Тур: 30. Стадион: Мартинес Валеро. Зрители: 22129 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
14' Желтая карточкаМуса Юнус
0:1
19' ГолЛино Сэмуел
0:2
42' Гол в свои воротаВерду Гонсало
47' Желтая карточкаНванкво Джон
62' Желтая карточкаРоко Энсо
84' Желтая карточкаКлерк Карлос
90'+6
Ход матча
14'
19'
0:1
42'
0:2
47'
62'
72'
80'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
11 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
470 Количество передач 250
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
11
Моренте
Тете
23
Клерк
Карлос
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеЗащитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нтекья РандиНападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
34 Ирансо РубоЗащитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Лопес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Валенсия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.2
|Бое Лукас
|3
|0.1
|Понсе Эсекель
|3
|0.1
|Моренте Тете
|2
|0.07
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Фидель Чавес
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.17
|Клюйверт Джастин
|5 (1)
|0.17
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.13
|Лино Сэмуел
|3
|0.1
|Алмейда Андре IV
|2
|0.07
|Дьякаби Муктар
|2
|0.07
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Роко Энсо
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Фидель Чавес
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Нванкво Джон
|1
|1
|Клерк Карлос
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|9
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Мориба Илайкс
|3
|2
|Кастильехо Самуэль
|6
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Дуро Уго
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Перес Фран
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Валенсия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
10
9
Эльче
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Валенсия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
29
9
Волевые поражения
6
18
Эльче
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Валенсия
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
12
Волевые победы
30
11
Волевые поражения
16
27
Голы по времени матча
Забито
13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
38%
2
17%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
16%
2
10%
1-15
7
28%
1
5%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
3
12%
6
30%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
22%
5
25%
61-75
3
33%
5
25%
76-90
Пропущено
34
16
19 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
6%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
13
38%
1
6%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
4
12%
6
38%
61-75
6
18%
3
19%
76-90
Забито
22
32
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
14 Не забивали 12
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
4
18%
7
22%
76-90
Пропущено
59
36
32 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
6
10%
4
11%
1-15
11
19%
3
8%
16-30
15
25%
4
11%
31-45
7
12%
8
22%
46-60
11
19%
8
22%
61-75
9
15%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0
Валенсия
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0
Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
Результаты матчей
Эльче
Валенсия
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эльче
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
213
510
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
87
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
1911
426
822
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|63 - 24
|65
|3.
|0:1 Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|13.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Левандовски Роберт
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|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльче 0:2 Валенсия
Исход игры
Эльче
5.6% (7)
Ничья
18.4% (23)
Валенсия
76% (95)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
61.54% (72)
Нет
38.46% (45)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
34.4% (43)
0:1 Валенсия
30.4% (38)
1:1 Ничья
17.6% (22)
2:1 Эльче
3.2% (4)
0:2 Валенсия
3.2% (4)
1:3 Валенсия
2.4% (3)
1:0 Эльче
1.6% (2)
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