Первый тайм

22' ОПАСНО! До Бутты Магомедова довели мяч химчане в левую часть чужой штрафной площади, где он развернулся перед Александром Рязанцевым и разразился неточным выстрелом в ближний угол.

21' Лео Андраде закидывал мяч из глубины вперёд на левый полуфланг, однако защитник торпедовцев выпрыгнул выше своего конкурента и головой вынес игровой снаряд за боковую.

20' Егор Бабурин кривовато вынес мяч в центр поля из своей штрафной площади. Мяч отправился в район левого фланга и пересёк боковую линию. Аут получается теперь в пользу химкинского клуба.

19' Александр Руденко и Аяз Гулиев не нашли возможности для удара плюс-минус с линии штрафной площади, а дальше была подача у хозяев с правого края, и не состоялся удар вторым этажом уже со стороны Николы Антича. Потом мяч ушёл в аут от "Химок".

18' Впереди на правом фланге Александр Руденко прокатил мяч по своей руке. Это было слишком явно и не осталось без внимания арбитра, зафиксировавшего гандбольный стиль в атаке у "Химок".

17' Максимум, который светит и тем, и тем, - избежать прямого вылета. В лучшем случае удастся сыграть в стыковых матчах "Химкам" и "Торпедо" - или "Химкам" или "Торпедо".