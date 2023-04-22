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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Ворскла
3:1
Второй тайм: 64'
Металлист
0'
8' Желтая карточка
Исенко Павел
0:1
9' Пенальти
Бойчук Богдан
18' Желтая карточка
Bogdan Porokh
26' Желтая карточка
Oleksandr Mizyuk
1:1
26' Пенальти
Сулейманов Таулан
30' Желтая карточка
Ермолов Даниил
1:1
30' Не забитый пенальти
Сулейманов Таулан
45' Желтая карточка
Демченко Егор
2:1
45' Пенальти
Сулейманов Таулан
3:1
45' Гол
Родригес Фелипе
55' Желтая карточка
Бойчук Богдан
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
95
Родригес
Фелипе
II
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
38
Челядин
Артём
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
7
Олейник
Денис
96
Ермолов
Даниил
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
31
Bogdan
Porokh
11
Картушов
Егор
6
Ралюченко
Андрей
17
Демченко
Егор
70
Aleks
Chidomere
10
Наумец
Владислав
9
Прядун
Максим
23
Бойчук
Богдан
Ворскла
Металлист

История личных встреч

Ворскла
Металлист

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.18

Среднее время на гол

115
76

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.73
0.89

Среднее время на гол

52
101

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 11 (4) 0.5
Кравец Василий 3 0.14
Марлисон 3 (1) 0.14
Олейник Денис 2 (1) 0.09
Степанюк Руслан 2 0.09
Скляр Александр 1 0.05
Юрченко Владлен 1 0.05
Кравчук Андрей 1 0.05
Челядин Артём 1 0.05
Чеснаков Владимир 1 0.05
Родригес Фелипе II 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 7 0.32
Панасенко Сергей 3 0.14
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.09
Бойчук Богдан 2 (1) 0.09
Каплиенко Александр 2 0.09
Aleks Chidomere 2 0.09
Картушов Егор 1 0.05
Наумец Владислав 1 0.05
Малумандсоко Пати 1 0.05
Oleksandr Mizyuk 1 0.05
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.05
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Романюк Юрий 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Челядин Артём 6 0
Кравец Василий 5 0
Пердута Игорь 3 1
Сулейманов Таулан 3 1
Lucas Ramires 3 1
Яворский Сергей 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Бацула Андрей 3 0
Родригес Фелипе II 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Лопес Рикардо II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 5 1
Демченко Егор 6 0
Танковский Вячеслав 5 0
Романюк Юрий 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Oleksandr Mizyuk 4 0
Прядун Максим 2 1
Bogdan Porokh 2 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Федорив Виталий 2 0
Чайковский Игорь 2 0
Клименчук Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0

Результаты матчей

Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Металлист
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
4
Ворскла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Металлист
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

8
9
Ворскла
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Металлист
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
5
45%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
50%
7
47%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
7
39%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Забито

26
22
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
1
4%
4
18%
1-15
6
23%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
6
23%
2
9%
76-90

Пропущено

26
33
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
1
4%
1
3%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
9
35%
4
12%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
8
31%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0
Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0
Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0

Результаты матчей

Ворскла
Металлист

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
11
10
8
13
1.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 16 4 1 52 - 15 52
2.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 3:1 22 8 5 9 27 - 29 29
8.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 1:3 22 4 7 11 23 - 36 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Ворскла
 3:1 11 5 3 3 13 - 9 18
7.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 1:3 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Ворскла
 3:1 11 3 2 6 14 - 20 11
10.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
11.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
12.
Металлист
 1:3 12 3 2 7 12 - 18 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Скляр Александр сделал результативную передачу.
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    Ворскла
    Ничья
    Металлист
    1.81
    3.73
    4.90
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    Где смотреть матч Ворскла 3:1 Металлист онлайн

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