Тур: 29. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
22'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
27
Киевски
Нико
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Магдебург
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
56
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|7
|0.24
|Ферай Иммануэль
|6
|0.21
|Лаубербах Лион
|4
|0.14
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.1
|Кауфманн Фабио
|3
|0.1
|Мультауп Маурице
|2
|0.07
|Виб Данило
|2
|0.07
|Донкор Антон
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|8
|0.28
|Атик Бариш
|6
|0.21
|Пиччини Кристиано
|4 (1)
|0.14
|Jason Ceka
|3
|0.1
|Ито Тацуя
|3
|0.1
|Daniel Elfadli
|3
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.07
|Конде Амара
|1
|0.03
|Connor Krempicki
|1
|0.03
|Кастаньос Люк
|1
|0.03
|Бокхорн Эберт
|1
|0.03
|Рикманн Юлиан
|1
|0.03
|Шулер Лука
|1
|0.03
|Andreas Mueller
|1
|0.03
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|8
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Николау Яннис
|7
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Конде Амара
|5
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Daniel Heber
|3
|1
|Jason Ceka
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Daniel Elfadli
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Биттрофф Александер
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Kai Bruenker
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Магдебург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
7
11
Айнтрахт Бр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
9
10
Айнтрахт Бр
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
36% (10)
14% (4)
Магдебург
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
21
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
19
25
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
5%
5
20%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
6
32%
5
20%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
24%
4
14%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
4
24%
10
34%
61-75
2
12%
6
21%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
29
17
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
4
14%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
7
24%
2
12%
61-75
10
34%
4
24%
76-90
Забито
33
40
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
5
15%
5
13%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
7
21%
8
20%
46-60
8
24%
8
20%
61-75
7
21%
9
23%
76-90
Пропущено
46
46
17 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
8
17%
6
13%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
3
7%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
11
24%
12
26%
61-75
12
26%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2
Магдебург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0
Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Магдебург
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
77
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
208
1117
1117
226
523
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|29
|17
|5
|7
|58 - 38
|56
|3.
|28
|15
|9
|4
|56 - 31
|54
|4.
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|5.
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|6.
|28
|14
|4
|10
|54 - 34
|46
|7.
|28
|11
|10
|7
|43 - 37
|43
|8.
|28
|10
|10
|8
|48 - 46
|40
|9.
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|29
|9
|9
|11
|39 - 43
|36
|12.
|1:0
|29
|10
|5
|14
|38 - 49
|35
|13.
|29
|9
|6
|14
|26 - 41
|33
|14.
|0:1
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|29
|8
|5
|16
|44 - 52
|29
|16.
|29
|8
|4
|17
|25 - 46
|28
|17.
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|18.
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|4.
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|9.
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|25 - 26
|17
|16.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|18.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|24 - 31
|20
|6.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|12.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
|18.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10