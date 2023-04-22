  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Динамо Киев
1:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
12' Гол
Степаненко Тарас
27' Желтая карточка
Джурасек Невен
38' Желтая карточка
Ракицкий Ярослав
55' Желтая карточка
Бондаренко Артём
1:1
82' Гол
Андриевский Александр
86' Желтая карточка
Назарина Егор
87' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
89' Желтая карточка
Бенито
90'+5
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
25
Maksym
Dyachuk
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Костянтин
18
Андриевский
Александр
5
Сидорчук
Сергей
77
Бенито
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
26
Конопля
Ефим
8
Судаков
Георгий
17
Джурасек
Невен
21
Бондаренко
Артём
2
Траоре
Лассина
Динамо Киев
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
56%
16 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы

Первый тайм

37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 29 побед

62 матча

32.3%
12.9%
54.8%
20 побед 8 ничьих 34 победы

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
16 побед 28 ничьих 18 побед

Второй тайм

21%
32.3%
46.7%
13 побед 20 ничьих 29 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.04
0.88

Среднее время на гол

86
102

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.65
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

85
65

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
12
Больше 19%
Меньше 81%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.5
Ванат Владислав 8 (1) 0.36
Цыганков Виктор 6 (2) 0.27
Шепелев Владимир 1 0.05
Лонвейк Джастин 1 0.05
Андриевский Александр 1 0.05
Тымчик Александр 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Царенко Антон 1 0.05
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенито 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.36
Мудрик Михаил 7 (2) 0.32
Бондаренко Артём 5 0.23
Крыськив Дмитрий 5 0.23
Судаков Георгий 4 (1) 0.18
Зубков Александр 4 0.18
Траоре Лассина 2 0.09
Степаненко Тарас 2 0.09
Михайличенко Богдан 2 0.09
Швед Марьян 2 0.09
Келси Кевин 2 0.09
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Матвиенко Николай 1 0.05
Петряк Иван 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Бондарь Валерий 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Очеретько Олег 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 1 0.05

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 4 1
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Бенито 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Яцык Александр 1 0
Maksym Dyachuk 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Бондаренко Артём 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Ракицкий Ярослав 2 0
Михайличенко Богдан 2 0
Сикан Даниил 2 0
Конопля Ефим 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
4
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шахтёр Донецк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

11
24
Динамо Киев
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Шахтёр Донецк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

13
28

Голы по времени матча

Забито

17
29
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
1
6%
6
21%
1-15
4
24%
5
17%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
5
36%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
3
21%
5
21%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

31
53
15 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 1
1
3%
9
17%
1-15
7
23%
9
17%
16-30
7
23%
7
13%
31-45
7
23%
8
15%
46-60
2
6%
10
19%
61-75
7
23%
10
19%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
3
17%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
33%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2

Результаты матчей

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
9
3
4
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
7
3
1
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
21
1
9
13
1.5
16
6
5
17
2.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 16 5 1 53 - 16 53
2.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 22 12 5 5 31 - 18 41
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
11.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
12.
Верес
 22 5 6 11 27 - 34 21
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 2 1 29 - 8 23
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
10.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
11.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
12.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Динамо Киев 1:1 Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     