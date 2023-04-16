Тур: 29. Стадион: Камбюр. Зрители: 9600 Главный судья: Нихуйс Бас
0'
16' Желтая карточкаВан Вермескеркен Саи
0:1
17' ГолХименес Сантьяго Томас
50' Желтая карточкаБангура Алекс
0:2
51' ГолШиманьски Себастьян
0:3
64' Гол в свои воротаМакинтош Келвин
72' Желтая карточкаХартман Квилиндси
75' Желтая карточкаГанцко Давид
90'+3
Ход матча
17'
50'
51'
64'
0:3
75'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Руйтер
Робин
33
Floris
Smand
19
Фор
Наварон
25
Махи
Мимаун
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
Фейеноорд
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.14
|Худемакерс Меес
|3
|0.1
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Якобс Ями
|2
|0.07
|Фор Наварон
|1
|0.03
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|11
|0.38
|Шиманьски Себастьян
|8
|0.28
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.28
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.28
|Пайшао Игор
|6
|0.21
|Дилросун Джавайро
|5
|0.17
|Джаханбахш Алиреза
|4
|0.14
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.1
|Идрисси Уссама
|2
|0.07
|Ганцко Давид
|2
|0.07
|Хартман Квилиндси
|2
|0.07
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Волемарк Патрик
|2
|0.07
|Виффер Матс
|1
|0.03
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|4
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Хартман Квилиндси
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Виффер Матс
|4
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Фейеноорд
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
1
13
Волевые поражения
4
6
Камбюр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
25
0
Волевые поражения
5
30
Камбюр
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Фейеноорд
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
11
6
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
9
36
Голы по времени матча
Забито
11
38
4 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 14
2
18%
4
11%
1-15
0
0%
8
21%
16-30
2
18%
9
24%
31-45
2
18%
4
11%
46-60
3
27%
7
18%
61-75
2
18%
6
16%
76-90
Пропущено
29
20
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
14%
3
15%
1-15
6
21%
5
25%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
8
28%
3
15%
76-90
Забито
13
30
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
2
15%
4
13%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
6
46%
8
27%
76-90
Пропущено
26
9
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
15%
4
44%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
4
44%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Забито
24
68
8 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 19
16 Не забивали 1
4
17%
8
12%
1-15
2
8%
10
15%
16-30
2
8%
16
24%
31-45
4
17%
9
13%
46-60
4
17%
11
16%
61-75
8
33%
14
21%
76-90
Пропущено
55
29
27 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
8
15%
7
24%
1-15
9
16%
6
21%
16-30
10
18%
3
10%
31-45
5
9%
3
10%
46-60
9
16%
7
24%
61-75
14
25%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Твенте - Камбюр 4:0 Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3
Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1
Результаты матчей
Камбюр
Фейеноорд
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
5:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 59%
1
8 раз 28%
4
2 раза 7%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Камбюр
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
131
213
95
213
410
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
212
114
113
96
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1217
Больше Меньше
281
425
209
326
1316
227
623
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8