Тур: 25. Стадион: CommBank Stadium.
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБоррьелло Брендон
2:0
31' ГолНьювенхоф Калем
3:0
65' ГолAidan Simmons
69' Желтая карточкаПейн Тим
77' Желтая карточкаЭллиот Каллан
86' Желтая карточкаРуфер Алекс
4:0
87' ГолЙенги Кусини
90'+5
Ход матча
9'
31'
65'
69'
73'
77'
86'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.66 Обе забьют – да
-
11
Лаюни
Амор
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
31
Сасе
Иан
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаюни АморПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Лавс Джошуа
-
-
40 Полсен Алекс
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
2.07
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.53
Среднее время на гол
80
58
Всего голов
49
46
Голов в среднем за матч
1.58
1.48
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|12
|0.52
|Лаюни Амор
|4
|0.17
|Ньювенхоф Калем
|4
|0.17
|Нгбакото Йени
|3
|0.13
|Йенги Кусини
|3
|0.13
|Амальфитано Ромен
|3
|0.13
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.13
|Крпич Сулейман
|2
|0.09
|Фильо Марсело
|1
|0.04
|Aidan Simmons
|1
|0.04
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.04
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.04
|Мрчела Томислав
|1
|0.04
|Нинкович Милош
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Nicolas Milanovic
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|14 (3)
|0.58
|Краев Божидар
|6
|0.25
|Сасе Иан
|3
|0.13
|Уэйн Бен
|3
|0.13
|Барбарусес Костас
|2
|0.08
|Руфер Алекс
|2 (1)
|0.08
|Эллиот Каллан
|1
|0.04
|Угаркович Стивен
|1
|0.04
|Саттон Сэм
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.04
|Олд Бенжамин
|1
|0.04
|Пейн Тим
|0
|0
|Лавс Джошуа
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Фильо Марсело
|3
|2
|Ньювенхоф Калем
|6
|0
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Траоре Адама III
|4
|1
|Амальфитано Ромен
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Нинкович Милош
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Aidan Simmons
|2
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиот Каллан
|7
|0
|Болл Дэвид
|5
|0
|Пейн Тим
|3
|1
|Краев Божидар
|3
|1
|Вуттон Скотт
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Сасе Иан
|2
|1
|Пеннингтон Николас
|2
|1
|Лавс Джошуа
|2
|1
|Руфер Алекс
|3
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Олд Бенжамин
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
10
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Веллингтон Феникс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
15
18
Вестерн Сидней Уондерерс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Веллингтон Феникс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
33% (8)
58% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
19
28
Голы по времени матча
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
13%
3
20%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Пропущено
10
24
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
6
25%
31-45
5
50%
5
21%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 12
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
4
27%
7
32%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
27%
5
23%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
9
45%
76-90
Забито
39
37
20 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 1
4
10%
5
14%
1-15
7
18%
7
19%
16-30
9
23%
9
24%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
7
18%
7
19%
61-75
6
15%
3
8%
76-90
Пропущено
23
44
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 20
1
4%
5
11%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
6
26%
10
23%
46-60
6
26%
5
11%
61-75
4
17%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1
Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс
Точный счет
4:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
4:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
4
5 раз 22%
1
13 раз 54%
2
7 раз 29%
3
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
84
310
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
111
46
210
28
111
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
231
1112
1014
518
321
518
123
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|18 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|12 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6