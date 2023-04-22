Тур: 34. Стадион: Бенито Стирпе.
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
598 Количество передач 316
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.86 Победа «Фрозиноне»
-
24
Моро
Лука
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Фрозиноне
Зюйдтироль
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.35
|Инсинье Роберто
|7
|0.21
|Касо Джузеппе
|7
|0.21
|Моро Лука
|6
|0.18
|Роден Маркус
|3
|0.09
|Лучиони Фабио
|3
|0.09
|Боррелли Дженнаро
|3 (1)
|0.09
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.24
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.15
|Giovanni Zaro
|5
|0.15
|Маццокки Симоне
|3
|0.09
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.06
|Белардинелли Лука
|2
|0.06
|Fabian Tait
|2
|0.06
|Сиссе Мустафа
|2
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.06
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Marco Curto
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Роден Маркус
|7
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|5
|2
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Fabian Tait
|5
|0
|Белардинелли Лука
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Daniele Casiraghi
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|1
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
4
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Зюйдтироль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
20
19
Фрозиноне
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
25
23
Голы по времени матча
Забито
28
15
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
7%
3
20%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
8
29%
2
13%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
18%
5
33%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
3
33%
2
14%
76-90
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
6
27%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
6
38%
76-90
Забито
50
36
17 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 19
8 Не забивали 10
3
6%
5
14%
1-15
6
12%
9
25%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
10
20%
4
11%
46-60
12
24%
4
11%
61-75
11
22%
10
28%
76-90
Пропущено
21
30
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
2
10%
2
7%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
6
29%
8
27%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
4
19%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1
Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0
Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2
Результаты матчей
Фрозиноне
Зюйдтироль
Точный счет
3:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
8 раз 24%
0
7 раз 21%
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
10 раз 29%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
107
611
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
611
512
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2410
1618
1123
826
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|34
|19
|10
|5
|45 - 21
|66
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|34
|14
|9
|11
|41 - 36
|51
|6.
|34
|11
|15
|8
|40 - 32
|48
|7.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|10.
|1:1
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|13.
|34
|9
|15
|10
|42 - 44
|42
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|16.
|34
|8
|13
|13
|29 - 42
|37
|17.
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|1:1
|34
|6
|13
|15
|26 - 40
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|5.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|6.
|1:1
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|8.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|9.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 15
|31
|3.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|6.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|1:1
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10