Тур: 34. Стадион: Stade du Pairay.
1:1
Второй тайм: 49'
0'
7' Желтая карточкаПердикицци Пьетро
1:0
8' ПенальтиМуандилмаджи Мариус
1:1
35' ГолВетокеле Игор
Ход матча
8'
35'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
30
Диш
Гийом
70
Noah
Solheid
99
Мбоу
Мамаду
20
Ба
Абу
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
-
70 Noah SolheidЗащитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Noah Serwy
-
29 Ejaita Ifoni
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Серен Юнайтед
Вестерло
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|11 (5)
|0.32
|Вагнер да Силва
|4 (1)
|0.12
|Бернье Антуан
|3
|0.09
|Поати Морган
|3
|0.09
|Лепуан Кристоф
|2
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.03
|Мбоу Мамаду
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Мвуэ Стив
|1
|0.03
|Кахбах Матье
|0
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
|Denys Bunchukov
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|8 (4)
|0.24
|Фостер Лайл
|8
|0.24
|Nene Dorgeles
|8
|0.24
|Kyan Vaesen
|6
|0.18
|Ветокеле Игор
|5
|0.15
|Шадли Насер
|5 (2)
|0.15
|Диркс Тюр
|5 (3)
|0.15
|Мадсен Николас
|2
|0.06
|Lucas Van Eenoo
|2
|0.06
|Акбунар Халиль
|2
|0.06
|Mathias Fixelles
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.03
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|Бернат Ян
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Тагир Равиль
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|9
|1
|Силла Абдулайе
|7
|1
|Мбоу Мамаду
|5
|1
|Тшибуабуа Марвен
|3
|2
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|4
|1
|Сами Лахссаини
|5
|0
|Кахбах Матье
|5
|0
|Самбу Марсони
|5
|0
|Опаре Даниэль
|3
|1
|Лепуан Кристоф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Ба Абу
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Jean-Sebastien Legros
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Мартин Тимоти
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|4
|1
|Болат Синан
|5
|0
|Mathias Fixelles
|5
|0
|Томас ван ден Кейбус
|5
|0
|Кюйпер Максим
|5
|0
|Nene Dorgeles
|3
|1
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Диркс Тюр
|3
|0
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Lucas Van Eenoo
|2
|0
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Kyan Vaesen
|2
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Мацуо Юсуке
|1
|0
Результаты матчей
Серен Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
10
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
9
Серен Юнайтед
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
32
12
Волевые поражения
12
30
Серен Юнайтед
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
30% (10)
52% (17)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
11
7
Волевые победы
33
15
Волевые поражения
18
39
Голы по времени матча
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
1
13%
6
30%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
2
25%
4
20%
76-90
Пропущено
27
26
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
1
4%
3
12%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
9
35%
31-45
7
26%
2
8%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
7
26%
9
35%
76-90
Забито
21
37
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
5
24%
3
8%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
5
24%
6
16%
31-45
5
24%
11
30%
30%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
2
10%
8
22%
76-90
Пропущено
38
29
24 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
16%
3
10%
1-15
11
29%
4
14%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
5
13%
6
21%
76-90
Забито
29
57
15 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 20
14 Не забивали 6
6
21%
9
16%
1-15
3
10%
8
14%
16-30
6
21%
9
16%
31-45
6
21%
14
25%
46-60
4
14%
5
9%
61-75
4
14%
12
21%
76-90
Пропущено
65
55
33 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 31
24 Пропускали первыми 11
32 Не пропускали 23
7
11%
6
11%
1-15
15
23%
4
7%
16-30
11
17%
14
25%
31-45
12
18%
6
11%
46-60
8
12%
10
18%
61-75
12
18%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2
Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1
Результаты матчей
Серен Юнайтед
Вестерло
Точный счет
0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серен Юнайтед
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
152
115
143
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
611
511
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
276
726
1914
231
825
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|23
|5
|5
|76 - 35
|74
|2.
|33
|22
|6
|5
|66 - 39
|72
|3.
|33
|21
|6
|6
|58 - 26
|69
|4.
|33
|16
|8
|9
|63 - 36
|56
|5.
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|1:1
|34
|14
|9
|11
|61 - 53
|51
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|33
|13
|7
|13
|47 - 43
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|32
|9
|7
|16
|41 - 62
|34
|14.
|33
|8
|7
|18
|35 - 57
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|1:1
|34
|5
|5
|24
|28 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|44 - 15
|43
|2.
|17
|13
|2
|2
|36 - 11
|41
|3.
|17
|13
|2
|2
|33 - 16
|41
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|1:1
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|17
|7
|6
|4
|29 - 27
|27
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|1:1
|17
|1
|4
|12
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|36 - 22
|25
|5.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|6.
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|21 - 27
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|17
|4
|2
|11
|21 - 32
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|1:1
|17
|4
|1
|12
|20 - 39
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9