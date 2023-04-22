Тур: 29. Стадион: Ostseestadion.
2:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаЛукас Фрёде
1:0
50' ГолФролинг Нильс
2:0
66' ГолDennis Dressel
76' Желтая карточкаЙон Марко
90'+5
Ход матча
1'
50'
1:0
66'
2:0
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 11
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
233 Количество передач 434
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Ганза
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Среднее время на гол
32
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.13
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|7
|0.24
|Лукас Фрёде
|4
|0.14
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.07
|Dennis Dressel
|2
|0.07
|Шумахер Кевин
|2
|0.07
|Фролинг Нильс
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Ферхук Йон
|1
|0.03
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.03
|Россбах Дамиан
|1
|0.03
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.03
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|10 (2)
|0.34
|Ахе Рагнар
|7
|0.24
|Грин Джулиан
|4 (1)
|0.14
|Михальски Дамян
|4
|0.14
|Зиб Арминдо
|3
|0.1
|Абиама Диксон
|3
|0.1
|Аста Симон
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|7
|2
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Лукас Фрёде
|8
|0
|Шумахер Кевин
|8
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Шерфф Лукас
|1
|1
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|6
|0
|Хргота Бранимир
|5
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Йон Марко
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
13
Ганза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Гройтер Фюрт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
9
19
Ганза
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Гройтер Фюрт
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
41% (12)
52% (15)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
12
6
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
14
32
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Пропущено
24
29
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
6
25%
4
14%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
1
4%
8
28%
61-75
7
29%
29%
5
17%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
7
35%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
3
30%
3
15%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
7
30%
2
12%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
7
41%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Забито
24
36
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
14 Не забивали 3
3
13%
4
11%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
2
8%
6
17%
31-45
6
25%
8
22%
46-60
3
13%
6
17%
61-75
6
25%
7
19%
76-90
Пропущено
47
46
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 32
19 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
4
9%
6
13%
1-15
11
23%
4
9%
16-30
7
15%
4
9%
31-45
8
17%
12
26%
46-60
5
11%
11
24%
61-75
12
26%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1
Результаты матчей
Ганза
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
7 раз 24%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 28%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
16 раз 55%
2
10 раз 34%
0
2 раза 7%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганза
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
69
77
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
212
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
272
821
1118
227
128
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10