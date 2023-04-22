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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Перуджа
0:0
Конец матча
Козенца
0'
22' Желтая карточка
Санторо Симоне
42' Желтая карточка
Струна Альяж
57' Желтая карточка
Брешанини Марко
60' Желтая карточка
Маррас Мануэль
85' Вторая желтая карточка
Маррас Мануэль
90' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
90' Желтая карточка
Лизи Франческо
90'+6

Ход матча

22'
Санторо Симоне
 
35'
Ди Серио Джузеппе
Матос Ридер
 
42'
Струна Альяж
 
46'
Луперини Грегорио
Куан Кристиан
 
51'
Лизи Франческо
Damiano Cancellieri
 
52'
Ианнони Эдоардо
Капецци Леонардо
 
57'
 
Брешанини Марко
57'
 
Massimo Zilli
Насти Марко
60'
 
Маррас Мануэль
70'
 
Финотто Маттиа
Делич Иван
70'
 
Вентури Майкл
Рисполи Андреа
70'
 
Прашелик Матеуш
Брешанини Марко
72'
Бартоломей Паоло
Санторо Симоне
 
85'
 
Маррас Мануэль
87'
 
Д'Урсо Кристиан
Финотто Маттиа
90'
Сгарби Филиппо
 
90'
Лизи Франческо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 363 Количество передач 391
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
12
Фурлан
Якопо
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
3
Damiano
Cancellieri
82
Капецци
Леонардо
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
18
Ди
Кармине
Самуэль
10
Матос
Ридер
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
32
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
11
Д'Орацио
Томмазо
19
Делич
Иван
20
Насти
Марко
Перуджа
3-4-1-2
Козенца
4-4-2

История личных встреч

Перуджа
Козенца

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 7 (5) 0.21
Ди Серио Джузеппе 5 0.15
Луперини Грегорио 4 0.12
Лизи Франческо 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.09
Стриццоло Лука 3 0.09
Оливьери Марко 2 0.06
Санторо Симоне 2 0.06
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 4 0.12
Д'Урсо Кристиан 3 0.09
Брешанини Марко 3 0.09
Ларривей Хоакин 3 0.09
Флоренци Альдо 3 0.09
Риджионе Микеле 2 0.06
Бриньола Энрико 2 0.06
Маррас Мануэль 1 0.03
Рисполи Андреа 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Massimo Zilli 0 0
Делич Иван 0 0
Финотто Маттиа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Pietro Martino 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 11 0
Санторо Симоне 9 1
Лизи Франческо 8 1
Пас Йеферсон 7 1
Сгарби Филиппо 5 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Бартоломей Паоло 6 0
Касасола Тиаго 6 0
Рози Алеандро 4 1
Дель Орко Кристиан 5 0
Куан Кристиан 5 0
Мелькьорри Федерико 4 0
Оливьери Марко 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Струна Альяж 3 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Damiano Cancellieri 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 9 0
Вока Идриз 8 0
Маррас Мануэль 6 1
Флоренци Альдо 6 1
Брешанини Марко 6 0
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Вентури Майкл 5 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Кало Джакомо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Massimo Zilli 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Финотто Маттиа 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0

Результаты матчей

Перуджа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
8
Перуджа
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Козенца
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

10
16
Перуджа
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Козенца
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

19
24

Голы по времени матча

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
23 Не забивали 25
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
6
30%
4
40%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
4
40%
76-90

Пропущено

18
30
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 13
4
22%
5
17%
1-15
1
6%
6
20%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
8
44%
5
17%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
5
26%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
5
23%
8
50%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
3
14%
3
19%
76-90

Забито

35
29
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
4
11%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
8
23%
5
17%
31-45
9
26%
5
17%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
5
14%
10
34%
76-90

Пропущено

40
46
18 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 24
7
18%
5
11%
1-15
5
13%
9
20%
16-30
6
15%
11
24%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
5
13%
8
17%
61-75
11
28%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1
Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1
Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1

Результаты матчей

Перуджа
Козенца

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
8 раз 47%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 50%
0
13 раз 38%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
8
9
5
12
1.5
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
21
13
9
25
1.5
4
30
4
30
2.5
2
32
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 1:1 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 1:1 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
6.
Палермо
 1:1 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
10.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 1:1 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 1:1 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 1:1 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
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Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
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