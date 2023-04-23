Ян Облак выносит мяч от своих ворот далеко на левый фланг, где не удаётся зацепиться за снаряд "матрасникам", и владение достаётся "сине-гранатовым".

Но сейчас, если включить матч и не знать, кто в какой форме, то можно назвать "сине-гранатовыми" "Атлетико". Напомним, что "Барселона" играет сегодня в жёлтой амуниции.

Под конец тайма пытаются что-то этакое выдумать в атаке подопечные Хави Эрнандеса. Но не очень получается. Оборона "Атлетико" выдерживает оказываемое на неё давление.

Что касается команды Диего Симеоне в плане турнирной таблицы, то идёт она на третьем месте и при благоприятном стечении обстоятельств способна попробовать отнять вторую строчку у мадридского "Реала".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Ферран Торрес! С правого фланга пошла от Рафиньи передача к линии штрафной, и Торрес спокойно отправил мяч низом в зону правого угла чужой рамки.

Конец первого тайма. Поздний гол "Барселоны" позволил ей минимально повести в счёте к перерыву матча.

Ещё раз свисток арбитра. Как-то жёстко пошла игра. Аксель Витсель схватил за шею и уронил Гави. Вновь в центральной части поля.

Главный арбитр побеседовал лично с Хави Эрнандесом, посоветовав ему быть посдержаннее и не принимать близко к сердцу судейские решения.

Френги де Йонг лежа на газоне в районе линии чужой штрафной отнял мяч у Родриго де Пауля и отправил его где-то на метр выше перекладины ворот "матрасников".

Немногим больше десяти минут остаётся до наступления перерыва. Высока вероятность, что так и не будет открыт счёт в первом тайме.

ОПАСНО! Момент у "Атлетико", и Марк-Андре тер Штеген тащит! В падении пробивал с левого полуфланга Антуан Гризманн, подхвативший мяч у Анхеля Корреа. В область ближнего угла был выстрел.

В общем, противопоказано убаюкиваться "Барселоне", ведь мадридский "Атлетико" знает толк в игре вторым номером и колких ответных атаках.

Антуан Гризманн возле своей штрафной пассивно принял мяч и едва не позволил обокрасть себя Гави, но в итоге всё нормально обошлось для "Атлетико", аут вбросят футболисты гостей.

"Барселона" в двух предыдущих турах Примеры провела две нулевые ничьи - с "Жироной" и "Хетафе". Не самыми ожидаемыми они были, конечно. Посмотрим, прорвёт ли сегодня на голы каталонцев.

Алехандро Бальде с подступов к чужой штрафной нанёс удар и попал мячом в Хосе Хименеса - блокировка неплохая была поставлена защитником "Атлетико".

Игра как-то будет открываться в случае чьего-либо гола. Например, если забьёт "Барселона", от мадридцев потребуется рьянее ходить вперёд в свои атаки.

Дали повтор, как Рональд Араухо крутил мяч перед Антуаном Гризманном, дразня французского форварда. Не допустил потери в данном случае игрок "сине-гранатовых".

Прикрываются какими-то жёлтыми папками некоторые зрители на трибунах. Потому что солнце освещает чуть больше половины стадиона "Ноу Камп".

ПОЛУОПАСНО! С левого полуфланга следовала от Феррана Торреса подача во вратарскую, и Ян Облак смахнул мяч на выходе, чтобы не получилось замыкания в пустой створ у Роберта Левандовски.

Теперь вратарь "Атлетико" намертво ловит мяч, но тут было уже попроще. Серьёзной угрозы его рамке не намечалось, а заброс производился из глубины поля.

Нынешний уровень давления выдерживается обороной мадридского "Атлетико" где-то на четвёрку с плюсом. Потому что иной раз предпосылки реальной остроты возникают в штрафной гостей.

Жёлтая карточка в руках арбитра. Демонстрируется она Маркосу Алонсо, который на левом фланге обороны дважды за несколько секунд действовал нерасторопно и во втором случае завалил на газон обретавшего владение Науэля Молину.

