Тур: 24. Стадион: Арена Химки.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Торпедо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
2.33
Среднее время на гол
75
38
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.17
|Магомедов Бутта
|4 (1)
|0.17
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.13
|Кухарчук Илья
|3
|0.13
|Мирзов Резиуан
|2
|0.09
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Гильерме Маркос
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.04
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|2
|0.09
|Лебеденко Игорь
|2
|0.09
|Стефанович Илья
|2
|0.09
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.04
|Рейна Йорди
|1
|0.04
|Шапич Стефан
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Мори
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Кутепов Илья
|4
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Химки
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Торпедо Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
6
Химки
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Торпедо Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
31
21
Волевые поражения
4
3
Химки
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Торпедо Москва
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
22
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
8
7
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
9
47%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
33
21
19 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
5
15%
1
5%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
10
30%
6
29%
31-45
2
6%
5
24%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
8
24%
4
19%
76-90
Забито
18
12
3 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
7
39%
3
25%
76-90
Пропущено
51
40
29 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
7
14%
1
3%
1-15
8
16%
1
3%
16-30
14
27%
15
38%
31-45
4
8%
7
18%
46-60
5
10%
9
23%
61-75
13
25%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1
Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1 Химки - Пари НН 1:1 Химки - Сочи 0:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3
Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0
Результаты матчей
Химки
Торпедо Москва
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химки
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
66
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
56
210
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
1112
419
419
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|57 - 11
|55
|2.
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|40 - 30
|46
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 30
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|44 - 47
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|36 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|25 - 47
|19
|14.
|Заявка
|23
|2
|12
|9
|28 - 42
|18
|15.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Торпедо Москва
Исход игры
Химки
44.9% (22)
Ничья
26.5% (13)
Торпедо Москва
28.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
24.5% (12)
1:1 Ничья
22.4% (11)
2:1 Химки
22.4% (11)
1:0 Химки
12.2% (6)
0:1 Торпедо Москва
4.1% (2)
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