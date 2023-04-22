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«Факел» выиграл лишь 1 матч из последних 11 домашних, проиграв 6 раз;

В последних 11 очных матчах не было ни одной ничьей – 3 победы «Факела» и 8 побед «Оренбурга»;

«Оренбург» имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (2 ничьих + 1 поражение);