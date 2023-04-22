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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Химки
0:0
Первый тайм: 23'
Торпедо Москва
0'
Прогнозы 156
Химки 29.5% (46)
X 37.2% (58)
Торпедо Москва 33.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Торпедо Москва
2.40
3.56
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Митрюшкин
Антон
2
Голубович
Петар
50
Лысцов
Виталий
66
Андраде
Лео
22
Скворцов
Лев
99
Гулиев
Аяз
5
Антич
Никола
97
Магомедов
Бутта
9
Руденко
Александр
Александрович
10
Долгов
Александр
16
Бикел
Жаниу
12
Бабурин
Егор
25
Юзепчук
Роман
4
Кожемякин
Олег
3
Кутепов
Илья
5
Шляков
Евгений
97
Чурич
Марио
7
Рязанцев
Александр
18
Караев
Давид
16
Рейна
Йорди
21
Андре
Филипе
11
Кухарчук
Илья
Химки
3-4-3
Торпедо Москва
4-3-1-2

История личных встреч

Химки
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
К
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
2.33

Среднее время на гол

75
38

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.17
Магомедов Бутта 4 (1) 0.17
Руденко Александр Александрович 3 0.13
Кухарчук Илья 3 0.13
Мирзов Резиуан 2 0.09
Ломовицкий Александр 1 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 2 0.09
Лебеденко Игорь 2 0.09
Стефанович Илья 2 0.09
Смольников Игорь 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Мори 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Голубович Петар 1 0
Камышев Илья 1 0
Главчич Неманья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Кутепов Илья 4 1
Роганович Боян 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Химки
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Торпедо Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
6
Химки
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Торпедо Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

31
21

Волевые поражения

4
3
Химки
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Торпедо Москва
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

31
22

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

8
7
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
9
47%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
5
28%
3
16%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

33
21
19 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
10
30%
6
29%
31-45
2
6%
5
24%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
8
24%
4
19%
76-90

Забито

18
12
3 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
7
39%
3
25%
76-90

Пропущено

51
40
29 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
7
14%
1
3%
1-15
8
16%
1
3%
16-30
14
27%
15
38%
31-45
4
8%
7
18%
46-60
5
10%
9
23%
61-75
13
25%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1
Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3
Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0

