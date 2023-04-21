Тур: 30. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Санчес Хосе
Позже
История личных встреч
Барселона
Атлетико М
31 матч
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 8 побед
43 матча
55.8%
25.6%
18.6%
24 победы 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.2%
34.9%
20.9%
19 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.2%
44.2%
18.6%
16 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
2.29
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.27
0.9
Среднее время на гол
70
99
Всего голов
76
49
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17
|0.59
|Рафинья Диас
|6
|0.21
|Педри
|6
|0.21
|Дембеле Усман
|5
|0.17
|Фати Ансу
|4
|0.14
|Роберто Серхи
|4
|0.14
|Депай Мемфис
|4
|0.14
|Торрес Ферран
|3
|0.1
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|11
|0.38
|Мората Альваро
|10
|0.34
|Корреа Анхель
|6
|0.21
|Фелиш Жоау
|3
|0.1
|Карраско Янник
|3
|0.1
|Эрмосо Марио
|3
|0.1
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Молина Науэль
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Хименес Хосе
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|7
|0
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Рафинья Диас
|6
|0
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Альба Жорди
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Бальде Алехандро
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|6
|1
|Ньигес Сауль
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Савич Стефан
|3
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Регилон Серхио
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Атлетико М
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
4
Барселона
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Атлетико М
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
9
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
26
27
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Атлетико М
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
27
31
Голы по времени матча
Забито
28
18
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
10
36%
0
0%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
3
11%
4
22%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Забито
27
28
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
1
4%
3
11%
1-15
5
19%
7
25%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
7
26%
5
18%
61-75
8
30%
30%
5
18%
76-90
Пропущено
6
12
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
55
46
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 23
4 Не забивали 3
5
9%
5
11%
1-15
9
16%
11
24%
16-30
12
22%
2
4%
31-45
7
13%
10
22%
46-60
11
20%
9
20%
61-75
11
20%
9
20%
76-90
Пропущено
7
22
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 16
3
43%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
4
18%
61-75
1
14%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0
Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3
Результаты матчей
Барселона
Атлетико М
Точный счет
1:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 40%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Барселона
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
86
78
59
411
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
69
59
411
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
263
1415
1217
920
524
524
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 42
|31
|17.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|19.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|35 - 49
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|12.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9
Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М
Исход игры
Барселона
82.9% (34)
Ничья
9.8% (4)
Атлетико М
7.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (24)
Меньше
38.46% (15)
Обе команды забьют
Да
66.67% (26)
Нет
33.33% (13)
Популярный счёт
2:1 Барселона
39% (16)
1:0 Барселона
19.5% (8)
2:0 Барселона
9.8% (4)
1:1 Ничья
4.9% (2)
1:2 Атлетико М
4.9% (2)
2:2 Ничья
4.9% (2)
3:2 Барселона
4.9% (2)
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