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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Верес
1:1
Второй тайм: 70'
Минай
0'
22' Желтая карточка
Горин Олег
40' Желтая карточка
Пасич Геннадий
1:0
54' Гол
Близниченко Андрей
1:1
60' Гол
Yegor Tverdokhlib

Ход матча

22'
 
Горин Олег
40'
Пасич Геннадий
 
54'
Близниченко Андрей
1:0
58'
 
Шишка Михаил
Горин Олег
58'
 
Andriy Buleza
Bohdan Chuiev
60'
1:1
Yegor Tverdokhlib
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Минай
2.75
5.20
5.20
Все Коэффициенты
1
Ющишин
Вадим
17
Пасич
Геннадий
19
Danyil
Khondak
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
10
Клёц
Дмитрий
15
Лебеденко
Александр
7
Близниченко
Андрей
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
13
Бандура
Александр
4
Bohdan
Chuiev
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
78
Valeriy
Rogozynsky
7
Гечев
Михаил
25
Горин
Олег
44
Vadym
Vitenchuk
22
Yegor
Tverdokhlib
77
Вишневский
Олег
Верес
Минай

История личных встреч

Верес
Минай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.18
Гайдучик Николай 3 0.14
Дахновский Виталий 3 0.14
Близниченко Андрей 3 (3) 0.14
Кучеров Валерий 2 0.09
Шестаков Михаил 2 0.09
Шарай Владислав 2 0.09
Шарай Станислав 1 0.05
Сергийчук Михаил 1 0.05
Маткобожик Александр 1 0.05
Лебеденко Александр 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Danyil Khondak 1 0.05
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 3 0.14
Вишневский Олег 3 0.14
Nazariy Vorobchak 2 0.09
Кравчук Юрий 2 0.09
Хахлев Алексей 1 0.05
Трубочкин Иван 1 0.05
Vadym Vitenchuk 1 0.05
Кулиев Эльдар 1 0.05
Danylo Golub 1 0.05
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 9 1
Дахновский Виталий 7 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 4 0
Гагун Роман 4 0
Вовченко Семён 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Когут Богдан 2 0
Мирошник Роман 2 0
Курко Василий 2 0
Балан Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 5 0
Трубочкин Иван 4 0
Бандура Александр 2 1
Гончар Игорь 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Danylo Kolesnyk 3 0
Мельник Александр 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Вишневский Олег 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Минай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
4
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

17
5
Верес
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Минай
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

23
9

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
5
38%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
11%
3
38%
1-15
5
26%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
4
36%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
3
12%
4
25%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
6
24%
4
25%
76-90

Пропущено

34
24
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
18%
4
17%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
2
6%
3
13%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
4
12%
5
21%
61-75
9
26%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3
Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0

Результаты матчей

Верес
Минай

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
1:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
13 раз 62%
0
7 раз 33%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Верес
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
1
10
3
9
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
14
7
7
14
1.5
1
20
3
18
2.5
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 16 4 1 52 - 15 52
2.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Минай
 1:1 22 5 7 10 16 - 26 22
11.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
12.
Верес
 1:1 22 5 6 11 27 - 34 21
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 1:1 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 1:1 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 1:1 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 1:1 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
10.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
11.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
12.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Yegor Tverdokhlib бьет в цель!
  • 58'
    Bohdan Chuiev уходит с поля. Andriy Buleza выходит вместо него
  • 58'
    Oleg Gorin уходит с поля. Шишка Михаил выходит вместо него
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Близниченко Андрей бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Oleg Gorin получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Минай
2.75
5.20
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 1:1 Минай онлайн

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Верес
Минай
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