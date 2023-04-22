Тур: 29. Стадион: Шюко-Арена.
1:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
14'
0:1
22'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хак
Робин
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Арминия
Ганновер 96
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Среднее время на гол
67
101
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
79
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.34
|Серра Янни
|6
|0.21
|Окугава Масая
|5
|0.17
|Клос Фабиан
|5
|0.17
|Ласм Бриан
|5
|0.17
|Консбрух Джомейн
|2
|0.07
|Василиадис Себастиан
|2
|0.07
|Ощипка Бастиан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|Хюсинг Оливер
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Канурич Беньямин
|1
|0.03
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11
|0.38
|Нильсен Ховард
|7
|0.24
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.17
|Кён Деррик
|4
|0.14
|Муроя Сэй
|3
|0.1
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Рамос Гильерме
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Ржатковски Марк
|4
|0
|Клос Фабиан
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Кён Деррик
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Ганновер 96
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
9
Арминия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ганновер 96
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
13
14
Арминия
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Ганновер 96
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
21
23
Голы по времени матча
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
8%
3
18%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
6
25%
4
24%
76-90
Пропущено
23
22
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
11
48%
4
18%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
6
32%
5
24%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Пропущено
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
19%
3
15%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
7
27%
4
20%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Забито
43
38
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
8
19%
8
21%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
10
23%
9
24%
76-90
Пропущено
49
42
17 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
6
12%
5
12%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
13
27%
7
17%
46-60
11
22%
9
21%
61-75
8
16%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1
Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0
Результаты матчей
Арминия
Ганновер 96
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арминия
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
86
68
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
311
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
1315
919
721
424
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|29
|17
|5
|7
|58 - 38
|56
|3.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|4.
|0:1
|29
|14
|5
|10
|48 - 37
|47
|5.
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|6.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|0:0
|29
|9
|10
|10
|39 - 41
|37
|11.
|1:0
|29
|10
|7
|12
|38 - 43
|37
|12.
|1:0
|29
|9
|6
|14
|25 - 41
|33
|13.
|28
|8
|8
|12
|34 - 45
|32
|14.
|28
|9
|5
|14
|37 - 49
|32
|15.
|0:1
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|16.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|17.
|0:0
|29
|7
|5
|17
|23 - 46
|26
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|4.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|0:1
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|9.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|10.
|1:0
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|24 - 24
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|7.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|12.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|17 - 26
|10
|17.
|1:0
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|18.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10