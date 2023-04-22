Тур: 34. Стадион: Эннио Тардини.
0'
10' Желтая карточкаКоббо Элиас
0:1
32' ГолЛападула Джанлука
49' Желтая карточкаЛападула Джанлука
51' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
53' Желтая карточкаБенедычак Адриан
62' Желтая карточкаPaulo Dentello
1:1
63' ПенальтиВаскес Франко
Ход матча
10'
32'
0:1
53'
62'
63'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
25
Коббо
Элиас
24
Юрич
Станко
33
Оберт
Адам
20
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Прелец НикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Парма
Кальяри
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
0.91
Среднее время на гол
69
99
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.9
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.48
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8 (3)
|0.24
|Бенедычак Адриан
|5
|0.15
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.12
|Инглезе Роберто
|4
|0.12
|Камара Дрисса
|3
|0.09
|Дель Прато Энрико
|3
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|0.5
|Паволетти Леонардо
|6
|0.18
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.12
|Лувумбо Зито
|3
|0.09
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Paulo Dentello
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Прелец Ник
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Камара Дрисса
|2
|1
|Ансальди Кристиан
|3
|0
|Осорио Йордан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Коббо Элиас
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|9
|0
|Рог Марко
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|1
|Лападула Джанлука
|4
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Alberto Dossena
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Paulo Dentello
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Парма
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Кальяри
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
9
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Кальяри
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
19
23
Парма
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Кальяри
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
24
32
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
2
13%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
1
5%
6
40%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
20
24
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
3
15%
3
13%
1-15
6
30%
5
21%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
2
10%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
3
15%
4
27%
76-90
Забито
40
39
24 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
5
13%
6
15%
1-15
8
20%
5
13%
16-30
11
28%
4
10%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
3
8%
13
33%
76-90
Пропущено
34
30
17 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
6
18%
2
7%
1-15
7
21%
6
20%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
6
18%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0
Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4
Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Результаты матчей
Парма
Кальяри
Точный счет
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
143
88
710
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
97
512
412
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2310
1320
1122
429
330
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|0:0
|34
|18
|11
|5
|44 - 21
|64
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|0:0
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|1:1
|34
|11
|16
|7
|40 - 31
|49
|6.
|1:1
|34
|13
|10
|11
|40 - 36
|49
|7.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|1:0
|34
|12
|9
|13
|36 - 41
|45
|10.
|0:0
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|11.
|33
|10
|13
|10
|41 - 42
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|13.
|0:1
|34
|9
|14
|11
|41 - 44
|41
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|0:0
|34
|8
|14
|12
|29 - 41
|38
|16.
|0:0
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|17.
|0:0
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|0:0
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|33
|6
|12
|15
|25 - 39
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|0:0
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|5.
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|6.
|1:1
|17
|8
|3
|6
|21 - 15
|27
|7.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|8.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|10.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|11.
|0:1
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|16 - 20
|20
|19.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|3.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|21 - 15
|29
|4.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|19 - 21
|25
|6.
|1:1
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|0:0
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|15.
|1:1
|17
|2
|10
|5
|16 - 16
|16
|16.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|17.
|0:1
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|0:0
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8