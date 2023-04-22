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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Палермо
1:1
Конец матча
Беневенто
0'
1:0
11' Гол
Сала Марко
1:1
28' Гол
Фариас Диего
62' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
71' Желтая карточка
Сегре Джакопо
77' Желтая карточка
Весели Фредерик
89' Желтая карточка
Тошка Алин
90'+10

Ход матча

11'
Сала Марко
(Nicolo Valente)
1:0
28'
1:1
Фариас Диего
(Чано Камилло)
46'
Бро Жереми
Шарич Дарио
 
46'
Дамьяни Самуэле
Верре Валерио
 
46'
 
Карич Нермин
Вивиани Маттиа
59'
 
Петтинари Стефано
Фариас Диего
62'
 
Акампора Дженнаро
68'
Солери Эдоардо
Тутино Дженнаро
 
68'
Сегре Джакопо
Гомес Клаудио
 
71'
Сегре Джакопо
 
72'
 
Тельо Андрес
Акампора Дженнаро
76'
 
Lorenzo Carfora
Чано Камилло
77'
 
Весели Фредерик
89'
 
Тошка Алин
90'
Видо Лука
Брунори Маттео
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 438 Количество передач 357
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
30
Nicolo
Valente
28
Шарич
Дарио
5
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
3
Сала
Марко
9
Брунори
Маттео
7
Тутино
Дженнаро
12
Манфредини
Никколо
55
Весели
Фредерик
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
16
Импрота
Риккардо
18
Фулон
Дам
27
Скьяттарелла
Паскуале
4
Акампора
Дженнаро
10
Фариас
Диего
28
Чано
Камилло
24
Вивиани
Маттиа
Палермо
3-5-2
Беневенто
3-4-2-1

История личных встреч

Палермо
Беневенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 15 (4) 0.44
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.12
Солери Эдоардо 4 0.12
Nicolo Valente 3 0.09
Ivan Marconi 3 0.09
Сегре Джакопо 3 0.09
Элия Сальваторе 3 0.09
Верре Валерио 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Сала Марко 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.15
Форте Франческо 4 0.12
Акампора Дженнаро 3 0.09
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.09
Фариас Диего 2 0.06
Чано Камилло 2 (1) 0.06
Импрота Риккардо 2 0.06
Фулон Дам 1 0.03
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Машанджело Эдоардо 0 0
Весели Фредерик 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неделчару Ионуц 9 0
Ivan Marconi 7 1
Матею Алеш 7 0
Гомес Клаудио 7 0
Сегре Джакопо 6 0
Бетелла Давиде 4 1
Nicolo Valente 3 1
Брунори Маттео 4 0
Шарич Дарио 4 0
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сала Марко 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 10 1
Скьяттарелла Паскуале 10 0
Тельо Андрес 8 1
Вивиани Маттиа 7 1
Пастина Кристиан 7 1
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Фулон Дам 7 0
Куцупиас Илиас 6 0
Весели Фредерик 4 1
Импрота Риккардо 3 1
Глик Камил 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Ла Гумина Антонино 4 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 1
Фариас Диего 3 0
Форте Франческо 3 0
Машанджело Эдоардо 3 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Тошка Алин 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0

Результаты матчей

Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Беневенто
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
9
Палермо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Беневенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
19

Волевые поражения

16
7
Палермо
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Беневенто
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
20

Волевые поражения

23
16

Голы по времени матча

Забито

22
14
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
8
36%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
4
18%
3
21%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
8%
4
22%
1-15
5
38%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Забито

22
11
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
9
41%
5
45%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
6
21%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
4
14%
7
30%
46-60
7
25%
3
13%
61-75
5
18%
5
22%
76-90

Забито

44
25
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
5
11%
1
4%
1-15
3
7%
5
20%
16-30
13
30%
30%
8
32%
31-45
13
30%
30%
5
20%
46-60
3
7%
2
8%
61-75
7
16%
4
16%
76-90

Пропущено

41
41
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
7
17%
8
20%
1-15
8
20%
4
10%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
5
12%
8
20%
46-60
10
24%
4
10%
61-75
7
17%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2
Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1
Беневенто
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0
Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2

Результаты матчей

Палермо
Беневенто

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
2
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Палермо
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
4
13
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
20
14
12
22
1.5
6
28
4
30
2.5
1
33
3.5
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 34 20 8 6 51 - 20 68
2.
Дженоа
 34 19 10 5 45 - 21 66
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 34 13 14 7 35 - 31 53
5.
Парма
 34 14 9 11 41 - 36 51
6.
Кальяри
 34 11 15 8 40 - 32 48
7.
Реджина
 34 15 4 15 45 - 40 46
8.
Пиза
 33 11 13 9 43 - 32 46
9.
Модена
 34 12 8 14 43 - 44 44
10.
Палермо
 34 10 14 10 42 - 43 44
11.
Асколи
 34 11 10 13 36 - 42 43
12.
Тернана
 33 11 10 12 32 - 39 43
13.
Комо
 34 9 15 10 42 - 44 42
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Козенца
 34 9 11 14 27 - 48 38
16.
Читтаделла
 34 8 13 13 29 - 42 37
17.
Перуджа
 34 9 8 17 34 - 41 35
18.
Брешия
 34 8 11 15 31 - 51 35
19.
СПАЛ
 34 7 13 14 37 - 46 34
20.
Беневенто
 34 6 13 15 26 - 40 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 12 3 2 29 - 8 39
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 35
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
5.
Тернана
 16 8 5 3 18 - 13 29
6.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Комо
 17 7 6 4 24 - 18 27
8.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
9.
Реджина
 17 8 2 7 25 - 21 26
10.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 17 6 7 4 23 - 16 25
14.
Перуджа
 17 5 6 6 19 - 19 21
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 17 4 7 6 16 - 21 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Дженоа
 17 9 4 4 22 - 15 31
3.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
4.
Зюйдтироль
 17 7 6 4 15 - 14 27
5.
Асколи
 17 6 5 6 19 - 22 23
6.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
7.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 20
8.
Пиза
 17 4 8 5 19 - 18 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 17 3 8 6 14 - 18 17
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
15.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
16.
Кальяри
 17 2 9 6 16 - 17 15
17.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
18.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
19.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
20.
Козенца
 17 2 5 10 8 - 32 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 17 (3)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
СПАЛ Меккарьелло Бьяджо 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Чано Камилло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Фариас Диего бьет в цель!
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    • 11'
      Nicola Valente сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Сала Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Палермо 1:1 Беневенто онлайн

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