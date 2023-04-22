Тур: 29. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 27682
0'
1:0
10' ГолNathaniel Brown
25' Желтая карточкаВиндаль-Йенсен Петер
79' Желтая карточкаКарбовник Михал
80' Желтая карточкаКлаус Феликс
2:0
90' ГолДуа Квадво
90'+4
Ход матча
10'
79'
80'
90'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
340 Количество передач 426
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
21
Флик
Флориан
38
Хорн
Яннес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Флик ФлорианЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Обердорф ТимПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elione Neto
-
39 Jona Niemiec
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Нюрнберг
Фортуна
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
19 матчей
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1.1
Среднее время на гол
101
81
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.42
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|10 (2)
|0.34
|Дафернер Кристоф
|3
|0.1
|Валентини Энрико
|2
|0.07
|Темпельман Лино
|2
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Кастроп Йенс
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Кёпке Паскаль
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.41
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.21
|Аппелькамп Синта
|5
|0.17
|Клаус Феликс
|4
|0.14
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.14
|Петерсон Кристофер
|3
|0.1
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Обердорф Тим
|2
|0.07
|Зоботка Марсель
|2
|0.07
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиамера Ян
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|6
|0
|Валентини Энрико
|4
|1
|Темпельман Лино
|5
|0
|Кастроп Йенс
|3
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Де Вейс Йорди
|5
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Карбовник Михал
|5
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фортуна
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
7
Нюрнберг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фортуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
6
30
Нюрнберг
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Фортуна
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
10
37
Голы по времени матча
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
7
47%
3
16%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
4
29%
5
21%
61-75
4
29%
6
25%
76-90
Забито
11
31
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
2
18%
5
16%
1-15
1
9%
8
26%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
4
36%
3
10%
46-60
1
9%
6
19%
61-75
3
27%
8
26%
76-90
Пропущено
27
12
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
11%
2
17%
1-15
7
26%
2
17%
16-30
7
26%
2
17%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
7
26%
2
17%
76-90
Забито
26
50
8 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 6
4
15%
7
14%
1-15
1
4%
10
20%
16-30
3
12%
4
8%
31-45
6
23%
9
18%
46-60
2
8%
9
18%
61-75
10
38%
11
22%
76-90
Пропущено
41
36
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
3
7%
3
8%
1-15
8
20%
6
17%
16-30
10
24%
5
14%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
5
12%
6
17%
61-75
11
27%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Фортуна
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
131
510
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
105
410
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
236
920
1514
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10