  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
5' Желтая карточка
Маццокки Симоне
90'+7

Ход матча

5'
 
Маццокки Симоне
46'
 
Daniele Casiraghi
Маццокки Симоне
58'
Баэс Хайме
Бидуи Софьян
 
58'
Боррелли Дженнаро
Моро Лука
 
58'
Коне Бенджамин
Роден Маркус
 
64'
 
Лунетта Габриэль
Де Коль Филиппо
69'
 
Ларривей Хоакин
Raphael Odogwu
70'
 
Скьявоне Андреа
Ровер Маттео
81'
Бошич Милош
Инсинье Роберто
 
88'
Francesco Gelli
Маццители Лука
 
90'
 
Kevin Mathieu Vinetot
Marco Curto

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 598 Количество передач 316
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
94
Инсинье
Роберто
24
Моро
Лука
26
Бидуи
Софьян
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
3
Челли
Алессандро
III
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
6
Фьордилино
Лука
18
Ровер
Маттео
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
Фрозиноне
4-3-3
Зюйдтироль
4-4-1-1

История личных встреч

Фрозиноне
Зюйдтироль

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:1
К
0:2
СCB
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 12 0.35
Инсинье Роберто 7 0.21
Касо Джузеппе 7 0.21
Моро Лука 6 0.18
Роден Маркус 3 0.09
Лучиони Фабио 3 0.09
Боррелли Дженнаро 3 (1) 0.09
Гарритано Лука 2 0.06
Маццители Лука 2 0.06
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 8 0.24
Ровер Маттео 5 (2) 0.15
Giovanni Zaro 5 0.15
Маццокки Симоне 3 0.09
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.06
Белардинелли Лука 2 0.06
Fabian Tait 2 0.06
Сиссе Мустафа 2 0.06
Николусси Кавилья Ханс 2 0.06
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Marco Curto 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 10 0
Маццители Лука 8 0
Роден Маркус 7 0
Лучиони Фабио 7 0
Коттали Маттео 6 0
Фработта Джанлука 5 0
Касо Джузеппе 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Калай Сержио 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 5 2
Мазиелло Андреа 7 0
Giovanni Zaro 6 0
Помпетти Марко 4 1
Fabian Tait 5 0
Белардинелли Лука 5 0
Берра Филиппо 4 0
Daniele Casiraghi 4 0
Маццокки Симоне 4 0
Ровер Маттео 4 0
Де Коль Филиппо 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Лунетта Габриэль 1 1
Сиссе Мустафа 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Крочата Джованни 2 0
Ларривей Хоакин 1 0
Маркони Микеле 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
4
Фрозиноне
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Зюйдтироль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

20
19
Фрозиноне
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Зюйдтироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)

Сухие победы

13
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

25
23

Голы по времени матча

Забито

28
15
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
7%
3
20%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
8
29%
2
13%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
18%
5
33%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
6
27%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
6
38%
76-90

Забито

50
36
17 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 19
8 Не забивали 10
3
6%
5
14%
1-15
6
12%
9
25%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
10
20%
4
11%
46-60
12
24%
4
11%
61-75
11
22%
10
28%
76-90

Пропущено

21
30
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
2
10%
2
7%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
6
29%
8
27%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
4
19%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1
Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0
Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2

Результаты матчей

Фрозиноне
Зюйдтироль

Точный счет

3:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
8 раз 24%
0
7 раз 21%
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
10 раз 29%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
6
11
5
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
24
10
16
18
1.5
11
23
8
26
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 1:1 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 1:1 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
6.
Палермо
 1:1 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
10.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 1:1 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 1:1 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 1:1 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    5'
    Маццокки Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     