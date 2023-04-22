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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Комо
1:1
Конец матча
Асколи
0'
29' Желтая карточка
Виньяли Лука
39' Желтая карточка
Проя Федерико
0:1
68' Пенальти
Дионизи Федерико
74' Желтая карточка
Леали Никола
0:1
76' Не забитый пенальти
Черри Альберто
77' Желтая карточка
Бюхель Марсель
1:1
90' Пенальти
Черри Альберто
90'+7

Ход матча

29'
Виньяли Лука
 
39'
 
Проя Федерико
46'
 
Адьяпонг Клод
Донати Франческо
61'
Париджини Витторио
Арригони Томмазо
 
61'
Да Кунья Лукас
Виньяли Лука
 
68'
0:1
Дионизи Федерико
69'
Габриеллони Алессандро
Кутроне Патрик
 
70'
Чаджиа Мутир
Бинкс Луис
 
74'
 
Леали Никола
76'
Черри Альберто
0:1
77'
 
Бюхель Марсель
78'
 
Джоване Самуэль
Бюхель Марсель
79'
 
Мендеш Педру
Дионизи Федерико
82'
Бланко Алехандро
Иоанну Николас
 
82'
 
Беллучи Джузеппе
Калигара Фабрицио
85'
 
Эрамо Мирко
Проя Федерико
90'
Черри Альберто
1:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 305 Количество передач 325
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
28
Виньяли
Лука
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
4
Шимич
Лоренцо
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
28
Проя
Федерико
8
Калигара
Фабрицио
9
Дионизи
Федерико
15
Гондо
Седрик
Комо
3-5-2
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
Асколи

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
3:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:4

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
2.5

Среднее время на гол

54
36

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
50

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (3) 0.24
Кутроне Патрик 8 (1) 0.24
Манкузо Леонардо 6 0.18
Габриеллони Алессандро 4 0.12
Иоанну Николас 3 0.09
Арригони Томмазо 3 0.09
Бланко Алехандро 2 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 7 (3) 0.21
Дионизи Федерико 5 (2) 0.15
Коллоколо Микеле 4 0.12
Мендеш Педру 3 0.09
Боттегин Эрик 3 0.09
Форте Франческо 3 0.09
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.06
Чичиретти Амато 2 0.06
Шимич Лоренцо 2 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.03
Марсура Давиде 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 8 0
Беллемо Алессандро 7 0
Одентал Кас 7 0
Арригони Томмазо 5 1
Бинкс Луис 5 1
Черри Альберто 6 0
Фабрегас Сеск 5 0
Иоанну Николас 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Париджини Витторио 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Фараго Паоло 3 0
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 7 1
Шимич Лоренцо 7 1
Калигара Фабрицио 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Бюхель Марсель 7 0
Коллоколо Микеле 3 1
Боттегин Эрик 4 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Леали Никола 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Донати Франческо 3 0
Марсура Давиде 2 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0

Результаты матчей

Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Асколи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

10
7
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Асколи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

15
13
Комо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Асколи
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
6
26%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
4
17%
6
32%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
37%
8
36%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
4
21%
1
6%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
37%
6
38%
76-90

Пропущено

25
21
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
5
20%
5
24%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
4
16%
7
33%
76-90

Забито

42
35
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
10 Не забивали 12
10
24%
3
9%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
4
10%
3
9%
46-60
6
14%
7
20%
61-75
11
26%
12
34%
76-90

Пропущено

44
43
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
5
11%
3
7%
1-15
8
18%
8
19%
16-30
7
16%
5
12%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
11
25%
15
35%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2
Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0
Асколи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1
Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2

Результаты матчей

Комо
Асколи

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Комо
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
4
13
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
5
12
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
22
12
12
22
1.5
9
25
4
30
2.5
4
30
1
33
3.5
1
33
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 1:1 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 1:1 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
6.
Палермо
 1:1 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
10.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 1:1 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 1:1 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 1:1 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
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    • 46'
      Донати Франческо уходит с поля. Адьяпонг Клод выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Проя Федерико получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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