Антуан Гризманн плохо исполнил штрафной с правого края, не перебросив ближайшего соперника, стоявшего перед штрафной площадью "Барселоны" в одиночной стенке, если можно так выразиться.

20' "Матрасники" провели ответную атаку. Янник Карраско с левого фланга недлинно снабдил мячом Анхеля Корреа, пробившего в ближний угол чётко в руки Марка-Андре тер Штегена.

18' Во время исполнения барселонского корнера были нарушены правила в чужой штрафной Серхио Бускетсом против Акселя Витселя, который не сразу после этого поднялся с газона.

17' Жарковато сейчас было в штрафной "Атлетико", куда по центральной зоне пробивалась пара игроков в жёлтой форме - Роберт Левандовски и Ферран Торрес. В итоге добились хозяева углового на правом фланге.

16' Солидное преимущество по владению мячом наблюдается у "Барселоны". Хотя в последнее время не особо удивляет, если "блауграна" играет от обороны.

15' Не блещет игра моментами после перекладины в исполнении Антуана Гризманна на первой же минуте. Может, раскочегарятся ещё команды на будущих минутах сегодняшнего топового матча.

14' Ферран Торрес в чужой штрафной сыграл опасно против Родриго де Пауля, высоко задрав ногу в борьбе за мяч. Трибуны "Камп Ноу" возмутились здесь фиксацией фола в атаке.

13' Ян Облак сработал на выходе после подачи соперника с игры, однако не поймал мяч, а только смахнул его. Впоследствии неточный заброс последовал у "Барселоны" из центра поля - за лицевую.

12' Угловой получила в своё распоряжение "Барселона" на левом краю поля. От Науэля Молины мяч там выскочил за лицевую линию.

11' Мадридцы подошли к штрафной площади соперника, снова был у них некий крен вправо. Антуан Гризманн, обыгравшись с партнёром, доставил мяч в центр штрафной на ногу Френки де Йонга.

10' Правым флангом теперь атаковала "Барселона", и бросался в проход с дриблингом Рафинья, однако закончилось всё прозаично. Ян Облак введёт мяч в игру выносом от своих владений.

9' Вроде подыграл себе рукой Серхио Бускетс около чужой штрафной после подачи из глубины барселонского штрафного. В любом случае зафиксирован фол "сине-гранатовых" в атаке.

8' Показывают Коке, который сегодня в запасе у "Атлетико". Может, выйдет на замену во втором тайме и поможет своей команде.

7' Пробовали интересно покомбинировать визитёры в правой части чужой штрафной площади, но не удалось Анхелю Корреа сохранить мяч на углу вратарской после передачи Науэля Молины - снаряд откатился за лицевую.

6' Перехватили мяч в середине поля мадридцы, только вот быстрого ответного выпада у них не получилось, всё пошло медленно. Вскоре заработали аут подопечные Диего Симеоне на правом фланге.

5' Каталонцы неспешно двигают мяч в середине поля и спокойно развивают свою позиционную атаку, делая немало передач в поперечном направлении.

4' Серхио Бускетс возле чужой штрафной на правом фланге подставил подножку Тома Лемару, чтобы не удалась "матрасникам" контратака.

3' Попадание Антуана Гризманна в перекладину стало единичным ярким эпизодом на старте матча. В остальном всё довольно тихо.

2' Ферран Торрес оказался на газоне после контакта с Анхелем Корреа в середине поля. Мелкое нарушение правил против футболиста "Барселоны".

1' ПЕРЕКЛАДИНА! Гризманн бьёт туда! С 17 метров на исполнение прикладывался Антуан по воротам своей бывшей команды и угодил в верхний каркас! Интересное начало.

1' Преимущественно жёлтого цвета сегодня форма у "Барселоны" (с поперечными красными полосами), а мадридский "Атлетико" традиционно в футболках с красно-белыми продольными чертами и в синих трусах.