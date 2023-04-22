Тур: 25. Стадион: ААМИ Парк.
1:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолМакларен Джейми
20' Желтая карточкаПирьес Дилан
37' Желтая карточкаРейш Нуну
1:1
38' ГолПирьес Дилан
39' Желтая карточкаУэлс Лаклан
39' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
44' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
1:2
66' ГолМакларен Джейми
68' Желтая карточкаПэйн Коннор
72' Желтая карточкаТэлбот Каллум
1:3
74' ГолМакларен Джейми
90'+6
Ход матча
13'
0:1
20'
37'
38'
39'
39'
66'
1:2
68'
72'
74'
1:3
77'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Пэйн
Коннор
23
Тилио
Марко
13
О'Нил
Эйден
38
Бос
Джордан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Бос ДжорданНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Jordon Hall
-
37 Max Caputo
-
Главный тренер: Видошич Радо
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.6
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.21
|Noah Botic
|5
|0.21
|Уэлс Лаклан
|4
|0.17
|Пэйн Коннор
|3
|0.13
|Nicolas Milanovic
|3
|0.13
|Рисдон Джош
|2
|0.08
|Диаманти Алессандро
|2
|0.08
|Думбия Тонго
|2
|0.08
|Килкенни Нил
|1
|0.04
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0.04
|Тратт Джейкоб
|1
|0.04
|Пирьес Дилан
|1
|0.04
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Adisu Bayew
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|21 (6)
|0.91
|Тилио Марко
|7
|0.3
|Леки Мэттью
|6
|0.26
|О'Нил Эйден
|5
|0.22
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.17
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.13
|Бос Джордан
|2
|0.09
|Беренгер Флорен
|1
|0.04
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.04
|Лам Томас
|1
|0.04
|Max Caputo
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|9
|0
|Лакруа Лео
|6
|1
|Топор-Стэнли Николай
|2
|2
|Диаманти Алессандро
|5
|0
|Думбия Тонго
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|1
|Прийович Александар
|3
|0
|Benjamin Garuccio
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Пэйн Коннор
|2
|0
|Уэлс Лаклан
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|4
|1
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Рейш Нуну
|4
|0
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
7
6
Вестерн Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
13
32
Вестерн Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Мельбурн Сити
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
20
38
Голы по времени матча
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
5
31%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Забито
19
32
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
3
16%
6
19%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
3
16%
2
6%
61-75
5
26%
9
28%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
6
40%
76-90
Забито
31
51
18 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
5
16%
8
16%
1-15
5
16%
9
18%
16-30
8
26%
6
12%
31-45
2
6%
8
16%
46-60
4
13%
7
14%
61-75
7
23%
13
25%
76-90
Пропущено
41
31
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
3
7%
3
10%
1-15
10
24%
7
23%
16-30
4
10%
5
16%
31-45
7
17%
4
13%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
9
22%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
210
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
66
74
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
221
816
176
321
914
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|21 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|12 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6