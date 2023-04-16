Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Фейеноорд

84' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

84' Ремко Балк из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Удар от ворот произведет Фейеноорд

83' Фор Наварон из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Кекчю Оркун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Камбюр

80' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Фейеноорд

78' Ван Кам Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

76' Ганцко Давид получил желтую карточку от судьи

76' Безумный фол. Ганцко Давид грубо играет против соперника. Пострадал Ремко Балк

74' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Макинтош Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Igor Paixao уходит с поля и его заменяет Джаханбахш Алиреза

72' Судья подбегает и показывает Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд отложенную желтую карточку за фол.

72' Виффер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Sekou Sylla из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Ремко Балк задерживает мяч рукой

68' Удар от ворот произведет Фейеноорд

68' Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали

68' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хорошую попытку сделал Igor Paixao. Удар в створ, но вратарь начеку

64' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

63' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Кекчю Оркун пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем

61' Макинтош Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Камбюр

61' Траунер Гернот не смог попасть в створ ударом издали

61' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Фейеноорд

57' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

56' Удар от ворот произведет Камбюр

56' Матч возобновлен

56' Хименес Сантьяго Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Шиманьски Себастьян наказан за толчок Sekou Sylla

55' Матч возобновлен

54' Бангура Алекс получил травму и заменен. Sekou Sylla выходит на поле.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Бангура Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Бангура Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян забивает с левой ноги!

50' Бангура Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Бангура Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Бангура Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля