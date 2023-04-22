Тур: 34. Стадион: Альберто Бралья.
Ход матча
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
327 Количество передач 310
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
История личных встреч
Модена
СПАЛ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
36
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|8 (2)
|0.24
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.18
|Бонфанти Николас
|6
|0.18
|Стриццоло Лука
|5
|0.15
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.12
|Маньино Лука
|3
|0.09
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|7 (1)
|0.21
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.15
|Майстро Фабио
|5
|0.15
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.09
|Селия Раффаэле
|3
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.06
|Matteo Prati
|2
|0.06
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.06
|Рабби Симоне
|2
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
|Nicolo Contiliano
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|7
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|10
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Педа Патрик
|3
|2
|Далле Мура Кристиан
|6
|0
|Matteo Arena
|4
|1
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Майстро Фабио
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
8
Модена
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
СПАЛ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
10
16
Модена
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
СПАЛ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
26
18
Волевые поражения
17
24
Голы по времени матча
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 27
3
14%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
5
23%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
1
5%
7
29%
29%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
6
21%
6
24%
76-90
Забито
41
36
20 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
4
10%
8
22%
1-15
9
22%
5
14%
16-30
7
17%
5
14%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
10
24%
6
17%
76-90
Пропущено
46
47
20 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 27
4
9%
6
13%
1-15
9
20%
6
13%
16-30
7
15%
8
17%
31-45
9
20%
7
15%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
10
22%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2
Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2
СПАЛ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2
Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3
Результаты матчей
Модена
СПАЛ
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
611
611
215
215
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
89
611
314
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2212
1222
925
331
430
232
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|34
|19
|10
|5
|45 - 21
|66
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|34
|14
|9
|11
|41 - 36
|51
|6.
|34
|11
|15
|8
|40 - 32
|48
|7.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|10.
|1:1
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|13.
|34
|9
|15
|10
|42 - 44
|42
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|16.
|34
|8
|13
|13
|29 - 42
|37
|17.
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|1:1
|34
|6
|13
|15
|26 - 40
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|5.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|6.
|1:1
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|8.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|9.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 15
|31
|3.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|6.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|1:1
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10