Тур: 34. Стадион: Stade du Pairay.
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаПердикицци Пьетро
1:0
8' ПенальтиМуандилмаджи Мариус
1:1
35' ГолВетокеле Игор
65' Желтая карточкаКахбах Матье
80' Желтая карточкаСамбу Марсони
87' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
90' Желтая карточкаТшибуабуа Марвен
90'+3
Ход матча
8'
35'
1:1
65'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Диш
Гийом
70
Noah
Solheid
99
Мбоу
Мамаду
20
Ба
Абу
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
-
70 Noah SolheidЗащитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Noah Serwy
-
29 Ejaita Ifoni
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Серен Юнайтед
Вестерло
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|11 (5)
|0.32
|Вагнер да Силва
|4 (1)
|0.12
|Бернье Антуан
|3
|0.09
|Поати Морган
|3
|0.09
|Лепуан Кристоф
|2
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.03
|Мбоу Мамаду
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Мвуэ Стив
|1
|0.03
|Кахбах Матье
|0
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
|Denys Bunchukov
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|8 (4)
|0.24
|Фостер Лайл
|8
|0.24
|Nene Dorgeles
|8
|0.24
|Kyan Vaesen
|6
|0.18
|Ветокеле Игор
|5
|0.15
|Шадли Насер
|5 (2)
|0.15
|Диркс Тюр
|5 (3)
|0.15
|Мадсен Николас
|2
|0.06
|Lucas Van Eenoo
|2
|0.06
|Акбунар Халиль
|2
|0.06
|Mathias Fixelles
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.03
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|Бернат Ян
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Тагир Равиль
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|9
|1
|Силла Абдулайе
|7
|1
|Тшибуабуа Марвен
|4
|2
|Мбоу Мамаду
|5
|1
|Элисор Симон
|6
|0
|Кахбах Матье
|6
|0
|Самбу Марсони
|6
|0
|Вагнер да Силва
|4
|1
|Муандилмаджи Мариус
|5
|0
|Сами Лахссаини
|5
|0
|Опаре Даниэль
|3
|1
|Лепуан Кристоф
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Ба Абу
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Jean-Sebastien Legros
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Мартин Тимоти
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|4
|1
|Болат Синан
|5
|0
|Mathias Fixelles
|5
|0
|Томас ван ден Кейбус
|5
|0
|Кюйпер Максим
|5
|0
|Nene Dorgeles
|3
|1
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Диркс Тюр
|3
|0
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Lucas Van Eenoo
|2
|0
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Kyan Vaesen
|2
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Мацуо Юсуке
|1
|0
Результаты матчей
Серен Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
10
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
10
Серен Юнайтед
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
32
12
Волевые поражения
12
30
Серен Юнайтед
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)
Вестерло
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
32% (11)
50% (17)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
11
7
Волевые победы
33
15
Волевые поражения
19
40
Голы по времени матча
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
2
22%
6
29%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
28
27
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
18%
9
33%
31-45
7
25%
2
7%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
7
25%
9
33%
76-90
Забито
21
37
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
5
24%
3
8%
1-15
2
10%
6
16%
16-30
5
24%
6
16%
31-45
5
24%
11
30%
30%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
2
10%
8
22%
76-90
Пропущено
38
29
24 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
6
16%
3
10%
1-15
11
29%
4
14%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
5
13%
6
21%
76-90
Забито
30
58
16 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 20
14 Не забивали 6
7
23%
9
16%
1-15
3
10%
8
14%
16-30
6
20%
10
17%
31-45
6
20%
14
24%
46-60
4
13%
5
9%
61-75
4
13%
12
21%
76-90
Пропущено
66
56
34 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 31
24 Пропускали первыми 12
33 Не пропускали 24
7
11%
7
13%
1-15
15
23%
4
7%
16-30
12
18%
14
25%
31-45
12
18%
6
11%
46-60
8
12%
10
18%
61-75
12
18%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2
Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1
Результаты матчей
Серен Юнайтед
Вестерло
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
2
8 раз 47%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 44%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серен Юнайтед
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
152
116
143
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
611
512
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1915
Больше Меньше
286
727
1915
232
826
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9