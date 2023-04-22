Тур: 29. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Флик
Флориан
38
Хорн
Яннес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Флик ФлорианЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
39 Jona Niemiec
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Нюрнберг
Фортуна
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
19 матчей
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1.1
Среднее время на гол
101
81
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.42
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|9 (2)
|0.31
|Дафернер Кристоф
|3
|0.1
|Валентини Энрико
|2
|0.07
|Темпельман Лино
|2
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Кастроп Йенс
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.41
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.21
|Аппелькамп Синта
|5
|0.17
|Клаус Феликс
|4
|0.14
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.14
|Петерсон Кристофер
|3
|0.1
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Обердорф Тим
|2
|0.07
|Зоботка Марсель
|2
|0.07
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиамера Ян
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|6
|0
|Валентини Энрико
|4
|1
|Темпельман Лино
|5
|0
|Кастроп Йенс
|3
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Де Вейс Йорди
|5
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Фортуна
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
7
Нюрнберг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фортуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
6
30
Нюрнберг
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Фортуна
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
10
37
Голы по времени матча
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
2
15%
6
32%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
6
46%
3
16%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
4
29%
5
23%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Забито
11
31
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
2
18%
5
16%
1-15
1
9%
8
26%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
4
36%
3
10%
46-60
1
9%
6
19%
61-75
3
27%
8
26%
76-90
Пропущено
27
12
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
11%
2
17%
1-15
7
26%
2
17%
16-30
7
26%
2
17%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
7
26%
2
17%
76-90
Забито
24
50
7 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
3
13%
7
14%
1-15
1
4%
10
20%
16-30
3
13%
4
8%
31-45
6
25%
9
18%
46-60
2
8%
9
18%
61-75
9
38%
11
22%
76-90
Пропущено
41
34
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
3
7%
2
6%
1-15
8
20%
6
18%
16-30
10
24%
5
15%
31-45
4
10%
8
24%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
11
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Фортуна
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
410
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
410
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
235
820
1513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|29
|17
|5
|7
|58 - 38
|56
|3.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|4.
|0:1
|29
|14
|5
|10
|48 - 37
|47
|5.
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|6.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|0:0
|29
|9
|10
|10
|39 - 41
|37
|11.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|38 - 43
|37
|12.
|1:0
|29
|9
|6
|14
|25 - 41
|33
|13.
|28
|8
|8
|12
|34 - 45
|32
|14.
|28
|9
|5
|14
|37 - 49
|32
|15.
|0:1
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|0:0
|29
|7
|5
|17
|23 - 46
|26
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|4.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|0:1
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|9.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|10.
|1:0
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|24 - 24
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|7.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|12.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|17 - 26
|10
|17.
|1:0
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10