэффициенты
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    Фейеноорд
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