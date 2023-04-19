Тур: 24. Стадион: Газпром Арена.
Позже
История личных встреч
Зенит
Динамо Москва
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
32 матча
53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
12 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
2.06
1.2
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
0.8
0.94
Среднее время на гол
112
95
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|16
|0.7
|Сергеев Иван
|8
|0.35
|Вендел Маркус
|8
|0.35
|Мостовой Андрей
|6
|0.26
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.22
|Мантуан Густаво
|4
|0.17
|Клаудиньо
|3
|0.13
|Барриос Вильмар
|1
|0.04
|Ерохин Александр
|1
|0.04
|Ловрен Деян
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.35
|Смолов Фёдор
|8 (4)
|0.35
|Гладышев Ярослав
|4
|0.17
|Фомин Даниил
|4 (3)
|0.17
|Макаров Денис
|4
|0.17
|Захарян Арсен
|3
|0.13
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.13
|Нгамалё Николя
|2
|0.09
|Фернандес Роберто
|2
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Моро Никола
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Кержаков Михаил
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|8
|0
|Захарян Арсен
|5
|1
|Фомин Даниил
|5
|0
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Гладышев Ярослав
|2
|1
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Динамо Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
11
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
17
23
Зенит
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Динамо Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
18
34
Голы по времени матча
Забито
38
17
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
7
18%
1
6%
1-15
5
13%
4
24%
16-30
4
11%
5
29%
29%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
6
16%
2
12%
61-75
12
32%
4
24%
76-90
Пропущено
7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
29%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
2
29%
4
19%
61-75
1
14%
4
19%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
2
9%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
6
26%
31-45
5
29%
29%
1
4%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
3
18%
8
35%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
5
45%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
55
40
22 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
7
13%
3
8%
1-15
8
15%
7
18%
16-30
7
13%
11
28%
31-45
9
16%
2
5%
46-60
9
16%
5
13%
61-75
15
27%
12
30%
76-90
Пропущено
13
32
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 17
3
23%
5
16%
1-15
2
15%
3
9%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
3
23%
9
28%
61-75
3
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2
Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Результаты матчей
Зенит
Динамо Москва
Точный счет
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
9 раз 39%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Зенит
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
66
74
48
38
210
38
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
56
210
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
203
167
1112
914
716
419
221
320
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|57 - 11
|55
|2.
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|40 - 30
|46
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 30
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|44 - 47
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|36 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|25 - 47
|19
|14.
|Заявка
|23
|2
|12
|9
|28 - 42
|18
|15.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва
Исход игры
Зенит
86% (43)
Ничья
10% (5)
Динамо Москва
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
2:1 Зенит
42% (21)
2:0 Зенит
12% (6)
3:0 Зенит
6% (3)
3:1 Зенит
6% (3)
1:1 Ничья
6% (3)
1:0 Зенит
4% (2)
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