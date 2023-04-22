Тур: 34. Стадион: Ренато Кури.
0'
22' Желтая карточкаСанторо Симоне
42' Желтая карточкаСтруна Альяж
57' Желтая карточкаБрешанини Марко
60' Желтая карточкаМаррас Мануэль
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Тотал меньше 2.5
-
12
Фурлан
Якопо
90
Струна
Альяж
10
Матос
Ридер
42
Вока
Идриз
19
Делич
Иван
20
Насти
Марко
- Основной состав
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делич ИванНападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Перуджа
Козенца
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|7 (5)
|0.21
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.15
|Луперини Грегорио
|4
|0.12
|Лизи Франческо
|3
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.09
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.09
|Стриццоло Лука
|3
|0.09
|Оливьери Марко
|2
|0.06
|Санторо Симоне
|2
|0.06
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|4
|0.12
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.09
|Брешанини Марко
|3
|0.09
|Ларривей Хоакин
|3
|0.09
|Флоренци Альдо
|3
|0.09
|Риджионе Микеле
|2
|0.06
|Бриньола Энрико
|2
|0.06
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Massimo Zilli
|0
|0
|Делич Иван
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|11
|0
|Санторо Симоне
|9
|1
|Лизи Франческо
|7
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Бартоломей Паоло
|6
|0
|Касасола Тиаго
|6
|0
|Рози Алеандро
|4
|1
|Сгарби Филиппо
|4
|1
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Куан Кристиан
|5
|0
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Струна Альяж
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Damiano Cancellieri
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|9
|0
|Вока Идриз
|8
|0
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Маррас Мануэль
|5
|0
|Брешанини Марко
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
8
Перуджа
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Козенца
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
10
16
Перуджа
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Козенца
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
19
24
Голы по времени матча
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
22 Не забивали 24
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
6
30%
4
40%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
4
40%
76-90
Пропущено
18
30
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 13
4
22%
5
17%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
8
44%
5
17%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
5
23%
8
50%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
3
14%
3
19%
76-90
Забито
35
29
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
4
11%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
8
23%
5
17%
31-45
9
26%
5
17%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
5
14%
10
34%
76-90
Пропущено
40
46
18 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 24
7
18%
5
11%
1-15
5
13%
9
20%
16-30
6
15%
11
24%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
5
13%
8
17%
61-75
11
28%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1
Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1
Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Результаты матчей
Перуджа
Козенца
Точный счет
1:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
8 раз 50%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 52%
0
12 раз 36%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
412
413
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
88
512
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2112
924
429
429
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|0:0
|34
|18
|11
|5
|44 - 21
|64
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|0:0
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|1:1
|34
|11
|16
|7
|40 - 31
|49
|6.
|1:1
|34
|13
|10
|11
|40 - 36
|49
|7.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|1:0
|34
|12
|9
|13
|36 - 41
|45
|10.
|0:0
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|11.
|33
|10
|13
|10
|41 - 42
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|13.
|0:1
|34
|9
|14
|11
|41 - 44
|41
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|0:0
|34
|8
|14
|12
|29 - 41
|38
|16.
|0:0
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|17.
|0:0
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|0:0
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|33
|6
|12
|15
|25 - 39
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|0:0
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|1:1
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|5.
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|6.
|1:1
|17
|8
|3
|6
|21 - 15
|27
|7.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|8.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|10.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|11.
|0:1
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|16 - 20
|20
|19.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|3.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|21 - 15
|29
|4.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|19 - 21
|25
|6.
|1:1
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|0:0
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|15.
|1:1
|17
|2
|10
|5
|16 - 16
|16
|16.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|17.
|0:1
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|0:0
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8