  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Ганза
2:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1' Желтая карточка
Лукас Фрёде
1:0
50' Гол
Фролинг Нильс
2:0
66' Гол
Dennis Dressel
76' Желтая карточка
Йон Марко
90'+5

Ход матча

1'
Лукас Фрёде
 
26'
 
Рашль Тобиас
Ахе Рагнар
27'
Рейн Симон
Лукас Фрёде
 
50'
Фролинг Нильс
1:0
61'
 
Йон Марко
Гризбек Себастьян
61'
 
Майерхёфер Марко
Аста Симон
66'
Dennis Dressel
(Прёгер Кай)
2:0
71'
Шретер Моррис
Фролинг Нильс
 
76'
 
Петков Лукас
Грин Джулиан
76'
 
Абиама Диксон
Михальски Дамян
76'
 
Йон Марко
81'
Майсснер Томас
Хинтерзеер Лукас
 
81'
Штраус Джон-Патрик
Найдхарт Нико
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 11
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 233 Количество передач 434
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
6
Dennis
Dressel
34
Лукас
Фрёде
15
Фролинг
Нильс
13
Шумахер
Кевин
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
1
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
10
Хргота
Бранимир
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
5
Хаддади
Уссама
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
Ганза
3-5-2
Гройтер Фюрт
3-5-2

История личных встреч

Ганза
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
4:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.13
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 7 0.24
Лукас Фрёде 4 0.14
Хинтерзеер Лукас 2 0.07
Dennis Dressel 2 0.07
Шумахер Кевин 2 0.07
Фролинг Нильс 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.03
Ферхук Йон 1 0.03
Мэлоун Райан 1 (1) 0.03
Россбах Дамиан 1 0.03
Ван Дронгелен Рик 1 0.03
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 10 (2) 0.34
Ахе Рагнар 7 0.24
Грин Джулиан 4 (1) 0.14
Михальски Дамян 4 0.14
Зиб Арминдо 3 0.1
Абиама Диксон 3 0.1
Аста Симон 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Тильман Тимоти 1 0.03
Пюлюлю Афимико 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Юнг Гидеон 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 7 2
Ингельссон Сванте 9 0
Лукас Фрёде 8 0
Шумахер Кевин 8 0
Россбах Дамиан 6 1
Мэлоун Райан 7 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Dennis Dressel 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Анану Фредерик 3 0
Шерфф Лукас 1 1
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Гризбек Себастьян 6 0
Кристиансен Макс 6 0
Хргота Бранимир 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Йон Марко 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Грин Джулиан 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Ганза
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
13
Ганза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Гройтер Фюрт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

9
19
Ганза
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Гройтер Фюрт
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
41% (12)
52% (15)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

12
6

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

14
32

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
6
25%
4
14%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
1
4%
8
28%
61-75
7
29%
29%
5
17%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
7
35%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
3
30%
3
15%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
7
30%
2
12%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
7
41%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Забито

24
36
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
14 Не забивали 3
3
13%
4
11%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
2
8%
6
17%
31-45
6
25%
8
22%
46-60
3
13%
6
17%
61-75
6
25%
7
19%
76-90

Пропущено

47
46
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 32
19 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
4
9%
6
13%
1-15
11
23%
4
9%
16-30
7
15%
4
9%
31-45
8
17%
12
26%
46-60
5
11%
11
24%
61-75
12
26%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1

Результаты матчей

Ганза
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
7 раз 24%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 28%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
16 раз 55%
2
10 раз 34%
0
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
7
7
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
2
12
1.5
4
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
27
2
8
21
1.5
11
18
2
27
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
3.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
4.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
5.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 29 9 9 11 39 - 43 36
12.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
13.
Айнтрахт Бр
 28 8 8 12 34 - 45 32
14.
Магдебург
 28 9 5 14 37 - 49 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
17.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
2.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
3.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
9.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
7.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
8.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ганза 2:0 Гройтер Фюрт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     