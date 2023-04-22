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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Арминия
1:1
Первый тайм: 24'
Ганновер 96
0'
0:1
14' Гол
Тойхерт Седрик
1:1
22' Гол
Клос Фабиан

Ход матча

14'
0:1
Тойхерт Седрик
(Шауб Луис)
22'
Клос Фабиан
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Ганновер 96
3.20
3.95
4.40
Все Коэффициенты
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
3
Рамос
Гильерме
4
Якель
Фредерик
5
Ощипка
Бастиан
14
Консбрух
Джомейн
19
Притль
Мануэль
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
21
Хак
Робин
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
34
Yannik
Luehrs
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
7
Безушков
Макс
36
Тойхерт
Седрик
14
Бейер
Максимилиан
Арминия
4-3-3
Ганновер 96
3-3-2-2

История личных встреч

Арминия
Ганновер 96

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:0
ТМК
1:0
Б2
1:0
ТМК
1:2
Б2
0:2
ТМК
5:0
ТМК
2:1
Б2
2:2
Б2
3:3
ТМК
2:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Среднее время на гол

67
101

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.34
Серра Янни 6 0.21
Окугава Масая 5 0.17
Клос Фабиан 5 0.17
Ласм Бриан 5 0.17
Консбрух Джомейн 2 0.07
Василиадис Себастиан 2 0.07
Ощипка Бастиан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Притль Мануэль 1 0.03
Хюсинг Оливер 1 0.03
Андраде Андреас 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Канурич Беньямин 1 0.03
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 0.38
Нильсен Ховард 7 0.24
Бейер Максимилиан 5 (1) 0.17
Кён Деррик 4 0.14
Муроя Сэй 3 0.1
Шауб Луис 2 0.07
Вайдандт Хендрик 2 0.07
Безушков Макс 1 0.03
Крайнц Лука 1 0.03
Керк Себастьян 1 (1) 0.03
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 6 0
Хак Робин 6 0
Рамос Гильерме 5 0
Клюнтер Лукас 3 1
Ласм Бриан 3 1
Ощипка Бастиан 4 0
Ржатковски Марк 4 0
Клос Фабиан 3 0
Фрайсль Мартин 3 0
Консбрух Джомейн 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Андраде Андреас 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 11 1
Нойман Фил 5 2
Бёрнер Юлиан 6 0
Кён Деррик 6 0
Нильсен Ховард 5 0
Крайнц Лука 5 0
Муроя Сэй 5 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Antonio Foti 1 0

Результаты матчей

Арминия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Ганновер 96
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
9
Арминия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ганновер 96
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

13
14
Арминия
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Ганновер 96
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

21
23

Голы по времени матча

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
8%
3
18%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
6
25%
4
24%
76-90

Пропущено

23
22
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
11
48%
4
18%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
6
32%
5
24%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Пропущено

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
19%
3
15%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
7
27%
4
20%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Забито

43
38
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
8
19%
8
21%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
10
23%
9
24%
76-90

Пропущено

49
42
17 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
6
12%
5
12%
1-15
6
12%
4
10%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
13
27%
7
17%
46-60
11
22%
9
21%
61-75
8
16%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1
Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0

Результаты матчей

Арминия
Ганновер 96

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арминия
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
3
11
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
5
13
15
1.5
9
19
7
21
2.5
4
24
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
3.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
4.
Фортуна
 0:1 29 14 5 10 48 - 37 47
5.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Гройтер Фюрт
 0:0 29 9 10 10 39 - 41 37
11.
Ганновер 96
 1:0 29 10 7 12 38 - 43 37
12.
Нюрнберг
 1:0 29 9 6 14 25 - 41 33
13.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
14.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
15.
Арминия
 0:1 29 8 5 16 43 - 50 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 0:0 29 7 5 17 23 - 46 26
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
2.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
3.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 0:1 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Нюрнберг
 1:0 15 7 2 6 14 - 14 23
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Ганновер 96
 1:0 14 6 3 5 21 - 20 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 0:1 15 5 2 8 24 - 24 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 0:0 15 3 2 10 12 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
7.
Фортуна
 0:1 15 5 2 8 19 - 23 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Ганновер 96
 1:0 15 4 4 7 17 - 23 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 0:0 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 0:1 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Гройтер Фюрт
 0:0 15 2 4 9 17 - 26 10
17.
Нюрнберг
 1:0 14 2 4 8 11 - 27 10
18.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Ганновер 96
3.20
3.95
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арминия 1:1 Ганновер 96 онлайн

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Арминия
Ганновер 96
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