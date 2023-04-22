Тур: 22. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:1
Второй тайм: 61'
0'
0:1
12' ГолСтепаненко Тарас
27' Желтая карточкаДжурасек Невен
38' Желтая карточкаРакицкий Ярослав
55' Желтая карточкаБондаренко Артём
Ход матча
12'
27'
38'
55'
77
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64%
56%
16 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы
Первый тайм
37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 29 побед
62 матча
32.3%
12.9%
54.8%
20 побед 8 ничьих 34 победы
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
16 побед 28 ничьих 18 побед
Второй тайм
21%
32.3%
46.7%
13 побед 20 ничьих 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.04
0.88
Среднее время на гол
86
102
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
1.65
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
85
65
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
12
Больше 19%
Меньше 81%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.5
|Ванат Владислав
|8 (1)
|0.36
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.27
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Лонвейк Джастин
|1
|0.05
|Тымчик Александр
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Царенко Антон
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Бенито
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.36
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.32
|Бондаренко Артём
|5
|0.23
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.23
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.18
|Зубков Александр
|4
|0.18
|Траоре Лассина
|2
|0.09
|Степаненко Тарас
|2
|0.09
|Михайличенко Богдан
|2
|0.09
|Швед Марьян
|2
|0.09
|Келси Кевин
|2
|0.09
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Матвиенко Николай
|1
|0.05
|Петряк Иван
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Бондарь Валерий
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Очеретько Олег
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.05
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|4
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Maksym Dyachuk
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Ракицкий Ярослав
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
3
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шахтёр Донецк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
11
24
Динамо Киев
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Шахтёр Донецк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
12
27
Голы по времени матча
Забито
16
28
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
6%
5
18%
1-15
4
25%
5
18%
16-30
4
25%
5
18%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
19%
5
18%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
5
36%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
3
21%
5
21%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
30
52
15 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
1
3%
8
15%
1-15
7
23%
9
17%
16-30
7
23%
7
13%
31-45
7
23%
8
15%
46-60
2
7%
10
19%
61-75
6
20%
10
19%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
12%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
35%
3
20%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2
Результаты матчей
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
57
93
48
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
201
912
165
516
813
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|17
|4
|1
|53 - 15
|55
|2.
|22
|14
|4
|4
|45 - 27
|46
|3.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|4.
|0:1
|22
|12
|4
|6
|30 - 18
|40
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|22
|8
|6
|8
|19 - 21
|30
|7.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|8.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|9.
|21
|7
|4
|10
|20 - 24
|25
|10.
|22
|5
|7
|10
|16 - 26
|22
|11.
|21
|4
|10
|7
|17 - 34
|22
|12.
|22
|5
|6
|11
|27 - 34
|21
|13.
|21
|4
|8
|9
|19 - 27
|20
|14.
|21
|4
|7
|10
|20 - 31
|19
|15.
|22
|4
|7
|11
|24 - 36
|19
|16.
|21
|3
|4
|14
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|16 - 10
|21
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|9.
|11
|5
|0
|6
|10 - 11
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|15.
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|29 - 7
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|0:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|10.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6