Результаты матчей

Химки
Торпедо Москва

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химки
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
6
2
9
1.5
1
11
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
6
2
10
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
11
12
4
19
1.5
4
19
2
21
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 17 4 2 57 - 11 55
2.
Ростов
 Заявка 23 13 7 3 40 - 30 46
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 23 2 12 9 28 - 42 18
15.
Химки
 0:0 Заявка 24 3 6 15 19 - 50 15
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 24 3 5 16 16 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 12 2 8 2 18 - 18 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Химки
 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
14.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 18 7
15.
Химки
 0:0 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! До Бутты Магомедова довели мяч химчане в левую часть чужой штрафной площади, где он развернулся перед Александром Рязанцевым и разразился неточным выстрелом в ближний угол.
  • 21'
    Лео Андраде закидывал мяч из глубины вперёд на левый полуфланг, однако защитник торпедовцев выпрыгнул выше своего конкурента и головой вынес игровой снаряд за боковую.
  • 20'
    Егор Бабурин кривовато вынес мяч в центр поля из своей штрафной площади. Мяч отправился в район левого фланга и пересёк боковую линию. Аут получается теперь в пользу химкинского клуба.
  • 19'
    Александр Руденко и Аяз Гулиев не нашли возможности для удара плюс-минус с линии штрафной площади, а дальше была подача у хозяев с правого края, и не состоялся удар вторым этажом уже со стороны Николы Антича. Потом мяч ушёл в аут от "Химок".
  • Фол, нарушение
    18'
    Впереди на правом фланге Александр Руденко прокатил мяч по своей руке. Это было слишком явно и не осталось без внимания арбитра, зафиксировавшего гандбольный стиль в атаке у "Химок".
  • 17'
    Максимум, который светит и тем, и тем, - избежать прямого вылета. В лучшем случае удастся сыграть в стыковых матчах "Химкам" и "Торпедо" - или "Химкам" или "Торпедо".
  • 16'
    "Торпедо" находится в чуть менее предпочтительном положении на дне турнирной таблицы, однако "Химки" сегодня ничья тоже не устроит в свете борьбы за выживание в Премьер-лиге.
  • 15'
    Илья Кухарчук пробивал по чужим воротам после диагональной подачи с правой стороны. Получилось у него пробить в рамку, но там мяч поймал Антон Митрюшкин.
  • Фол, нарушение
    14'
    Лео Андраде во время подачи корнера "Химками" подтолкнул в верховой борьбе Илью Кухарчука. Плюс упал ловивший мяч Егор Бабурин. В общем, зафиксировано нарушение  правил хозяев в атаке.
  • Угловой
    14'
    Могли сейчас автогол забить торпедовцы, ведь невыверенная передача пошла у них назад к вратарю. Возможно, мяч не попал бы в створ, но Егор Бабурин всё равно надёжно отбить его за лицевую.
  • 13'
    Химчане на старте первого тайма активнее смотрятся в нападении. Тут, правда, Лев Скворцов слишком сильно катит мяч вдоль правой линии чужой штрафной, и Александр Руденко не успевает к снаряду. От ворот мяч выбьет Егор Бабурин.
  • Фол, нарушение
    12'
    Филипе Андре перед чужой штрафной площадью уронил Виталия Лысцова, то есть нарушение правил зафиксировано со стороны московского "Торпедо" в атаке.
  • 11'
    Никола Антич слева набрасывал в чужую штрафную, а затем Петар Голубович подавал с противоположного края. К опасным моментам это не приводило.
  • Офсайд
    10'
    Давид Караев наносил удар из пределов штрафной и попал мячом в главного арбитра Кирилла Левникова. Немного позже Илья Кухарчук пробил выше створа с нескольких метров из положения "вне игры".
  • Фол, нарушение
    9'
    Против Ильи Кухарчука нарушены правила в середине поля. "Химки" были одним из предыдущих клубов этого футболиста. А Талалаев совсем недавно ещё тренировал "Торпедо". Такие вот хитросплетения.
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    • Судья
      8'
      "Торпедо" сегодня обходится без наказанного КДК РФС Пепа Клотета на бровке поля. А вот у "Химок" дисквалификация Андрея Талалаева была отклонена. 
    • Угловой
      7'
      "Химки" провели атаку и заработали угловой, который будут исполнять с правого фланга. Никола Антич неспешно подводит мяч к флажку. После корнера с подбора пробивал Бутта Магомедов, однако получилось слишком слабо и в ногу соперника.
    • Травма, повреждение
      6'
      Филипе Андре лежит на газоне после верхового единоборства с Виталием Лысцовым. Потом поднимается без медицинской помощи. Фол не зафиксирован.
    • Офсайд
      5'
      Александр Рязанцев придержал мяч рукой в середине поля, а чуть позже Йорди Рейна оказался в офсайде на правом фланге.
    • 4'
      "Чёрно-белые" пока не демонстрировали ещё сегодня свои усилия в нападении. Это ещё впереди, наверно.
    • 3'
      В этом туре "Химки" и "Торпедо" никак не смогут проиграть синхронно, хотя все уже привыкли, что обычно так происходит.
    • 2'
      Слева возле чужой вратарской пробирался к лицевой линии Бутта Магомедов, не сумевший сохранить мяч в пределах поля.
    • 1'
      "Торпедо" сегодня играет в полностью чёрной форме, тогда как у "Химок" чёрные только трусы, а футболки и гетры жёлтого цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Официальные лица матча:

      Судья: Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург);
      Помощник судьи: Данченко Валерий Владимирович (Уфа);
      Помощник судьи: Мухтаров Рустам Ядгарович (Петрозаводск);
      Резервный судья: Турбин Евгений Андреевич (Дмитров);
      Делегат: Башкеев Дмитрий Алексеевич (Балашиха);
      Инспектор: Гончар Александр Владимирович (Сочи);
      ВАР: Безбородов Владислав Юрьевич (Санкт-Петербург);
      АВАР: Усачёв Роман Владимирович (Ростов-на-Дону).
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Химки.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    Химки
    29.5% (46)
    Ничья
    37.2% (58)
    Торпедо Москва
    33.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.8% (51)
    Меньше
    58.2% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    81.97% (100)
    Нет
    18.03% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (49)
    1:2 Торпедо Москва
    16.7% (26)
    2:1 Химки
    13.5% (21)
    1:0 Химки
    7.1% (11)
    0:1 Торпедо Москва
    3.8% (6)
    0:2 Торпедо Москва
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    2:0 Химки
    1.3% (2)
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    Торпедо Москва
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