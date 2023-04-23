  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 22129 Главный судья: Куадра Гильермо
Эльче
0:2
Конец матча
Валенсия
0'
14' Желтая карточка
Муса Юнус
0:1
19' Гол
Лино Сэмуел
0:2
42' Гол в свои ворота
Верду Гонсало
47' Желтая карточка
Нванкво Джон
62' Желтая карточка
Роко Энсо
84' Желтая карточка
Клерк Карлос
90'+6

Ход матча

14'
 
Муса Юнус
17'
Бланко Лаутаро
Бигас Педро
 
19'
0:1
Лино Сэмуел
(Кавани Эдинсон)
42'
0:2
Верду Гонсало
46'
 
Герра Хавьер
Нико Гонсалес
46'
Роко Энсо
Верду Гонсало
 
47'
Нванкво Джон
 
62'
Роко Энсо
 
64'
Кольядо Алекс
Гутьеррес Хосе
 
64'
Фернандес Николас
Милья Пере
 
72'
 
Мари Альберто
Кавани Эдинсон
72'
 
Лато Тони
Лино Сэмуел
78'
Фернандес Хосан
Моренте Тете
 
80'
 
Лопес Диего
Муса Юнус
84'
Клерк Карлос
 
90'
 
Кёмерт Эрай
Дьякаби Муктар

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 470 Количество передач 250
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Эльче 5.6% (7)
X 18.4% (23)
Валенсия 76% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
21
Маскарель
Омар
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
11
Моренте
Тете
23
Клерк
Карлос
8
Гутьеррес
Хосе
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
25
Мамардашвили
Георгий
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
20
Фулкье
Димитри
14
Гайя
Хосе
4
Муса
Юнус
17
Нико
Гонсалес
18
Алмейда
Андре
IV
16
Лино
Сэмуел
7
Кавани
Эдинсон
Эльче
5-3-2
Валенсия
5-4-1

История личных встреч

Эльче
Валенсия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
П
0:4
П
3:1
П
2:1
П
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.2
Бое Лукас 3 0.1
Понсе Эсекель 3 0.1
Моренте Тете 2 0.07
Кольядо Алекс 1 0.03
Фидель Чавес 1 (1) 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.17
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.17
Кастильехо Самуэль 4 0.13
Лино Сэмуел 3 0.1
Алмейда Андре IV 2 0.07
Дьякаби Муктар 2 0.07
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Роко Энсо 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Кармона Хосе Анхель 4 1
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Фидель Чавес 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Нванкво Джон 1 1
Клерк Карлос 2 0
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 9 0
Дьякаби Муктар 5 1
Мориба Илайкс 3 2
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Дуро Уго 5 0
Гильямон Уго 5 0
Кавани Эдинсон 4 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Перес Фран 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Эльче
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Валенсия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
9
Эльче
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Валенсия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

29
9

Волевые поражения

6
18
Эльче
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Валенсия
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

30
11

Волевые поражения

16
27

Голы по времени матча

Забито

13
12
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
38%
2
17%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

25
20
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
16%
2
10%
1-15
7
28%
1
5%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
3
12%
6
30%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
22%
5
25%
61-75
3
33%
5
25%
76-90

Пропущено

34
16
19 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
6%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
13
38%
1
6%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
4
12%
6
38%
61-75
6
18%
3
19%
76-90

Забито

22
32
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
14 Не забивали 12
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
4
18%
7
22%
76-90

Пропущено

59
36
32 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
6
10%
4
11%
1-15
11
19%
3
8%
16-30
15
25%
4
11%
31-45
7
12%
8
22%
46-60
11
19%
8
22%
61-75
9
15%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0
Валенсия
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0
Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3

