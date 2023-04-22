Тур: 29. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 23325
1:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолКвартенг Мориц-Брони
32' Желтая карточкаНиколау Яннис
41' Желтая карточкаKai Bruenker
45' Желтая карточкаБерендт Бриан
0:2
62' ГолИто Тацуя
64' Желтая карточкаHasan Kurucay
1:2
69' ГолУджа Энтони
73' Желтая карточкаКауфманн Фабио
73' Желтая карточкаDaniel Heber
77' Желтая карточкаБиттрофф Александер
90'+6
Ход матча
22'
32'
41'
45'
62'
0:2
64'
69'
1:2
73'
73'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
355 Количество передач 400
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
27
Киевски
Нико
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Магдебург
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
56
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|8
|0.28
|Ферай Иммануэль
|6
|0.21
|Лаубербах Лион
|4
|0.14
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.1
|Кауфманн Фабио
|3
|0.1
|Мультауп Маурице
|2
|0.07
|Виб Данило
|2
|0.07
|Донкор Антон
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|9
|0.31
|Атик Бариш
|6
|0.21
|Ито Тацуя
|4
|0.14
|Пиччини Кристиано
|4 (1)
|0.14
|Jason Ceka
|3
|0.1
|Daniel Elfadli
|3
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.07
|Конде Амара
|1
|0.03
|Connor Krempicki
|1
|0.03
|Кастаньос Люк
|1
|0.03
|Бокхорн Эберт
|1
|0.03
|Рикманн Юлиан
|1
|0.03
|Шулер Лука
|1
|0.03
|Andreas Mueller
|1
|0.03
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
|Kai Bruenker
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|8
|0
|Краусе Робин
|8
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Берендт Бриан
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Daniel Heber
|4
|1
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Конде Амара
|5
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Биттрофф Александер
|3
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Daniel Elfadli
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Kai Bruenker
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Магдебург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
8
11
Айнтрахт Бр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Магдебург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
9
10
Айнтрахт Бр
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
38% (11)
14% (4)
Магдебург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
22
Волевые поражения
17
21
Голы по времени матча
Забито
20
27
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
5%
5
19%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
7
35%
6
22%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Пропущено
19
30
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
21%
4
13%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
5
26%
11
37%
61-75
2
11%
6
20%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
29
17
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
4
14%
2
12%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
7
24%
2
12%
61-75
10
34%
4
24%
76-90
Забито
34
42
11 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
15%
5
12%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
3
9%
7
17%
31-45
7
21%
8
19%
46-60
9
26%
9
21%
61-75
7
21%
9
21%
76-90
Пропущено
48
47
18 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
8
17%
6
13%
1-15
7
15%
5
11%
16-30
3
6%
7
15%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
12
25%
13
28%
61-75
12
25%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2
Магдебург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0
Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Магдебург
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
7 раз 24%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
78
311
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
410
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
218
1118
1217
227
524
128
128
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10