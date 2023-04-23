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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Барселона
1:0
Перерыв
Атлетико М
0'
28' Желтая карточка
Алонсо Маркос
1:0
45' Гол
Торрес Ферран

Ход матча

28'
Алонсо Маркос
 
45'
Торрес Ферран
(Рафинья Диас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 150
Барселона 72% (108)
X 16.7% (25)
Атлетико М 11.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Атлетико М
2.60
3.55
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
17
Алонсо
Маркос
28
Бальде
Алехандро
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
11
Торрес
Ферран
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
20
Витсель
Аксель
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
8
Гризманн
Антуан
Барселона
4-3-3
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Барселона
Атлетико М

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 8 побед

43 матча

55.8%
25.6%
18.6%
24 победы 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.2%
34.9%
20.9%
19 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.2%
44.2%
18.6%
16 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

2.29
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.27
0.9

Среднее время на гол

70
99

Всего голов

76
49

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 0.57
Рафинья Диас 6 0.2
Педри 6 0.2
Дембеле Усман 5 0.17
Фати Ансу 4 0.13
Роберто Серхи 4 0.13
Депай Мемфис 4 0.13
Торрес Ферран 3 0.1
Де Йонг Френки 2 0.07
Альба Жорди 1 0.03
Гави 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 11 0.37
Мората Альваро 10 0.33
Корреа Анхель 6 0.2
Фелиш Жоау 3 0.1
Карраско Янник 3 0.1
Эрмосо Марио 3 0.1
Де Пауль Родриго 1 0.03
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Молина Науэль 1 0.03
Ньигес Сауль 1 0.03
Хименес Хосе 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 7 0
Бускетс Серхио 5 1
Араухо Рональд 5 1
Рафинья Диас 6 0
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Бальде Алехандро 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Кунде Жюль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 6 1
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Атлетико М
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
4
Барселона
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Атлетико М
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

9
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

26
27
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Атлетико М
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

27
31

Голы по времени матча

Забито

28
18
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
10
36%
0
0%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
3
11%
4
22%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Забито

27
28
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
1
4%
3
11%
1-15
5
19%
7
25%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
7
26%
5
18%
61-75
8
30%
30%
5
18%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

55
46
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 23
4 Не забивали 3
5
9%
5
11%
1-15
9
16%
11
24%
16-30
12
22%
2
4%
31-45
7
13%
10
22%
46-60
11
20%
9
20%
61-75
11
20%
9
20%
76-90

Пропущено

7
22
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 16
3
43%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
4
18%
61-75
1
14%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0
Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3