Результаты матчей

Эльче
Валенсия

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эльче
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
19
11
4
26
1.5
8
22
1
29
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
13.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
13.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
10.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
11.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 92'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Дьякаби Муктар получил травму и заменен. Кёмерт Эрай выходит на поле.
    • 91'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Эльче: 66%, Валенсия: 34%.
    • Травма, повреждение
      90'
      Дьякаби Муктар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Первый тайм
    • 52'
      Команда Валенсия играла лучше в этом тайме.
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Эльче: 63%, Валенсия: 37%.
    • 52'
      Верду Гонсало из команды Эльче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      51'
      Фидель Чавес из команды Эльче подал угловой справа.
    • 51'
      Мамардашвили Георгий ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      50'
      Гутьеррес Хосе из команды Эльче в офсайде
    • 50'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Эльче: 62%, Валенсия: 38%.
    • 50'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      48'
      Моренте Тете наказан за толчок Лино Сэмуел
    • 47'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      47'
      Алмейда Андре IV навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Клерк Карлос из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Моренте Тете из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Лино Сэмуел
    • 46'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 45'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Эльче: 60%, Валенсия: 40%.
    • 45'
      Юнус Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      45'
      Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Отличный командный гол!
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Верду Гонсало уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 42'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 42'
      Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Бое Лукас из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Алмейда Андре IV навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Клерк Карлос из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Верду Гонсало из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Эльче: 63%, Валенсия: 37%.
    • 40'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Нванкво Джон выиграл воздушное противоборство у Кавани Эдинсон.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 39'
      Шанс! Моренте Тете из команды Эльче пробил головой, но мимо
    • 39'
      Бланко Лаутаро из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 38'
      Дженк Озкаджар выиграл воздушное противоборство у Милья Пере.
    • 38'
      Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 38'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 37'
      Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 37'
      Дьякаби Муктар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Эльче: 61%, Валенсия: 39%.
    • Офсайд
      35'
      Бое Лукас из команды Эльче в офсайде
    • 35'
      Эльче контролирует мяч.
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Лино Сэмуел. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Моренте Тете из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 34'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 31'
      Шанс! Бое Лукас из команды Эльче пробил головой, но мимо
    • Угловой
      30'
      Фидель Чавес из команды Эльче разыграл угловой с правого угла.
    • 30'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Эльче: 60%, Валенсия: 40%.
    • 29'
      Лино Сэмуел выиграл воздушное противоборство у Моренте Тете.
    • 29'
      Нванкво Джон выиграл воздушное противоборство у Нико Гонсалес.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 28'
      Юнус Муса выиграл воздушное противоборство у Нванкво Джон.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 28'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Маскарель Омар ошибается в защите.
    • 27'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Верду Гонсало из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Валенсия контролирует мяч.
    • 26'
      Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      26'
      Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 26'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 25'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Эльче: 56%, Валенсия: 44%.
    • 24'
      Мамардашвили Георгий ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Габриэль Паулиста из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Травма, повреждение
      24'
      Нико Гонсалес возвращается на поле.
    • 24'
      Дьякаби Муктар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нико Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      22'
      Нико Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Маскарель Омар из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Валенсия контролирует мяч.
    • Угловой
      21'
      Алмейда Андре IV из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.
    • 21'
      Маскарель Омар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Эльче: 59%, Валенсия: 41%.
    • 20'
      Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 19'
      Кавани Эдинсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Лино Сэмуел забивает с левой ноги!
    • 19'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      19'
      Бланко Лаутаро наказан за толчок Фулкье Димитри
    • 18'
      Габриэль Паулиста из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Бигас Педро получил травму и заменен. Бланко Лаутаро выходит на поле.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      17'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бигас Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Эльче: 58%, Валенсия: 42%.
    • Желтая карточка
      14'
      Юнус Муса получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      14'
      Безумный фол. Юнус Муса грубо играет против соперника. Пострадал Бигас Педро
    • 13'
      Эльче контролирует мяч.
    • 13'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 11'
      Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 10'
      Контроль мяча: Эльче: 54%, Валенсия: 46%.
    • 10'
      О, нет. Из многообещающей позиции Моренте Тете из команды Эльче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • Угловой
      9'
      Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Эльче пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Юнус Муса из команды Валенсия опасно и грубо сыграл. Нванкво Джон пострадал.
    • 7'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Бигас Педро из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Гайя Хосе из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Дьякаби Муктар нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.
    • 6'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Габриэль Паулиста и попал в каркас ворот!
    • 6'
      Алмейда Андре IV из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      6'
      Алмейда Андре IV из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.
    • 6'
      Клерк Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Эльче: 61%, Валенсия: 39%.
    • Офсайд
      5'
      Милья Пере из команды Эльче в офсайде
    • 4'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 4'
      Милья Пере оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      3'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия толкнул локтем оппонента. Это Гутьеррес Хосе заработал фол
    • 3'
      Лино Сэмуел из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Фидель Чавес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Гайя Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Эльче контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 1'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Валенсия начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Эльче 5.6% (7)
    X 18.4% (23)
    Валенсия 76% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльче 0:2 Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльче 0:2 Валенсия

    Исход игры
    Эльче
    5.6% (7)
    Ничья
    18.4% (23)
    Валенсия
    76% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (72)
    Нет
    38.46% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    34.4% (43)
    0:1 Валенсия
    30.4% (38)
    1:1 Ничья
    17.6% (22)
    2:1 Эльче
    3.2% (4)
    0:2 Валенсия
    3.2% (4)
    1:3 Валенсия
    2.4% (3)
    1:0 Эльче
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     