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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Серен Юнайтед
1:1
Конец матча
Вестерло
0'
7' Желтая карточка
Пердикицци Пьетро
1:0
8' Пенальти
Муандилмаджи Мариус
1:1
35' Гол
Ветокеле Игор
65' Желтая карточка
Кахбах Матье
80' Желтая карточка
Самбу Марсони
87' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
90' Желтая карточка
Тшибуабуа Марвен
90'+3
30
Диш
Гийом
70
Noah
Solheid
4
Тшибуабуа
Марвен
99
Мбоу
Мамаду
21
Самбу
Марсони
27
Сиссоко
Самбу
28
Denys
Bunchukov
14
Гийом
Валентин
20
Ба
Абу
6
Кахбах
Матье
10
Муандилмаджи
Мариус
1
Болат
Синан
2
Пердикицци
Пьетро
32
Йорданов
Эдиссон
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
79
Мацуо
Юсуке
5
Шадли
Насер
39
Томас
ван
ден
Кейбус
25
Ветокеле
Игор
Серен Юнайтед
5-4-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Серен Юнайтед
Вестерло

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДБ
1:1
ПДБ
4:3
ПДБ
1:1
ПДБ
0:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 11 (5) 0.32
Вагнер да Силва 4 (1) 0.12
Бернье Антуан 3 0.09
Поати Морган 3 0.09
Лепуан Кристоф 2 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.03
Мбоу Мамаду 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Мвуэ Стив 1 0.03
Кахбах Матье 0 0
Тшибуабуа Марвен 0 0
Самбу Марсони 0 0
Denys Bunchukov 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйпер Максим 8 (4) 0.24
Фостер Лайл 8 0.24
Nene Dorgeles 8 0.24
Kyan Vaesen 6 0.18
Ветокеле Игор 5 0.15
Шадли Насер 5 (2) 0.15
Диркс Тюр 5 (3) 0.15
Мадсен Николас 2 0.06
Lucas Van Eenoo 2 0.06
Акбунар Халиль 2 0.06
Mathias Fixelles 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 2 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.03
Нойштедтер Роман 1 0.03
Даци Эрдон 1 0.03
Бернат Ян 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Тагир Равиль 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 9 1
Силла Абдулайе 7 1
Тшибуабуа Марвен 4 2
Мбоу Мамаду 5 1
Элисор Симон 6 0
Кахбах Матье 6 0
Самбу Марсони 6 0
Вагнер да Силва 4 1
Муандилмаджи Мариус 5 0
Сами Лахссаини 5 0
Опаре Даниэль 3 1
Лепуан Кристоф 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Мвуэ Стив 1 1
Поати Морган 2 0
Ба Абу 2 0
Абанда Леруа 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Jean-Sebastien Legros 1 0
Бернье Антуан 1 0
Мартин Тимоти 1 0
Гийом Валентин 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 4 1
Болат Синан 5 0
Mathias Fixelles 5 0
Томас ван ден Кейбус 5 0
Кюйпер Максим 5 0
Nene Dorgeles 3 1
Нойштедтер Роман 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Диркс Тюр 3 0
Акбунар Халиль 3 0
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Lucas Van Eenoo 2 0
Йорданов Эдиссон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Kyan Vaesen 2 0
Минейро Лукас 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Мадсен Николас 1 0
Мацуо Юсуке 1 0

Результаты матчей

Серен Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

10
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
10
Серен Юнайтед
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

12
30
Серен Юнайтед
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
32% (11)
50% (17)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

11
7

Волевые победы

33
15

Волевые поражения

19
40

Голы по времени матча

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
2
22%
6
29%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Пропущено

28
27
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
18%
9
33%
31-45
7
25%
2
7%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
7
25%
9
33%
76-90

Забито

21
37
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
5
24%
3
8%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
5
24%
6
16%
31-45
5
24%
11
30%
30%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
2
10%
8
22%
76-90

Пропущено

38
29
24 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
16%
3
10%
1-15
11
29%
4
14%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
5
13%
6
21%
76-90

Забито

30
58
16 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 20
14 Не забивали 6
7
23%
9
16%
1-15
3
10%
8
14%
16-30
6
20%
10
17%
31-45
6
20%
14
24%
46-60
4
13%
5
9%
61-75
4
13%
12
21%
76-90

Пропущено

66
56
34 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 31
24 Пропускали первыми 12
33 Не пропускали 24
7
11%
7
13%
1-15
15
23%
4
7%
16-30
12
18%
14
25%
31-45
12
18%
6
11%
46-60
8
12%
10
18%
61-75
12
18%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2
Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1

Результаты матчей

Серен Юнайтед
Вестерло

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серен Юнайтед
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
15
2
1
16
1.5
14
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
28
6
7
27
1.5
19
15
2
32
2.5
8
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 33 23 5 5 76 - 35 74
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 33 22 6 5 66 - 39 72
3.
Антверпен
 33 21 6 6 58 - 26 69
4.
Гент
 33 16 8 9 63 - 36 56
5.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 33 13 7 13 47 - 43 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 32 9 7 16 41 - 62 34
14.
Кортрейк
 33 8 7 18 35 - 57 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
9.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
  • Желтая карточка
    80'
    Самбу Марсони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    65'
    Кахбах Матье получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Ветокеле Игор уходит с поля. Kyan Vaesen выходит вместо него
  • 46'
    Томас ван ден Кейбус уходит с поля. Диркс Тюр выходит вместо него
  • 46'
    Шадли Насер уходит с поля. Nene Dorgeles выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Мацуо Юсуке сделал результативную передачу.
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