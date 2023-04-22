Тур: 34. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
11'
1:0
28'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
28
Шарич
Дарио
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
10
Фариас
Диего
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоПолузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Agostinelli
История личных встреч
Палермо
Беневенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|15 (4)
|0.44
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.12
|Солери Эдоардо
|4
|0.12
|Nicolo Valente
|3
|0.09
|Ivan Marconi
|3
|0.09
|Сегре Джакопо
|3
|0.09
|Элия Сальваторе
|3
|0.09
|Верре Валерио
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Сала Марко
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.15
|Форте Франческо
|4
|0.12
|Акампора Дженнаро
|3
|0.09
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.09
|Фариас Диего
|2
|0.06
|Чано Камилло
|2 (1)
|0.06
|Импрота Риккардо
|2
|0.06
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Ivan Marconi
|7
|1
|Матею Алеш
|7
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Сегре Джакопо
|5
|0
|Nicolo Valente
|3
|1
|Брунори Маттео
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|9
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|10
|0
|Тельо Андрес
|8
|1
|Вивиани Маттиа
|7
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Фулон Дам
|7
|0
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|3
|1
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Глик Камил
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Машанджело Эдоардо
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Беневенто
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
8
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Беневенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
16
7
Палермо
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Беневенто
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
20
Волевые поражения
22
15
Голы по времени матча
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
8
38%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
3
18%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
2
17%
6
35%
76-90
Забито
22
11
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
9
41%
5
45%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90
Пропущено
28
23
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
6
21%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
4
14%
7
30%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
5
18%
5
22%
76-90
Забито
43
24
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
4
9%
1
4%
1-15
3
7%
4
17%
16-30
13
30%
8
33%
31-45
13
30%
5
21%
46-60
3
7%
2
8%
61-75
7
16%
4
17%
76-90
Пропущено
40
40
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
7
18%
7
18%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
10
25%
4
10%
61-75
7
18%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2
Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1
Беневенто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0
Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2
Результаты матчей
Палермо
Беневенто
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
13 раз 39%
2
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Палермо
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
610
215
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
97
611
412
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
1914
1221
627
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|51 - 20
|68
|2.
|34
|19
|10
|5
|45 - 21
|66
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|34
|13
|14
|7
|35 - 31
|53
|5.
|34
|14
|9
|11
|41 - 36
|51
|6.
|34
|11
|15
|8
|40 - 32
|48
|7.
|34
|15
|4
|15
|45 - 40
|46
|8.
|33
|11
|13
|9
|43 - 32
|46
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 44
|44
|10.
|1:1
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|36 - 42
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|32 - 39
|43
|13.
|34
|9
|15
|10
|42 - 44
|42
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|34
|9
|11
|14
|27 - 48
|38
|16.
|34
|8
|13
|13
|29 - 42
|37
|17.
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|18.
|34
|8
|11
|15
|31 - 51
|35
|19.
|34
|7
|13
|14
|37 - 46
|34
|20.
|1:1
|34
|6
|13
|15
|26 - 40
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|5.
|16
|8
|5
|3
|18 - 13
|29
|6.
|1:1
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|7.
|17
|7
|6
|4
|24 - 18
|27
|8.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|9.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|14.
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 15
|31
|3.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|15 - 14
|27
|5.
|17
|6
|5
|6
|19 - 22
|23
|6.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|7.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|20
|8.
|17
|4
|8
|5
|19 - 18
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|1:1
|17
|3
|8
|6
|14 - 18
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|16 - 17
|15
|17.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|18.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|19.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|20.
|17
|2
|5
|10
|8 - 32
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|17 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|СПАЛ
|Меккарьелло Бьяджо
|1 10