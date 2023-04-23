Тур: 25. Стадион: HBF Park.
1:1
Перерыв
0'
1:0
32' ГолУильямс Райан
1:1
34' Гол_Luka Jovanovic
43' Желтая карточкаАмини Мустафа
44' Желтая карточкаAntonee Burke-Gilroy
Ход матча
32'
1:0
34'
1:1
43'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
15
Элси
Джордан
14
Клисби
Джек
22
Таггарт
Адам
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
26
Халлоран
Бен
37
Jonny
Yull
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
-
15 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
-
28 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
-
30 Pierce Clark
-
-
37 Jacob Muir
-
36 Joseph Forde
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
30.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
45 матчей
40%
20%
40%
18 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.7%
35.6%
37.7%
12 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
42.2%
28.9%
28.9%
19 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
71
59
Голов в среднем за матч
1.58
1.31
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.2
|Уильямс Райан
|4
|0.16
|Клисби Джек
|3
|0.12
|Таггарт Адам
|3
|0.12
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.12
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.08
|Биверс Марк
|2
|0.08
|Giordano Colli
|2
|0.08
|Keegan Jelacic
|1
|0.04
|Остлер Трент
|1
|0.04
|Luke Bodnar
|1
|0.04
|Лахман Даррил
|1
|0.04
|Данкан Закари
|1
|0.04
|Adam Zimarino
|1
|0.04
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|9 (1)
|0.41
|Ибусуки Хироси
|5 (1)
|0.23
|Китто Райан
|4
|0.18
|Nestor Irankunda
|4
|0.18
|Клаф Зак
|3
|0.14
|Lachlan Barr
|3
|0.14
|_Luka Jovanovic
|3
|0.14
|Халлоран Бен
|2
|0.09
|Д`Арриго Луис
|2
|0.09
|Уорленд Бен
|2
|0.09
|Блэквуд Джордж
|1
|0.05
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Asad Kasumovic
|0
|0
|Ethan Alagich
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|6
|1
|Амини Мустафа
|6
|0
|Лахман Даррил
|4
|1
|Уильямс Райан
|5
|0
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|Клисби Джек
|2
|1
|David Williams III
|3
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|3
|0
|Joseph Forde
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Adam Zimarino
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлоран Бен
|5
|1
|Alexandar Popovic
|6
|0
|Хуанде Хуан
|5
|0
|Nestor Irankunda
|5
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Lachlan Barr
|4
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|2
|1
|Уорленд Бен
|2
|1
|Клаф Зак
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Д`Арриго Луис
|2
|0
|Госи Джо
|2
|0
|Jonny Yull
|2
|0
|Ethan Alagich
|2
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Аделаида Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
10
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
6
21
Перт Глори
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Аделаида Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
8
Волевые поражения
15
31
Голы по времени матча
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
5%
5
25%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
4
21%
4
20%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
8
40%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
1
7%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
5
20%
4
29%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
2
14%
76-90
Забито
30
41
13 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
1
3%
7
17%
1-15
6
20%
4
10%
16-30
6
20%
9
22%
31-45
6
20%
8
20%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
7
23%
7
17%
76-90
Пропущено
41
34
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
3
7%
3
9%
1-15
7
17%
4
12%
16-30
7
17%
8
24%
31-45
6
15%
11
32%
46-60
8
20%
4
12%
61-75
10
24%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Результаты матчей
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
7 раз 29%
2:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
82
310
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
174
1113
1110
123
714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|14
|7
|2
|56 - 27
|49
|2.
|24
|12
|5
|7
|50 - 32
|41
|3.
|23
|10
|7
|6
|39 - 23
|37
|4.
|1:1
|22
|9
|8
|5
|41 - 36
|35
|5.
|24
|8
|7
|9
|37 - 44
|31
|6.
|21
|8
|5
|8
|33 - 34
|29
|7.
|24
|8
|5
|11
|30 - 42
|29
|8.
|1:1
|25
|7
|8
|10
|32 - 41
|29
|9.
|22
|7
|5
|10
|27 - 36
|26
|10.
|24
|7
|5
|12
|31 - 46
|26
|11.
|22
|5
|8
|9
|21 - 29
|23
|12.
|22
|6
|4
|12
|24 - 31
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 13
|30
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|4.
|1:1
|12
|6
|5
|1
|21 - 16
|23
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|22 - 13
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 19
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|12
|4
|3
|5
|12 - 19
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|11.
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|4
|2
|21 - 14
|19
|2.
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|3.
|12
|5
|2
|5
|20 - 17
|17
|4.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|19 - 23
|14
|5.
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|6.
|12
|3
|3
|6
|14 - 25
|12
|7.
|10
|2
|5
|3
|15 - 13
|11
|8.
|12
|2
|4
|6
|13 - 22
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|10.
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|13
|2
|2
|9
|13 - 32
|8
|12.
|1:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 25
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|21 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|12 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|9 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6