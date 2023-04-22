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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 27682
Нюрнберг
2:0
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
10' Гол
Nathaniel Brown
25' Желтая карточка
Виндаль-Йенсен Петер
79' Желтая карточка
Карбовник Михал
80' Желтая карточка
Клаус Феликс
2:0
90' Гол
Дуа Квадво
90'+4
30
Виндаль-Йенсен
Петер
16
Шиндлер
Кристофер
21
Флик
Флориан
38
Хорн
Яннес
22
Валентини
Энрико
10
Дели
Матс
Мёллер
6
Темпельман
Лино
7
Лохкемпер
Феликс
35
Nathaniel
Brown
14
Голлер
Беньямин
36
Шлаймер
Лукас
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
31
Зоботка
Марсель
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
Нюрнберг
3-5-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Фортуна

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

19 матчей

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
1:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
1:1
К
5:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.56

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1.1

Среднее время на гол

101
81

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.42
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 10 (2) 0.34
Дафернер Кристоф 3 0.1
Валентини Энрико 2 0.07
Темпельман Лино 2 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Nathaniel Brown 1 0.03
Кастроп Йенс 1 0.03
Лохкемпер Феликс 1 0.03
Хюбнер Флориан 1 0.03
Гиамера Ян 1 0.03
Винтцаймер Мануэль 1 0.03
Шуранов Эрик 1 (1) 0.03
Дели Матс Мёллер 0 0
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Кёпке Паскаль 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.41
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.21
Аппелькамп Синта 5 0.17
Клаус Феликс 4 0.14
Ийоха Эммануэль 4 0.14
Петерсон Кристофер 3 0.1
Циммерман Маттиас 2 0.07
Кларер Кристоф 2 0.07
Обердорф Тим 2 0.07
Зоботка Марсель 2 0.07
Карбовник Михал 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Jona Niemiec 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Хендрикс Йоррит 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиамера Ян 6 0
Нюрнбергер Фабиан 6 0
Валентини Энрико 4 1
Темпельман Лино 5 0
Кастроп Йенс 3 1
Гайс Йоханнес 4 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Дуа Квадво 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Думан Тайлан 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Лохкемпер Феликс 1 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Флик Флориан 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 8 0
Зоботка Марсель 6 1
Де Вейс Йорди 5 1
Кларер Кристоф 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Клаус Феликс 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Карбовник Михал 5 0
Хоффманн Андре 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Гинчек Даниэль 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Танака Ао 2 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Фортуна
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
7
Нюрнберг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Фортуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

6
30
Нюрнберг
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Фортуна
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

10
37

Голы по времени матча

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
7
47%
3
16%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
4
29%
5
21%
61-75
4
29%
6
25%
76-90

Забито

11
31
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
2
18%
5
16%
1-15
1
9%
8
26%
16-30
0
0%
1
3%
31-45
4
36%
3
10%
46-60
1
9%
6
19%
61-75
3
27%
8
26%
76-90

Пропущено

27
12
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
11%
2
17%
1-15
7
26%
2
17%
16-30
7
26%
2
17%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
7
26%
2
17%
76-90

Забито

26
50
8 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 6
4
15%
7
14%
1-15
1
4%
10
20%
16-30
3
12%
4
8%
31-45
6
23%
9
18%
46-60
2
8%
9
18%
61-75
10
38%
11
22%
76-90

Пропущено

41
36
21 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
3
7%
3
8%
1-15
8
20%
6
17%
16-30
10
24%
5
14%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
5
12%
6
17%
61-75
11
27%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Фортуна

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
23
6
9
20
1.5
15
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
3.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
4.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
5.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 29 9 9 11 39 - 43 36
12.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
13.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
14.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
17.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
2.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
3.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
7.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
8.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      25'
      Виндаль-Йенсен Петер получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Дели Матс Мёллер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Nathaniel Brown бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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