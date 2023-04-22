Тур: 22. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
8' Желтая карточкаИсенко Павел
0:1
9' ПенальтиБойчук Богдан
18' Желтая карточкаBogdan Porokh
26' Желтая карточкаOleksandr Mizyuk
1:1
26' ПенальтиСулейманов Таулан
30' Желтая карточкаЕрмолов Даниил
1:1
30' Не забитый пенальтиСулейманов Таулан
45' Желтая карточкаДемченко Егор
2:1
45' ПенальтиСулейманов Таулан
3:1
45' ГолРодригес Фелипе
55' Желтая карточкаБойчук Богдан
Ход матча
8'
9'
0:1
18'
26'
26'
30'
30'
45'
45'
45'
55'
51
Исенко
Павел
47
Романюк
Юрий
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
История личных встреч
Ворскла
Металлист
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.18
Среднее время на гол
115
76
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.73
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
69
85
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|11 (4)
|0.5
|Кравец Василий
|3
|0.14
|Марлисон
|3 (1)
|0.14
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.09
|Степанюк Руслан
|2
|0.09
|Скляр Александр
|1
|0.05
|Юрченко Владлен
|1
|0.05
|Кравчук Андрей
|1
|0.05
|Челядин Артём
|1
|0.05
|Чеснаков Владимир
|1
|0.05
|Родригес Фелипе II
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|7
|0.32
|Панасенко Сергей
|3
|0.14
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.09
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.09
|Каплиенко Александр
|2
|0.09
|Aleks Chidomere
|2
|0.09
|Картушов Егор
|1
|0.05
|Наумец Владислав
|1
|0.05
|Малумандсоко Пати
|1
|0.05
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.05
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.05
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Романюк Юрий
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Челядин Артём
|6
|0
|Кравец Василий
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Сулейманов Таулан
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Яворский Сергей
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Бацула Андрей
|3
|0
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|5
|1
|Демченко Егор
|6
|0
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Романюк Юрий
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Oleksandr Mizyuk
|4
|0
|Прядун Максим
|2
|1
|Bogdan Porokh
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Чайковский Игорь
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Металлист
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
4
Ворскла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Металлист
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
8
9
Ворскла
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Металлист
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
50%
7
47%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
7
39%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Забито
26
22
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
1
4%
4
18%
1-15
6
23%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
6
23%
2
9%
76-90
Пропущено
26
33
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
1
4%
1
3%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
9
35%
4
12%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
8
31%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0
Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0
Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0
Результаты матчей
Ворскла
Металлист
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
1110
813
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|4
|1
|52 - 15
|52
|2.
|22
|14
|4
|4
|45 - 27
|46
|3.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|4.
|21
|12
|4
|5
|30 - 17
|40
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|22
|8
|6
|8
|19 - 21
|30
|7.
|3:1
|22
|8
|5
|9
|27 - 29
|29
|8.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|9.
|21
|7
|4
|10
|20 - 24
|25
|10.
|21
|4
|10
|7
|17 - 34
|22
|11.
|21
|5
|6
|10
|15 - 25
|21
|12.
|21
|5
|5
|11
|26 - 33
|20
|13.
|21
|4
|8
|9
|19 - 27
|20
|14.
|21
|4
|7
|10
|20 - 31
|19
|15.
|1:3
|22
|4
|7
|11
|23 - 36
|19
|16.
|21
|3
|4
|14
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|3:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|9.
|11
|5
|0
|6
|10 - 11
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|1:3
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|15.
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|28 - 7
|22
|3.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|3:1
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|10.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|1:3
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6