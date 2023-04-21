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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
4:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
9' Гол
Боррьелло Брендон
2:0
31' Гол
Ньювенхоф Калем
3:0
65' Гол
Aidan Simmons
69' Желтая карточка
Пейн Тим
77' Желтая карточка
Эллиот Каллан
86' Желтая карточка
Руфер Алекс
4:0
87' Гол
Йенги Кусини
90'+5
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
11
Лаюни
Амор
28
Ньювенхоф
Калем
4
Шнайдерлин
Морган
17
Амальфитано
Ромен
26
Боррьелло
Брендон
10
Нинкович
Милош
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
31
Сасе
Иан
23
Льюис
Клейтон
Рис
5
Угаркович
Стивен
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
10
Болл
Дэвид
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

1:1
1:2
1:0
0:2
1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

2.07
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.53

Среднее время на гол

80
58

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.58
1.48

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 12 0.52
Лаюни Амор 4 0.17
Ньювенхоф Калем 4 0.17
Нгбакото Йени 3 0.13
Йенги Кусини 3 0.13
Амальфитано Ромен 3 0.13
Божанич Оливер 3 (1) 0.13
Крпич Сулейман 2 0.09
Фильо Марсело 1 0.04
Aidan Simmons 1 0.04
Шнайдерлин Морган 1 (1) 0.04
Наджарин Рами 1 (1) 0.04
Мрчела Томислав 1 0.04
Нинкович Милош 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Nicolas Milanovic 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 14 (3) 0.58
Краев Божидар 6 0.25
Сасе Иан 3 0.13
Уэйн Бен 3 0.13
Барбарусес Костас 2 0.08
Руфер Алекс 2 (1) 0.08
Эллиот Каллан 1 0.04
Угаркович Стивен 1 0.04
Саттон Сэм 1 0.04
Болл Дэвид 1 0.04
Льюис Клейтон Рис 1 0.04
Олд Бенжамин 1 0.04
Пейн Тим 0 0
Лавс Джошуа 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 8 0
Фильо Марсело 3 2
Ньювенхоф Калем 6 0
Мрчела Томислав 4 1
Траоре Адама III 4 1
Амальфитано Ромен 5 0
Боррьелло Брендон 4 0
Нгбакото Йени 2 1
Крпич Сулейман 3 0
Бидлинг Том 3 0
Нинкович Милош 2 0
Шнайдерлин Морган 2 0
Aidan Simmons 2 0
Лоуренс Томас 1 0
Лаюни Амор 1 0
Наджарин Рами 1 0
Йенги Кусини 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alex Bonetig 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиот Каллан 7 0
Болл Дэвид 5 0
Пейн Тим 3 1
Краев Божидар 3 1
Вуттон Скотт 4 0
Завада Оскар 4 0
Сасе Иан 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Лавс Джошуа 2 1
Руфер Алекс 3 0
Сэил Оливер 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Олд Бенжамин 1 0
Finn Surman 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
10
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Веллингтон Феникс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

15
18
Вестерн Сидней Уондерерс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Веллингтон Феникс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
33% (8)
58% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

19
28

Голы по времени матча

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
13%
3
20%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Пропущено

10
24
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
6
25%
31-45
5
50%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 12
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
4
27%
7
32%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
27%
5
23%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
9
45%
76-90

Забито

39
37
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 1
4
10%
5
14%
1-15
7
18%
7
19%
16-30
9
23%
9
24%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
7
18%
7
19%
61-75
6
15%
3
8%
76-90

Пропущено

23
44
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 20
1
4%
5
11%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
6
26%
10
23%
46-60
6
26%
5
11%
61-75
4
17%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1
Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

Точный счет

4:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
4
5 раз 22%
1
13 раз 54%
2
7 раз 29%
3
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
8
4
3
10
2.5
2
10
3
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
6
1.5
2
10
2
8
2.5
1
11
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
23
1
11
12
1.5
10
14
5
18
2.5
3
21
5
18
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 22 13 7 2 53 - 26 46
2.
Централ Кост Маринерс
 23 11 5 7 47 - 31 38
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 23 10 7 6 39 - 23 37
4.
Аделаида Юнайтед
 21 9 7 5 40 - 35 34
5.
Веллингтон Феникс
 24 8 7 9 37 - 44 31
6.
Сидней
 21 8 5 8 33 - 34 29
7.
Вестерн Юнайтед
 23 8 5 10 29 - 39 29
8.
Перт Глори
 24 7 7 10 31 - 40 28
9.
Ньюкасл Джетс
 21 7 5 9 26 - 33 26
10.
Макартур
 23 7 5 11 30 - 44 26
11.
Брисбен Роар
 22 5 8 9 21 - 29 23
12.
Мельбурн Виктори
 21 5 4 12 22 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
5.
Аделаида Юнайтед
 11 6 3 2 22 - 13 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 11 5 2 4 19 - 17 17
9.
Вестерн Юнайтед
 11 4 3 4 11 - 16 15
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Сидней
 10 3 3 4 16 - 20 12
12.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
2.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 18 - 13 16
3.
Централ Кост Маринерс
 11 4 2 5 17 - 16 14
4.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
5.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
6.
Веллингтон Феникс
 12 3 3 6 14 - 25 12
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 12 2 2 8 12 - 30 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 18 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 12 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Боррьелло Брендон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Calem Nieuwenhof бьет в цель!
    • 9'
      Нинкович Милош сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Боррьелло Брендон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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