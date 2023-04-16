Тур: 29. Стадион: Камбюр. Зрители: 9600 Главный судья: Нихуйс Бас
0'
16' Желтая карточкаВан Вермескеркен Саи
0:1
17' ГолХименес Сантьяго Томас
50' Желтая карточкаБангура Алекс
Ход матча
17'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Руйтер
Робин
33
Floris
Smand
19
Фор
Наварон
25
Махи
Мимаун
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
Фейеноорд
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.14
|Худемакерс Меес
|3
|0.1
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Якобс Ями
|2
|0.07
|Фор Наварон
|1
|0.03
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|11
|0.38
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.28
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.28
|Шиманьски Себастьян
|7
|0.24
|Пайшао Игор
|6
|0.21
|Дилросун Джавайро
|5
|0.17
|Джаханбахш Алиреза
|4
|0.14
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.1
|Идрисси Уссама
|2
|0.07
|Ганцко Давид
|2
|0.07
|Хартман Квилиндси
|2
|0.07
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Волемарк Патрик
|2
|0.07
|Виффер Матс
|1
|0.03
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|4
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|4
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Виффер Матс
|4
|0
|Хартман Квилиндси
|4
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Фейеноорд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
1
12
Волевые поражения
3
6
Камбюр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
25
0
Волевые поражения
5
30
Камбюр
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Фейеноорд
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
18% (5)
50% (14)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
26
12
Волевые поражения
8
36
Голы по времени матча
Забито
10
36
4 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 14
2
20%
4
11%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
2
20%
9
25%
31-45
2
20%
3
8%
46-60
2
20%
7
19%
61-75
2
20%
6
17%
76-90
Пропущено
27
19
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
15%
3
16%
1-15
5
19%
5
26%
16-30
3
11%
3
16%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
8
30%
30%
3
16%
76-90
Забито
13
30
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
2
15%
4
13%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
6
46%
8
27%
76-90
Пропущено
26
9
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
15%
4
44%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
4
44%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Забито
23
66
8 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 18
16 Не забивали 1
4
17%
8
12%
1-15
2
9%
9
14%
16-30
2
9%
16
24%
31-45
4
17%
8
12%
46-60
3
13%
11
17%
61-75
8
35%
14
21%
76-90
Пропущено
53
28
26 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
8
15%
7
25%
1-15
8
15%
6
21%
16-30
10
19%
3
11%
31-45
4
8%
3
11%
46-60
9
17%
6
21%
61-75
14
26%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3
Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1
Результаты матчей
Камбюр
Фейеноорд
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
5:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 57%
1
8 раз 29%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Камбюр
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
131
212
95
212
410
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
212
104
113
86
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1216
Больше Меньше
271
424
199
325
1216
226
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|21
|7
|1
|68 - 27
|70
|2.
|29
|19
|5
|5
|78 - 35
|62
|3.
|28
|17
|8
|3
|76 - 28
|59
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|6.
|29
|14
|9
|6
|48 - 23
|51
|7.
|29
|12
|9
|8
|45 - 42
|45
|8.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|9.
|29
|10
|8
|11
|34 - 42
|38
|10.
|29
|7
|14
|8
|38 - 34
|35
|11.
|28
|9
|5
|14
|35 - 51
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|7
|9
|13
|36 - 48
|30
|14.
|29
|7
|6
|16
|34 - 61
|27
|15.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|16.
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|0:1
|29
|4
|4
|21
|21 - 56
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|1:0
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|15
|9
|2
|4
|28 - 16
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|41 - 12
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|10.
|14
|6
|1
|7
|22 - 29
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|26 - 22
|18
|12.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|0:1
|15
|2
|0
|13
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|37 - 19
|36
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|7.
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 16
|15
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8