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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Модена
0:0
Конец матча
СПАЛ
0'
19' Желтая карточка
Tomasso Silvestri
80' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
90'+6

Ход матча

19'
Tomasso Silvestri
 
46'
Romeo Giovannini
Тремолада Лука
 
46'
Понси Фабио
Ренцетти Франческо
 
56'
Стриццоло Лука
Фальчинелли Диего
 
67'
 
Раути Никола
Ла Мантия Андреа
68'
 
Фьордализо Алессандро
Дикманн Лоренцо
68'
 
Тунёв Георгий
Наингголан Раджа
73'
Edoardo Duca
Ионице Артур
 
75'
 
Далле Мура Кристиан
Matteo Arena
80'
 
Меккарьелло Бьяджо
85'
Бонфанти Николас
Дьяв Давиде
 
90'
 
Дзанеллато Никколо
Майстро Фабио

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 327 Количество передач 310
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
33
Ренцетти
Франческо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
99
Дьяв
Давиде
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
5
Nicolo
Contiliano
20
Matteo
Prati
37
Майстро
Фабио
44
Наингголан
Раджа
9
Мончини
Габриэле
19
Ла
Мантия
Андреа
Модена
4-3-2-1
СПАЛ
4-3-1-2

История личных встреч

Модена
СПАЛ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:3
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
36

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 8 (2) 0.24
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.18
Бонфанти Николас 6 0.18
Стриццоло Лука 5 0.15
Тремолада Лука 4 (1) 0.12
Маньино Лука 3 0.09
Армеллино Марко 2 0.06
Джерли Фабио 2 0.06
Antonio Pergreffi 2 0.06
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 7 (1) 0.21
Ла Мантия Андреа 5 0.15
Майстро Фабио 5 0.15
Дикманн Лоренцо 3 0.09
Селия Раффаэле 3 0.09
Эспозито Сальваторе 2 0.06
Matteo Prati 2 0.06
Меккарьелло Бьяджо 2 0.06
Рабби Симоне 2 0.06
Наингголан Раджа 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Nicolo Contiliano 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 1
Читтадини Джорджо 8 0
Tomasso Silvestri 7 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Edoardo Duca 2 0
Ионице Артур 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Понси Фабио 1 0
Romeo Giovannini 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 10 1
Мурджа Алессандро 9 1
Ла Мантия Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Педа Патрик 3 2
Далле Мура Кристиан 6 0
Matteo Arena 4 1
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Дзанеллато Никколо 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Наингголан Раджа 3 0
Рабби Симоне 3 0
Майстро Фабио 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Nicolo Contiliano 2 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Раути Никола 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
СПАЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
8
Модена
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
СПАЛ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

10
16
Модена
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
СПАЛ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

26
18

Волевые поражения

17
24

Голы по времени матча

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 27
3
14%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
5
23%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Забито

20
24
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
1
5%
7
29%
29%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
6
21%
6
24%
76-90

Забито

41
36
20 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
4
10%
8
22%
1-15
9
22%
5
14%
16-30
7
17%
5
14%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
10
24%
6
17%
76-90

Пропущено

46
47
20 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 27
4
9%
6
13%
1-15
9
20%
6
13%
16-30
7
15%
8
17%
31-45
9
20%
7
15%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
10
22%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2
Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2
СПАЛ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2
Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3

Результаты матчей

Модена
СПАЛ

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
3
14
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
22
12
12
22
1.5
9
25
3
31
2.5
4
30
2
32
3.5
1
33
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 1:1 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 1:1 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
6.
Палермо
 1:1 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
10.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 1:1 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 1:1 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 1:1 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Tomasso Silvestri получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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