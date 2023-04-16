Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Igor Paixao из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Ван Кам Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

40' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Quilindschy Hartman наказан за толчок Фор Наварон

36' Ван Вермескеркен Саи пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

36' Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Шиманьски Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Камбюр

30' Удар от ворот произведет Камбюр

28' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Фейеноорд

27' Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали

26' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Виффер Матс пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем

25' Гертрейда Лютсхарел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Удар от ворот произведет Фейеноорд

23' Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Махи Мимаун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Igor Paixao и попал в каркас ворот!

21' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Камбюр

20' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Шиманьски Себастьян из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Igor Paixao сделал результативную передачу.

17' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ван Вермескеркен Саи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Камбюр

13' Идрисси Уссама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Оооо... вот это был удар! Идрисси Уссама должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Igor Paixao выиграл воздушное противоборство у Бангура Алекс

11' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Камбюр

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Камбюр

4' Идрисси Уссама из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Шанс! Igor Paixao из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо

4' Igor Paixao из команды Фейеноорд подал угловой справа.

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Камбюр начинает с центра поля