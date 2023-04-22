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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Динамо Киев
0:1
Второй тайм: 61'
Шахтёр Донецк
0'
0:1
12' Гол
Степаненко Тарас
27' Желтая карточка
Джурасек Невен
38' Желтая карточка
Ракицкий Ярослав
55' Желтая карточка
Бондаренко Артём

Ход матча

12'
0:1
Степаненко Тарас
(Судаков Георгий)
27'
 
Джурасек Невен
38'
 
Ракицкий Ярослав
55'
 
Бондаренко Артём
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Шахтёр Донецк
3.88
4.70
2.10
Все Коэффициенты
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Maksym
Dyachuk
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Костянтин
18
Андриевский
Александр
5
Сидорчук
Сергей
77
Бенито
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
26
Конопля
Ефим
8
Судаков
Георгий
17
Джурасек
Невен
21
Бондаренко
Артём
2
Траоре
Лассина
Динамо Киев
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
56%
16 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы

Первый тайм

37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 29 побед

62 матча

32.3%
12.9%
54.8%
20 побед 8 ничьих 34 победы

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
16 побед 28 ничьих 18 побед

Второй тайм

21%
32.3%
46.7%
13 побед 20 ничьих 29 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.04
0.88

Среднее время на гол

86
102

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.65
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

85
65

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
12
Больше 19%
Меньше 81%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.5
Ванат Владислав 8 (1) 0.36
Цыганков Виктор 6 (2) 0.27
Шепелев Владимир 1 0.05
Лонвейк Джастин 1 0.05
Тымчик Александр 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Царенко Антон 1 0.05
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенито 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.36
Мудрик Михаил 7 (2) 0.32
Бондаренко Артём 5 0.23
Крыськив Дмитрий 5 0.23
Судаков Георгий 4 (1) 0.18
Зубков Александр 4 0.18
Траоре Лассина 2 0.09
Степаненко Тарас 2 0.09
Михайличенко Богдан 2 0.09
Швед Марьян 2 0.09
Келси Кевин 2 0.09
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Матвиенко Николай 1 0.05
Петряк Иван 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Бондарь Валерий 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Очеретько Олег 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 1 0.05

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 4 1
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Яцык Александр 1 0
Maksym Dyachuk 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Лукас Тэйлор 1 1
Ракицкий Ярослав 2 0
Сикан Даниил 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
3
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шахтёр Донецк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

11
24
Динамо Киев
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Шахтёр Донецк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

12
27

Голы по времени матча

Забито

16
28
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
6%
5
18%
1-15
4
25%
5
18%
16-30
4
25%
5
18%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
19%
5
18%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
5
36%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
3
21%
5
21%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

30
52
15 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
1
3%
8
15%
1-15
7
23%
9
17%
16-30
7
23%
7
13%
31-45
7
23%
8
15%
46-60
2
7%
10
19%
61-75
6
20%
10
19%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
12%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
35%
3
20%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2

Результаты матчей

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
9
3
4
8
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
7
2
1
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
20
1
9
12
1.5
16
5
5
16
2.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 22 17 4 1 53 - 15 55
2.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 0:1 22 12 4 6 30 - 18 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
11.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
12.
Верес
 22 5 6 11 27 - 34 21
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 0:1 13 6 3 4 16 - 10 21
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 10 8 1 1 29 - 7 25
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 0:1 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
10.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
11.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
12.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Ракицкий Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Джурасек Невен получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Шахтёр Донецк
3.88
4.70
2.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 0:1 Шахтёр Донецк онлайн

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