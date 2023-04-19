  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Факел
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 45
Факел 37.8% (17)
X 33.3% (15)
Оренбург 28.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Оренбург
2.60
3.78
2.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Оренбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 6 (3) 0.26
Максимов Максим 4 0.17
Акбашев Роман 3 0.13
Квеквескири Ираклий 3 0.13
Аппаев Хызыр 2 0.09
Божин Сергей 2 0.09
Дашаев Аслан 2 0.09
Морозов Евгений 2 0.09
Альшин Ильнур 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.61
Марин Джимми 6 (1) 0.26
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.26
Аюпов Тимур 4 0.17
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.09
Ковалёв Юрий 2 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.09
Башич Иван 2 0.09
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Обухов Владимир 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Аппаев Хызыр 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Калинин Игорь 3 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Аюпов Тимур 6 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Стаматов Матео 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Перес Матиас 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Оренбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

14
8
Факел
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Оренбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

4
29
Факел
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Оренбург
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

18
37

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

17
29
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
6%
8
28%
1-15
6
35%
5
17%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
3
18%
4
14%
76-90

Забито

10
31
7 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
3
30%
3
10%
1-15
1
10%
8
26%
16-30
3
30%
7
23%
31-45
1
10%
6
19%
46-60
1
10%
4
13%
61-75
1
10%
3
10%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Забито

29
45
15 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
17%
4
9%
1-15
2
7%
10
22%
16-30
8
28%
10
22%
31-45
6
21%
10
22%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
5
17%
3
7%
76-90

Пропущено

41
46
19 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
2
5%
10
22%
1-15
8
20%
9
20%
16-30
9
22%
6
13%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
8
20%
6
13%
61-75
8
20%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1
Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1

Результаты матчей

Факел
Оренбург

Точный счет

1:1
4 раза 33%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Факел
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
10
2
3
9
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
7
16
1.5
13
10
3
20
2.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 17 4 2 57 - 11 55
2.
Ростов
 Заявка 23 13 7 3 40 - 30 46
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 23 2 12 9 28 - 42 18
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 12 2 8 2 18 - 18 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 30.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Факел 37.8% (17)
    X 33.3% (15)
    Оренбург 28.9% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Оренбург
    2.60
    3.78
    2.72
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Факел - Оренбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Оренбург

    Исход игры
    Факел
    37% (17)
    Ничья
    32.6% (15)
    Оренбург
    30.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (18)
    Меньше
    57.14% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (14)
    2:1 Факел
    23.9% (11)
    1:2 Оренбург
    13% (6)
    0:1 Оренбург
    10.9% (5)
    1:0 Факел
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Факел
    Оренбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     