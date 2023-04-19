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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 48
Зенит 87.5% (42)
X 8.3% (4)
Динамо Москва 4.2% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Динамо Москва
1.51
4.84
7.50
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История личных встреч

Зенит
Динамо Москва

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
12 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

2.06
1.2

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.8
0.94

Среднее время на гол

112
95

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 16 0.7
Сергеев Иван 8 0.35
Вендел Маркус 8 0.35
Мостовой Андрей 6 0.26
Кузяев Далер 5 (2) 0.22
Мантуан Густаво 4 0.17
Клаудиньо 3 0.13
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.35
Смолов Фёдор 8 (4) 0.35
Гладышев Ярослав 4 0.17
Фомин Даниил 4 (3) 0.17
Макаров Денис 4 0.17
Захарян Арсен 3 0.13
Грулёв Вячеслав 3 0.13
Нгамалё Николя 2 0.09
Фернандес Роберто 2 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Моро Никола 0 0
Даса Элазар 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Вендел Маркус 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Клаудиньо 1 0
Алип Нуралы 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 8 0
Захарян Арсен 5 1
Фомин Даниил 5 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Макаров Денис 4 0
Гладышев Ярослав 2 1
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Даса Элазар 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Зенит
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Динамо Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
11
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

17
23
Зенит
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Динамо Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

38
17
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
7
18%
1
6%
1-15
5
13%
4
24%
16-30
4
11%
5
29%
29%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
6
16%
2
12%
61-75
12
32%
4
24%
76-90

Пропущено

7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
29%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
2
29%
4
19%
61-75
1
14%
4
19%
76-90

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
2
9%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
6
26%
31-45
5
29%
29%
1
4%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
3
18%
8
35%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
5
45%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

55
40
22 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
7
13%
3
8%
1-15
8
15%
7
18%
16-30
7
13%
11
28%
31-45
9
16%
2
5%
46-60
9
16%
5
13%
61-75
15
27%
12
30%
76-90

Пропущено

13
32
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 17
3
23%
5
16%
1-15
2
15%
3
9%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
3
23%
9
28%
61-75
3
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2
Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1

Результаты матчей

Зенит
Динамо Москва

Точный счет

2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
9 раз 39%
3
5 раз 22%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Зенит
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
6
6
7
4
2.5
4
8
3
8
3.5
2
10
3
8
4.5
1
11
2
9
5.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
5
6
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
20
3
16
7
1.5
11
12
9
14
2.5
7
16
4
19
3.5
2
21
3
20
4.5
1
22
2
21
5.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 17 4 2 57 - 11 55
2.
Ростов
 Заявка 23 13 7 3 40 - 30 46
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 23 2 12 9 28 - 42 18
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 12 2 8 2 18 - 18 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Зенит 87.5% (42)
    X 8.3% (4)
    Динамо Москва 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Динамо Москва
    1.51
    4.84
    7.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва

    Исход игры
    Зенит
    86% (43)
    Ничья
    10% (5)
    Динамо Москва
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    42% (21)
    2:0 Зенит
    12% (6)
    3:0 Зенит
    6% (3)
    3:1 Зенит
    6% (3)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    1:0 Зенит
    4% (2)
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