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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Серен Юнайтед
1:1
Второй тайм: 49'
Вестерло
0'
7' Желтая карточка
Пердикицци Пьетро
1:0
8' Пенальти
Муандилмаджи Мариус
1:1
35' Гол
Ветокеле Игор

Ход матча

7'
 
Пердикицци Пьетро
8'
Муандилмаджи Мариус
1:0
35'
1:1
Ветокеле Игор
(Мацуо Юсуке)
46'
 
Nene Dorgeles
Шадли Насер
46'
 
Диркс Тюр
Томас ван ден Кейбус
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Вестерло
6.10
3.70
1.62
Все Коэффициенты
30
Диш
Гийом
70
Noah
Solheid
4
Тшибуабуа
Марвен
99
Мбоу
Мамаду
21
Самбу
Марсони
27
Сиссоко
Самбу
28
Denys
Bunchukov
14
Гийом
Валентин
20
Ба
Абу
6
Кахбах
Матье
10
Муандилмаджи
Мариус
1
Болат
Синан
2
Пердикицци
Пьетро
32
Йорданов
Эдиссон
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
79
Мацуо
Юсуке
5
Шадли
Насер
39
Томас
ван
ден
Кейбус
25
Ветокеле
Игор
Серен Юнайтед
5-4-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Серен Юнайтед
Вестерло

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДБ
1:1
ПДБ
4:3
ПДБ
1:1
ПДБ
0:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 11 (5) 0.32
Вагнер да Силва 4 (1) 0.12
Бернье Антуан 3 0.09
Поати Морган 3 0.09
Лепуан Кристоф 2 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.03
Мбоу Мамаду 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Мвуэ Стив 1 0.03
Кахбах Матье 0 0
Тшибуабуа Марвен 0 0
Самбу Марсони 0 0
Denys Bunchukov 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйпер Максим 8 (4) 0.24
Фостер Лайл 8 0.24
Nene Dorgeles 8 0.24
Kyan Vaesen 6 0.18
Ветокеле Игор 5 0.15
Шадли Насер 5 (2) 0.15
Диркс Тюр 5 (3) 0.15
Мадсен Николас 2 0.06
Lucas Van Eenoo 2 0.06
Акбунар Халиль 2 0.06
Mathias Fixelles 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 2 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.03
Нойштедтер Роман 1 0.03
Даци Эрдон 1 0.03
Бернат Ян 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Тагир Равиль 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 9 1
Силла Абдулайе 7 1
Мбоу Мамаду 5 1
Тшибуабуа Марвен 3 2
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 4 1
Сами Лахссаини 5 0
Кахбах Матье 5 0
Самбу Марсони 5 0
Опаре Даниэль 3 1
Лепуан Кристоф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Мвуэ Стив 1 1
Поати Морган 2 0
Ба Абу 2 0
Абанда Леруа 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Jean-Sebastien Legros 1 0
Бернье Антуан 1 0
Мартин Тимоти 1 0
Гийом Валентин 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 4 1
Болат Синан 5 0
Mathias Fixelles 5 0
Томас ван ден Кейбус 5 0
Кюйпер Максим 5 0
Nene Dorgeles 3 1
Нойштедтер Роман 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Диркс Тюр 3 0
Акбунар Халиль 3 0
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Lucas Van Eenoo 2 0
Йорданов Эдиссон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Kyan Vaesen 2 0
Минейро Лукас 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Мадсен Николас 1 0
Мацуо Юсуке 1 0

Результаты матчей

Серен Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

10
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
9
Серен Юнайтед
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

12
30
Серен Юнайтед
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
30% (10)
52% (17)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

11
7

Волевые победы

33
15

Волевые поражения

18
39

Голы по времени матча

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
1
13%
6
30%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
2
25%
4
20%
76-90

Пропущено

27
26
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
1
4%
3
12%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
9
35%
31-45
7
26%
2
8%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
7
26%
9
35%
76-90

Забито

21
37
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
5
24%
3
8%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
5
24%
6
16%
31-45
5
24%
11
30%
30%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
2
10%
8
22%
76-90

Пропущено

38
29
24 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
16%
3
10%
1-15
11
29%
4
14%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
5
13%
6
21%
76-90

Забито

29
57
15 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 20
14 Не забивали 6
6
21%
9
16%
1-15
3
10%
8
14%
16-30
6
21%
9
16%
31-45
6
21%
14
25%
46-60
4
14%
5
9%
61-75
4
14%
12
21%
76-90

Пропущено

65
55
33 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 31
24 Пропускали первыми 11
32 Не пропускали 23
7
11%
6
11%
1-15
15
23%
4
7%
16-30
11
17%
14
25%
31-45
12
18%
6
11%
46-60
8
12%
10
18%
61-75
12
18%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2
Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1

Результаты матчей

Серен Юнайтед
Вестерло

Точный счет

0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серен Юнайтед
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
15
2
1
15
1.5
14
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
5
11
2
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
27
6
7
26
1.5
19
14
2
31
2.5
8
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 33 23 5 5 76 - 35 74
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 33 22 6 5 66 - 39 72
3.
Антверпен
 33 21 6 6 58 - 26 69
4.
Гент
 33 16 8 9 63 - 36 56
5.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 1:1 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 33 13 7 13 47 - 43 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 32 9 7 16 41 - 62 34
14.
Кортрейк
 33 8 7 18 35 - 57 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 1:1 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 1:1 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 1:1 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Вестерло
 1:1 17 6 5 6 21 - 27 23
9.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 1:1 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Томас ван ден Кейбус уходит с поля. Диркс Тюр выходит вместо него
  • 46'
    Шадли Насер уходит с поля. Nene Dorgeles выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Мацуо Юсуке сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ветокеле Игор бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Гийом Валентин бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Вестерло
6.10
3.70
1.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 1:1 Вестерло онлайн

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