Результаты матчей

Барселона
Атлетико М

Точный счет

1:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 40%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Барселона
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
7
8
5
9
2.5
4
11
2
12
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
9
1.5
5
9
4
11
2.5
1
13
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
26
3
14
15
1.5
12
17
9
20
2.5
5
24
5
24
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
13.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
13.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
10.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
11.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. Поздний гол "Барселоны" позволил ей минимально повести в счёте к перерыву матча.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Ферран Торрес!
    С правого фланга пошла от Рафиньи передача к линии штрафной, и Торрес спокойно отправил мяч низом в зону правого угла чужой рамки.
  • 43'
    Что касается команды Диего Симеоне в плане турнирной таблицы, то идёт она на третьем месте и при благоприятном стечении обстоятельств способна попробовать отнять вторую строчку у мадридского "Реала".
  • 42'
    Под конец тайма пытаются что-то этакое выдумать в атаке подопечные Хави Эрнандеса. Но не очень получается. Оборона "Атлетико" выдерживает оказываемое на неё давление.
  • 41'
    Но сейчас, если включить матч и не знать, кто в какой форме, то можно назвать "сине-гранатовыми" "Атлетико". Напомним, что "Барселона" играет сегодня в жёлтой амуниции.
  • 40'
    Ян Облак выносит мяч от своих ворот далеко на левый фланг, где не удаётся зацепиться за снаряд "матрасникам", и владение достаётся "сине-гранатовым".
  • 38'
    "Барселона" в двух предыдущих турах Примеры провела две нулевые ничьи - с "Жироной" и "Хетафе". Не самыми ожидаемыми они были, конечно. Посмотрим, прорвёт ли сегодня на голы каталонцев.
  • 37'
    Антуан Гризманн возле своей штрафной пассивно принял мяч и едва не позволил обокрасть себя Гави, но в итоге всё нормально обошлось для "Атлетико", аут вбросят футболисты гостей.
  • 36'
    В общем, противопоказано убаюкиваться "Барселоне", ведь мадридский "Атлетико" знает толк в игре вторым номером и колких ответных атаках.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Момент у "Атлетико", и Марк-Андре тер Штеген тащит! В падении пробивал с левого полуфланга Антуан Гризманн, подхвативший мяч у Анхеля Корреа. В область ближнего угла был выстрел.
  • 34'
    Немногим больше десяти минут остаётся до наступления перерыва. Высока вероятность, что так и не будет открыт счёт в первом тайме.
  • Опасный момент
    33'
    Френги де Йонг лежа на газоне в районе линии чужой штрафной отнял мяч у Родриго де Пауля и отправил его где-то на метр выше перекладины ворот "матрасников".
  • Судья
    32'
    Главный арбитр побеседовал лично с Хави Эрнандесом, посоветовав ему быть посдержаннее и не принимать близко к сердцу судейские решения.
  • Фол, нарушение
    31'
    Ещё раз свисток арбитра. Как-то жёстко пошла игра. Аксель Витсель схватил за шею и уронил Гави. Вновь в центральной части поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      30'
      Нарушение правил в центре поля. Взрывается недовольным гулом "Ноу Камп". Зафиксирован фол хозяев. Это Серхио Бускетс толкнул Марио Эрмосо.
    • 29'
      Антуан Гризманн плохо исполнил штрафной с правого края, не перебросив ближайшего соперника, стоявшего перед штрафной площадью "Барселоны" в одиночной стенке, если можно так выразиться. 
    • Желтая карточка
      28'
      Жёлтая карточка в руках арбитра. Демонстрируется она Маркосу Алонсо, который на левом фланге обороны дважды за несколько секунд действовал нерасторопно и во втором случае завалил на газон обретавшего владение Науэля Молину.
    • 26'
      Нынешний уровень давления выдерживается обороной мадридского "Атлетико" где-то на четвёрку с плюсом. Потому что иной раз предпосылки реальной остроты возникают в штрафной гостей.
    • 25'
      Теперь вратарь "Атлетико" намертво ловит мяч, но тут было уже попроще. Серьёзной угрозы его рамке не намечалось, а заброс производился из глубины поля.
    • Опасный момент
      24'
      ПОЛУОПАСНО! С левого полуфланга следовала от Феррана Торреса подача во вратарскую, и Ян Облак смахнул мяч на выходе, чтобы не получилось замыкания в пустой створ у Роберта Левандовски. 
    • 23'
      Прикрываются какими-то жёлтыми папками некоторые зрители на трибунах. Потому что солнце освещает чуть больше половины стадиона "Ноу Камп".
    • 22'
      Дали повтор, как Рональд Араухо крутил мяч перед Антуаном Гризманном, дразня французского форварда. Не допустил потери в данном случае игрок "сине-гранатовых".
    • 21'
