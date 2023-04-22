Тур: 34. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
29' Желтая карточкаВиньяли Лука
39' Желтая карточкаПроя Федерико
0:1
68' ПенальтиДионизи Федерико
74' Желтая карточкаЛеали Никола
0:1
76' Не забитый пенальтиЧерри Альберто
77' Желтая карточкаБюхель Марсель
1:1
90' ПенальтиЧерри Альберто
90'+7
Ход матча
29'
39'
68'
0:1
74'
76'
0:1
77'
90'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
305 Количество передач 325
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Комо
Асколи
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
2.5
Среднее время на гол
54
36
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
50
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (3)
|0.24
|Кутроне Патрик
|8 (1)
|0.24
|Манкузо Леонардо
|6
|0.18
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.12
|Иоанну Николас
|3
|0.09
|Арригони Томмазо
|3
|0.09
|Бланко Алехандро
|2
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.21
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.15
|Коллоколо Микеле
|4
|0.12
|Мендеш Педру
|3
|0.09
|Боттегин Эрик
|3
|0.09
|Форте Франческо
|3
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.06
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Шимич Лоренцо
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньяли Лука
|8
|0
|Беллемо Алессандро
|7
|0
|Одентал Кас
|7
|0
|Арригони Томмазо
|5
|1
|Бинкс Луис
|5
|1
|Черри Альберто
|6
|0
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|7
|1
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|1
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Леали Никола
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Результаты матчей
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Асколи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
10
7
Комо
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Асколи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
15
13
Комо
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Асколи
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
6
26%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
4
17%
6
32%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
37%
8
36%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
4
21%
1
6%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
37%
6
38%
76-90
Пропущено
25
21
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
5
20%
5
24%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
4
16%
7
33%
76-90
Забито
42
35
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
10 Не забивали 12
10
24%
3
9%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
4
10%
3
9%
46-60
6
14%
7
20%
61-75
11
26%
12
34%
76-90
Пропущено
44
43
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
5
11%
3
7%
1-15
8
18%
8
19%
16-30
7
16%
5
12%
31-45
8
18%
6
14%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
11
25%
15
35%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2
Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0
Асколи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1
Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2
Результаты матчей
Комо
Асколи
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Комо
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
710
413
215
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
512
512
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2212
1222
925
430
430
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|34
|19
|10
|5
|45 - 21
|66
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|34
|14
|9
|11
|41 - 36
|51
|6.
|34
|11
|15
|8
|40 - 32
|48
|7.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|10.
|1:1
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|13.
|34
|9
|15
|10
|42 - 44
|42
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|16.
|34
|8
|13
|13
|29 - 42
|37
|17.
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|1:1
|34
|6
|13
|15
|26 - 40
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|5.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|6.
|1:1
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|8.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|9.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 15
|31
|3.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|6.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|1:1
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10