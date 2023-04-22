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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:1
Первый тайм: 30'
Магдебург

Ход матча

22'
0:1
Квартенг Мориц-Брони
(Kai Bruenker)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Магдебург
5.50
4.20
3.07
Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
29
Hasan
Kurucay
27
Киевски
Нико
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
7
Мультауп
Маурице
9
Винтцаймер
Мануэль
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
15
Daniel
Heber
5
Лоуренс
Джеймс
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
6
Daniel
Elfadli
8
Квартенг
Мориц-Брони
10
Jason
Ceka
9
Kai
Bruenker
23
Атик
Бариш
Айнтрахт Бр
4-2-3-1
Магдебург
4-2-1-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Магдебург

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
2:4
ТМС
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:3
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 7 0.24
Ферай Иммануэль 6 0.21
Лаубербах Лион 4 0.14
Винтцаймер Мануэль 3 (1) 0.1
Кауфманн Фабио 3 0.1
Мультауп Маурице 2 0.07
Виб Данило 2 0.07
Донкор Антон 2 0.07
Краусе Робин 1 0.03
Николау Яннис 1 0.03
Хеннинг Брайан 1 0.03
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 8 0.28
Атик Бариш 6 0.21
Пиччини Кристиано 4 (1) 0.14
Jason Ceka 3 0.1
Ито Тацуя 3 0.1
Daniel Elfadli 3 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.07
Конде Амара 1 0.03
Connor Krempicki 1 0.03
Кастаньос Люк 1 0.03
Бокхорн Эберт 1 0.03
Рикманн Юлиан 1 0.03
Шулер Лука 1 0.03
Andreas Mueller 1 0.03
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Daniel Heber 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 8 0
Де Медина Натан 6 1
Николау Яннис 7 0
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Донкор Антон 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Хеннинг Брайан 4 0
Уджа Энтони 3 0
Кауфманн Фабио 3 0
Киевски Нико 3 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Бенкович Филип 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Виб Данило 1 0
Гехтер Линус 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Leon Bell 6 0
Лоуренс Джеймс 2 2
Конде Амара 5 0
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Daniel Heber 3 1
Jason Ceka 4 0
Бокхорн Эберт 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Daniel Elfadli 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Биттрофф Александер 2 0
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Kai Bruenker 1 0
Рикманн Юлиан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Магдебург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

7
11
Айнтрахт Бр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
14

Волевые поражения

9
10
Айнтрахт Бр
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
36% (10)
14% (4)
Магдебург
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
21

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

19
25
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
5%
5
20%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
6
32%
5
20%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
24%
4
14%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
4
24%
10
34%
61-75
2
12%
6
21%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

29
17
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
4
14%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
7
24%
2
12%
61-75
10
34%
4
24%
76-90

Забито

33
40
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
5
15%
5
13%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
7
21%
8
20%
46-60
8
24%
8
20%
61-75
7
21%
9
23%
76-90

Пропущено

46
46
17 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
8
17%
6
13%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
3
7%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
11
24%
12
26%
61-75
12
26%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2
Магдебург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0
Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Магдебург

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
20
8
11
17
1.5
11
17
2
26
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
3.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
4.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
5.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
6.
Падерборн
 28 14 4 10 54 - 34 46
7.
Кайзерслаутерн
 28 11 10 7 43 - 37 43
8.
Хольштайн Киль
 28 10 10 8 48 - 46 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 29 9 9 11 39 - 43 36
12.
Магдебург
 1:0 29 10 5 14 38 - 49 35
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 0:1 29 8 8 13 34 - 46 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
17.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
18.
Зандхаузен
 28 6 6 16 29 - 54 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
2.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
3.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
9.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Айнтрахт Бр
 0:1 15 6 3 6 19 - 18 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 1:0 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Магдебург
 1:0 15 6 2 7 24 - 31 20
6.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 0:1 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Магдебург
5.50
4.20
3.07
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Где смотреть матч Айнтрахт Бр 0:1 Магдебург онлайн

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Магдебург
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