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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Перт Глори
4:4
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
32' Гол
Уильямс Райан
1:1
34' Гол
_Luka Jovanovic
43' Желтая карточка
Амини Мустафа
44' Желтая карточка
Antonee Burke-Gilroy
1:2
51' Гол
Гудвин Крейг
56' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
2:2
60' Гол
Таггарт Адам
2:3
78' Гол
Китто Райан
89' Желтая карточка
Гудвин Крейг
3:3
90' Гол
Adam Zimarino
90' Желтая карточка
Nestor Irankunda
4:3
90' Гол
Таггарт Адам
90' Желтая карточка
Таггарт Адам
4:4
90' Гол
Nestor Irankunda
90'+11
13
Cameron
Cook
5
Биверс
Марк
15
Элси
Джордан
29
Лахман
Даррил
21
Antonee
Burke-Gilroy
16
Keegan
Jelacic
8
Амини
Мустафа
4
Luke
Bodnar
14
Клисби
Джек
7
Уильямс
Райан
22
Таггарт
Адам
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
37
Jonny
Yull
11
Гудвин
Крейг
35
_Luka
Jovanovic
Перт Глори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
30.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

45 матчей

40%
20%
40%
18 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.7%
35.6%
37.7%
12 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

42.2%
28.9%
28.9%
19 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

AЛ(
2:0
AЛ(
2:1
2:0
AЛ(
1:2
1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

71
59

Голов в среднем за матч

1.58
1.31

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Williams III 5 0.2
Таггарт Адам 5 0.2
Уильямс Райан 4 0.16
Клисби Джек 3 0.12
Макинефф Аарон 3 (1) 0.12
Биверс Марк 2 0.08
Хелифи Салим 2 (1) 0.08
Giordano Colli 2 0.08
Adam Zimarino 2 0.08
Keegan Jelacic 1 0.04
Остлер Трент 1 0.04
Luke Bodnar 1 0.04
Лахман Даррил 1 0.04
Данкан Закари 1 0.04
Jacob Dowse 0 0
Амини Мустафа 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 10 (1) 0.45
Китто Райан 5 0.23
Nestor Irankunda 5 0.23
Ибусуки Хироси 5 (1) 0.23
Клаф Зак 3 0.14
Lachlan Barr 3 0.14
_Luka Jovanovic 3 0.14
Халлоран Бен 2 0.09
Д`Арриго Луис 2 0.09
Уорленд Бен 2 0.09
Блэквуд Джордж 1 0.05
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.05
Alexandar Popovic 1 0.05
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Хави Лопеc 0 0
Asad Kasumovic 0 0
Ethan Alagich 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биверс Марк 6 1
Амини Мустафа 6 0
Лахман Даррил 4 1
Уильямс Райан 5 0
Данкан Закари 4 0
Luke Bodnar 4 0
Keegan Jelacic 4 0
Клисби Джек 2 1
David Williams III 3 0
Antonee Burke-Gilroy 3 0
Joseph Forde 3 0
Jacob Muir 3 0
Таггарт Адам 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Cameron Cook 2 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Adam Zimarino 1 0
Jacob Dowse 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлоран Бен 5 1
Alexandar Popovic 6 0
Nestor Irankunda 6 0
Хуанде Хуан 5 0
Sanchez Cortes Isaias 3 1
Китто Райан 4 0
Lachlan Barr 4 0
Уорленд Бен 2 1
Гудвин Крейг 3 0
Клаф Зак 3 0
Ибусуки Хироси 1 1
Хави Лопеc 2 0
Д`Арриго Луис 2 0
Госи Джо 2 0
Jonny Yull 2 0
Ethan Alagich 2 0
Блэквуд Джордж 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Аделаида Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

13
14
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

6
21
Перт Глори
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (11)
48% (12)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Аделаида Юнайтед
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
8

Волевые поражения

19
35

Голы по времени матча

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
4%
5
21%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
22%
5
21%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
30%
6
25%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
4
20%
9
38%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
7
35%
4
17%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
1
7%
1-15
5
20%
2
14%
16-30
5
20%
4
29%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
2
14%
76-90

Забито

34
45
14 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
1
3%
7
16%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
7
21%
10
22%
31-45
7
21%
9
20%
46-60
4
12%
6
13%
61-75
9
26%
9
20%
76-90

Пропущено

45
38
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
3
7%
3
8%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
8
18%
9
24%
31-45
7
16%
12
32%
46-60
8
18%
4
11%
61-75
12
27%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4

Результаты матчей

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
7 раз 28%
2:2
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
6
5
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
10
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
18
4
12
13
1.5
12
10
2
23
2.5
8
14
1
24
3.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 23 14 7 2 56 - 27 49
2.
Централ Кост Маринерс
 24 12 5 7 50 - 32 41
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 23 10 7 6 39 - 23 37
4.
Аделаида Юнайтед
 22 9 8 5 44 - 39 35
5.
Веллингтон Феникс
 24 8 7 9 37 - 44 31
6.
Сидней
 21 8 5 8 33 - 34 29
7.
Вестерн Юнайтед
 24 8 5 11 30 - 42 29
8.
Перт Глори
 25 7 8 10 35 - 44 29
9.
Ньюкасл Джетс
 22 7 5 10 27 - 36 26
10.
Макартур
 24 7 5 12 31 - 46 26
11.
Брисбен Роар
 22 5 8 9 21 - 29 23
12.
Мельбурн Виктори
 22 6 4 12 24 - 31 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 12 9 3 0 35 - 13 30
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 12 6 5 1 24 - 19 23
5.
Аделаида Юнайтед
 11 6 3 2 22 - 13 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
10.
Мельбурн Виктори
 11 4 2 5 13 - 13 14
11.
Брисбен Роар
 10 3 4 3 8 - 7 13
12.
Сидней
 10 3 3 4 16 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
2.
Сидней
 11 5 2 4 17 - 14 17
3.
Централ Кост Маринерс
 12 5 2 5 20 - 17 17
4.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
5.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
6.
Веллингтон Феникс
 12 3 3 6 14 - 25 12
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 2 5 3 15 - 13 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 21 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 12 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Antonee Burke-Gilroy уходит с поля. Trent Ostler выходит вместо него
    • 66'
      Клисби Джек уходит с поля. Jacob Dowse выходит вместо него
    • 63'
      Luka Jovanovic уходит с поля. Nestor Irankunda выходит вместо него
    • Описание гола
      60'
      Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
    • 60'
      Уильямс Райан сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      56'
      Isaias получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Гудвин Крейг бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Antonee Burke-Gilroy получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Китто Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Luka Jovanovic бьет в цель!
    • 32'
      Luke Bodnar сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Уильямс Райан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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