Тур: 22. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
22' Желтая карточкаГорин Олег
40' Желтая карточкаПасич Геннадий
1:0
55' ГолБлизниченко Андрей
1:1
60' ГолYegor Tverdokhlib
90'+5
Ход матча
22'
40'
55'
60'
10
Клёц
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Горин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Верес
Минай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.18
|Близниченко Андрей
|4 (3)
|0.18
|Гайдучик Николай
|3
|0.14
|Дахновский Виталий
|3
|0.14
|Кучеров Валерий
|2
|0.09
|Шестаков Михаил
|2
|0.09
|Шарай Владислав
|2
|0.09
|Шарай Станислав
|1
|0.05
|Сергийчук Михаил
|1
|0.05
|Маткобожик Александр
|1
|0.05
|Лебеденко Александр
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Danyil Khondak
|1
|0.05
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|4
|0.18
|Вишневский Олег
|3
|0.14
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.09
|Кравчук Юрий
|2
|0.09
|Хахлев Алексей
|1
|0.05
|Трубочкин Иван
|1
|0.05
|Vadym Vitenchuk
|1
|0.05
|Кулиев Эльдар
|1
|0.05
|Danylo Golub
|1
|0.05
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|9
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|5
|0
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Бандура Александр
|2
|1
|Гончар Игорь
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Danylo Kolesnyk
|3
|0
|Мельник Александр
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Вишневский Олег
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Минай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
5
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
17
5
Верес
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Минай
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
24
10
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Забито
19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
11%
3
38%
1-15
5
26%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
4
36%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Забито
26
17
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
3
12%
4
24%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
6
23%
2
12%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
6
23%
4
24%
76-90
Пропущено
35
25
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
6
17%
4
16%
1-15
8
23%
3
12%
16-30
2
6%
3
12%
31-45
6
17%
3
12%
46-60
4
11%
5
20%
61-75
9
26%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3
Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0
Результаты матчей
Верес
Минай
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
14 раз 64%
0
7 раз 32%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Верес
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
57
111
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
157
715
121
319
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|17
|4
|1
|53 - 15
|55
|2.
|22
|14
|4
|4
|45 - 27
|46
|3.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|4.
|0:1
|22
|12
|4
|6
|30 - 18
|40
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|22
|8
|6
|8
|19 - 21
|30
|7.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|8.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|9.
|21
|7
|4
|10
|20 - 24
|25
|10.
|22
|5
|7
|10
|16 - 26
|22
|11.
|21
|4
|10
|7
|17 - 34
|22
|12.
|22
|5
|6
|11
|27 - 34
|21
|13.
|21
|4
|8
|9
|19 - 27
|20
|14.
|21
|4
|7
|10
|20 - 31
|19
|15.
|22
|4
|7
|11
|24 - 36
|19
|16.
|21
|3
|4
|14
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|16 - 10
|21
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|9.
|11
|5
|0
|6
|10 - 11
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|15.
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|29 - 7
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|0:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|10.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6