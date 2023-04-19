Тур: 24. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
История личных встреч
Факел
Оренбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Среднее время на гол
41
67
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|6 (3)
|0.26
|Максимов Максим
|4
|0.17
|Акбашев Роман
|3
|0.13
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.13
|Аппаев Хызыр
|2
|0.09
|Божин Сергей
|2
|0.09
|Дашаев Аслан
|2
|0.09
|Морозов Евгений
|2
|0.09
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
|Ивахнов Матвей
|1
|0.04
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.04
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.61
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.26
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.26
|Аюпов Тимур
|4
|0.17
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.09
|Ковалёв Юрий
|2
|0.09
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.09
|Башич Иван
|2
|0.09
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Перес Матиас
|1
|0.04
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|0
|Акбашев Роман
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Черов Василий
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|3
|0
|Перес Матиас
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Оренбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
14
8
Факел
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Оренбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
4
29
Факел
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Оренбург
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
18
37
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
17
29
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
6%
8
28%
1-15
6
35%
5
17%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
3
18%
4
14%
76-90
Забито
10
31
7 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
3
30%
3
10%
1-15
1
10%
8
26%
16-30
3
30%
7
23%
31-45
1
10%
6
19%
46-60
1
10%
4
13%
61-75
1
10%
3
10%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
5
21%
4
24%
76-90
Забито
29
45
15 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
17%
4
9%
1-15
2
7%
10
22%
16-30
8
28%
10
22%
31-45
6
21%
10
22%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
5
17%
3
7%
76-90
Пропущено
41
46
19 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
2
5%
10
22%
1-15
8
20%
9
20%
16-30
9
22%
6
13%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
8
20%
6
13%
61-75
8
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1
Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1
Результаты матчей
Факел
Оренбург
Точный счет
1:1
4 раза 33%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Факел
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
102
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
716
1310
320
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|57 - 11
|55
|2.
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|40 - 30
|46
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 30
|37
|8.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|44 - 47
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|36 - 40
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|25 - 47
|19
|14.
|Заявка
|23
|2
|12
|9
|28 - 42
|18
|15.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Оренбург
Исход игры
Факел
37% (17)
Ничья
32.6% (15)
Оренбург
30.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (18)
Меньше
57.14% (24)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (14)
2:1 Факел
23.9% (11)
1:2 Оренбург
13% (6)
0:1 Оренбург
10.9% (5)
1:0 Факел
4.3% (2)
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