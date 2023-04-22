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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
1:3
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
0:1
13' Гол
Макларен Джейми
20' Желтая карточка
Пирьес Дилан
37' Желтая карточка
Рейш Нуну
1:1
38' Гол
Пирьес Дилан
39' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
39' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
44' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
1:2
66' Гол
Макларен Джейми
68' Желтая карточка
Пэйн Коннор
72' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
1:3
74' Гол
Макларен Джейми
90'+6
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
5
Пирьес
Дилан
7
Думбия
Тонго
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
8
Уэлс
Лаклан
99
Прийович
Александар
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
6
Лам
Томас
3
Джеймисон
Скотт
23
Тилио
Марко
13
О'Нил
Эйден
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
38
Бос
Джордан
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

AЛ(
4:0
AЛ(
2:1
AЛ(
0:2
2:2
AЛ(
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.6

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.21
Noah Botic 5 0.21
Уэлс Лаклан 4 0.17
Пэйн Коннор 3 0.13
Nicolas Milanovic 3 0.13
Рисдон Джош 2 0.08
Диаманти Алессандро 2 0.08
Думбия Тонго 2 0.08
Килкенни Нил 1 0.04
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0.04
Тратт Джейкоб 1 0.04
Пирьес Дилан 1 0.04
Троизи Джеймс 0 0
Топор-Стэнли Николай 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Adisu Bayew 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 21 (6) 0.91
Тилио Марко 7 0.3
Леки Мэттью 6 0.26
О'Нил Эйден 5 0.22
Ван дер Венне Рихард 4 0.17
Нэббаут Эндрю 3 0.13
Бос Джордан 2 0.09
Беренгер Флорен 1 0.04
Бериша Валон 1 (1) 0.04
Лам Томас 1 0.04
Max Caputo 1 0.04
Гуд Кёртис 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 9 0
Лакруа Лео 6 1
Топор-Стэнли Николай 2 2
Диаманти Алессандро 5 0
Думбия Тонго 4 0
Тратт Джейкоб 2 1
Прийович Александар 3 0
Benjamin Garuccio 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 2 0
Пэйн Коннор 2 0
Уэлс Лаклан 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Янг Джейми 1 0
Луштица Стивен 1 0
Имаи Томоки 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 4 1
Тэлбот Каллум 5 0
Рейш Нуну 4 0
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Джеймисон Скотт 2 1
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Тилио Марко 2 0
Бос Джордан 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Макларен Джейми 1 0
Гловер Том 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

7
6
Вестерн Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

13
32
Вестерн Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Мельбурн Сити
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

20
38

Голы по времени матча

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
5
31%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Забито

19
32
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
3
16%
6
19%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
3
16%
2
6%
61-75
5
26%
9
28%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
6
40%
76-90

Забито

31
51
18 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
5
16%
8
16%
1-15
5
16%
9
18%
16-30
8
26%
6
12%
31-45
2
6%
8
16%
46-60
4
13%
7
14%
61-75
7
23%
13
25%
76-90

Пропущено

41
31
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
3
7%
3
10%
1-15
10
24%
7
23%
16-30
4
10%
5
16%
31-45
7
17%
4
13%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
9
22%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
6
1.5
7
4
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
22
1
8
16
1.5
17
6
3
21
2.5
9
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 23 14 7 2 56 - 27 49
2.
Централ Кост Маринерс
 24 12 5 7 50 - 32 41
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 23 10 7 6 39 - 23 37
4.
Аделаида Юнайтед
 21 9 7 5 40 - 35 34
5.
Веллингтон Феникс
 24 8 7 9 37 - 44 31
6.
Сидней
 21 8 5 8 33 - 34 29
7.
Вестерн Юнайтед
 24 8 5 11 30 - 42 29
8.
Перт Глори
 24 7 7 10 31 - 40 28
9.
Ньюкасл Джетс
 22 7 5 10 27 - 36 26
10.
Макартур
 23 7 5 11 30 - 44 26
11.
Брисбен Роар
 22 5 8 9 21 - 29 23
12.
Мельбурн Виктори
 21 5 4 12 22 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
5.
Аделаида Юнайтед
 11 6 3 2 22 - 13 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
10.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
11.
Сидней
 10 3 3 4 16 - 20 12
12.
Мельбурн Виктори
 10 3 2 5 11 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
2.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
3.
Централ Кост Маринерс
 12 5 2 5 20 - 17 17
4.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
5.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
6.
Веллингтон Феникс
 12 3 3 6 14 - 25 12
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 12 2 2 8 12 - 30 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 21 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 12 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 9 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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