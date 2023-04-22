Тур: 29. Стадион: Шюко-Арена.
1:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолТойхерт Седрик
1:1
22' ГолКлос Фабиан
41' Желтая карточкаРжатковски Марк
1:2
42' ПенальтиТойхерт Седрик
54' Желтая карточкаПритль Мануэль
1:3
55' ГолШауб Луис
82' Желтая карточкаАррей-Мби Брайт
86' Красная карточкаYannik Luehrs
90' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
90' Желтая карточкаКён Деррик
90'+7
Ход матча
14'
0:1
22'
1:1
41'
42'
1:2
54'
55'
1:3
77'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
338 Количество передач 325
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хак
Робин
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Арминия
Ганновер 96
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Среднее время на гол
67
101
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
79
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.34
|Клос Фабиан
|6
|0.21
|Серра Янни
|6
|0.21
|Окугава Масая
|5
|0.17
|Ласм Бриан
|5
|0.17
|Консбрух Джомейн
|2
|0.07
|Василиадис Себастиан
|2
|0.07
|Ощипка Бастиан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|Хюсинг Оливер
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Канурич Беньямин
|1
|0.03
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|12 (1)
|0.41
|Нильсен Ховард
|7
|0.24
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.17
|Кён Деррик
|4
|0.14
|Шауб Луис
|3
|0.1
|Муроя Сэй
|3
|0.1
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|7
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Ржатковски Марк
|5
|0
|Рамос Гильерме
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Клос Фабиан
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Притль Мануэль
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|7
|0
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Yannik Luehrs
|0
|1
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Ганновер 96
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
9
Арминия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ганновер 96
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
13
14
Арминия
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Ганновер 96
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
22
23
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
8%
4
20%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
4
16%
4
20%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
6
24%
4
20%
76-90
Пропущено
26
23
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
12
46%
4
17%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
3
12%
5
22%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
6
32%
5
24%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Пропущено
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
19%
3
15%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
7
27%
4
20%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Забито
44
41
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
8
18%
9
22%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
7
16%
8
20%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
5
11%
6
15%
61-75
10
23%
9
22%
76-90
Пропущено
52
43
19 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
7
13%
5
12%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
14
27%
7
16%
46-60
11
21%
9
21%
61-75
8
15%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1
Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0
Результаты матчей
Арминия
Ганновер 96
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
14 раз 48%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арминия
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
131
87
68
411
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
59
411
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
245
1316
1019
722
524
227
128
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10