      Игра как-то будет открываться в случае чьего-либо гола. Например, если забьёт "Барселона", от мадридцев потребуется рьянее ходить вперёд в свои атаки.
    • 20'
      Алехандро Бальде с подступов к чужой штрафной нанёс удар и попал мячом в Хосе Хименеса - блокировка неплохая была поставлена защитником "Атлетико".
    • 20'
      "Матрасники" провели ответную атаку. Янник Карраско с левого фланга недлинно снабдил мячом Анхеля Корреа, пробившего в ближний угол чётко в руки Марка-Андре тер Штегена.
    • Фол, нарушение
      18'
      Во время исполнения барселонского корнера были нарушены правила в чужой штрафной Серхио Бускетсом против Акселя Витселя, который не сразу после этого поднялся с газона.
    • Угловой
      17'
      Жарковато сейчас было в штрафной "Атлетико", куда по центральной зоне пробивалась пара игроков в жёлтой форме - Роберт Левандовски и Ферран Торрес. В итоге добились хозяева углового на правом фланге.
    • 16'
      Солидное преимущество по владению мячом наблюдается у "Барселоны". Хотя в последнее время не особо удивляет, если "блауграна" играет от обороны.
    • 15'
      Не блещет игра моментами после перекладины в исполнении Антуана Гризманна на первой же минуте. Может, раскочегарятся ещё команды на будущих минутах сегодняшнего топового матча.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ферран Торрес в чужой штрафной сыграл опасно против Родриго де Пауля, высоко задрав ногу в борьбе за мяч. Трибуны "Камп Ноу" возмутились здесь фиксацией фола в атаке.
    • 13'
      Ян Облак сработал на выходе после подачи соперника с игры, однако не поймал мяч, а только смахнул его. Впоследствии неточный заброс последовал у "Барселоны" из центра поля - за лицевую.
    • Угловой
      12'
      Угловой получила в своё распоряжение "Барселона" на левом краю поля. От Науэля Молины мяч там выскочил за лицевую линию.
    • 11'
      Мадридцы подошли к штрафной площади соперника, снова был у них некий крен вправо. Антуан Гризманн, обыгравшись с партнёром, доставил мяч в центр штрафной на ногу Френки де Йонга.
    • 10'
      Правым флангом теперь атаковала "Барселона", и бросался в проход с дриблингом Рафинья, однако закончилось всё прозаично. Ян Облак введёт мяч в игру выносом от своих владений.
    • Фол, нарушение
      9'
      Вроде подыграл себе рукой Серхио Бускетс около чужой штрафной после подачи из глубины барселонского штрафного. В любом случае зафиксирован фол "сине-гранатовых" в атаке.
    • 8'
      Показывают Коке, который сегодня в запасе у "Атлетико". Может, выйдет на замену во втором тайме и поможет своей команде.
    • 7'
      Пробовали интересно покомбинировать визитёры в правой части чужой штрафной площади, но не удалось Анхелю Корреа сохранить мяч на углу вратарской после передачи Науэля Молины - снаряд откатился за лицевую.
    • 6'
      Перехватили мяч в середине поля мадридцы, только вот быстрого ответного выпада у них не получилось, всё пошло медленно. Вскоре заработали аут подопечные Диего Симеоне на правом фланге.
    • 5'
      Каталонцы неспешно двигают мяч в середине поля и спокойно развивают свою позиционную атаку, делая немало передач в поперечном направлении.
    • Фол, нарушение
      4'
      Серхио Бускетс возле чужой штрафной на правом фланге подставил подножку Тома Лемару, чтобы не удалась "матрасникам" контратака.
    • 3'
      Попадание Антуана Гризманна в перекладину стало единичным ярким эпизодом на старте матча. В остальном всё довольно тихо.
    • Фол, нарушение
      2'
      Ферран Торрес оказался на газоне после контакта с Анхелем Корреа в середине поля. Мелкое нарушение правил против футболиста "Барселоны".
    • Штанга
      1'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Гризманн бьёт туда! С 17 метров на исполнение прикладывался Антуан по воротам своей бывшей команды и угодил в верхний каркас! Интересное начало.
    • 1'
      Преимущественно жёлтого цвета сегодня форма у "Барселоны" (с поперечными красными полосами), а мадридский "Атлетико" традиционно в футболках с красно-белыми продольными чертами и в синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:0 Атлетико М

    Исход игры
    Барселона
    72.2% (109)
    Ничья
    16.6% (25)
    Атлетико М
    11.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (69)
    Меньше
    43.9% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    69.11% (85)
    Нет
    30.89% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    36.4% (55)
    1:0 Барселона
    15.2% (23)
    1:1 Ничья
    11.3% (17)
    0:1 Атлетико М
    4% (6)
    3:2 Барселона
    3.3% (5)
    2:0 Барселона
    3.3% (5)
    1:2 Атлетико М
    2% (3)
    3:1 Барселона
    1.3% (2)
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    Барселона
    Атлетико М
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