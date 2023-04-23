Юнус Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Нико Гонсалес уходит с поля и его заменяет Javier Guerra

Первый тайм

52' Команда Валенсия играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

47' Алмейда Андре IV навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Юнус Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Отличный командный гол!

43' Г О О О О Л - Верду Гонсало уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

42' Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Алмейда Андре IV навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Валенсия

39' Бланко Лаутаро из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Дженк Озкаджар выиграл воздушное противоборство у Милья Пере

38' Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Лино Сэмуел . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Валенсия

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Нванкво Джон выиграл воздушное противоборство у Нико Гонсалес.

29' Удар от ворот произведет Валенсия

28' Юнус Муса выиграл воздушное противоборство у Нванкво Джон

28' Удар от ворот произведет Эльче

28' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

26' Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Нико Гонсалес возвращается на поле.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Нико Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Нико Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Лино Сэмуел забивает с левой ноги!

19' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Бигас Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Юнус Муса получил желтую карточку от судьи

14' Безумный фол. Юнус Муса грубо играет против соперника. Пострадал Бигас Педро

13' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Валенсия

10' О, нет. Из многообещающей позиции Моренте Тете из команды Эльче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

7' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дьякаби Муктар нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Габриэль Паулиста и попал в каркас ворот!

5' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Валенсия

4' Милья Пере оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Валенсия

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Валенсия начинает с центра поля