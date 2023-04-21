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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Барселона
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 41
Барселона 82.9% (34)
X 9.8% (4)
Атлетико М 7.3% (3)
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История личных встреч

Барселона
Атлетико М

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 8 побед

43 матча

55.8%
25.6%
18.6%
24 победы 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.2%
34.9%
20.9%
19 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.2%
44.2%
18.6%
16 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

2.29
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.27
0.9

Среднее время на гол

70
99

Всего голов

76
49

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 0.59
Рафинья Диас 6 0.21
Педри 6 0.21
Дембеле Усман 5 0.17
Фати Ансу 4 0.14
Роберто Серхи 4 0.14
Депай Мемфис 4 0.14
Торрес Ферран 3 0.1
Де Йонг Френки 2 0.07
Альба Жорди 1 0.03
Гави 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 11 0.38
Мората Альваро 10 0.34
Корреа Анхель 6 0.21
Фелиш Жоау 3 0.1
Карраско Янник 3 0.1
Эрмосо Марио 3 0.1
Де Пауль Родриго 1 0.03
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Молина Науэль 1 0.03
Ньигес Сауль 1 0.03
Хименес Хосе 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 7 0
Бускетс Серхио 5 1
Араухо Рональд 5 1
Рафинья Диас 6 0
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Бальде Алехандро 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Кунде Жюль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 6 1
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Атлетико М
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
4
Барселона
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Атлетико М
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

9
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

26
27
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Атлетико М
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

27
31

Голы по времени матча

Забито

28
18
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
10
36%
0
0%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
3
11%
4
22%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Забито

27
28
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
1
4%
3
11%
1-15
5
19%
7
25%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
7
26%
5
18%
61-75
8
30%
30%
5
18%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

55
46
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 23
4 Не забивали 3
5
9%
5
11%
1-15
9
16%
11
24%
16-30
12
22%
2
4%
31-45
7
13%
10
22%
46-60
11
20%
9
20%
61-75
11
20%
9
20%
76-90

Пропущено

7
22
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 16
3
43%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
14%
4
18%
61-75
1
14%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0
Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3

Результаты матчей

Барселона
Атлетико М

Точный счет

1:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 40%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Барселона
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
7
8
5
9
2.5
4
11
2
12
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
9
1.5
5
9
4
11
2.5
1
13
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
26
3
14
15
1.5
12
17
9
20
2.5
5
24
5
24
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 29 23 4 2 53 - 9 73
2.
Реал Мадрид
 Заявка 29 19 5 5 61 - 24 62
3.
Атлетико М
 Заявка 29 18 6 5 47 - 21 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 15 6 8 37 - 28 51
5.
Бетис
 Заявка 29 14 6 9 37 - 30 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 29 12 7 10 40 - 29 43
8.
Райо Вальекано
 Заявка 29 10 10 9 35 - 34 40
9.
Жирона
 Заявка 29 10 8 11 44 - 42 38
10.
Осасуна
 Заявка 29 10 8 11 25 - 30 38
11.
Мальорка
 Заявка 29 10 7 12 26 - 30 37
12.
Сельта
 Заявка 29 9 9 11 36 - 40 36
13.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
14.
Вальядолид
 Заявка 29 9 5 15 25 - 48 32
15.
Хетафе
 Заявка 29 7 10 12 27 - 36 31
16.
Кадис
 Заявка 29 7 10 12 23 - 42 31
17.
Альмерия
 Заявка 29 8 6 15 35 - 50 30
18.
Валенсия
 Заявка 29 7 6 16 30 - 36 27
19.
Эспаньол
 Заявка 29 6 9 14 35 - 49 27
20.
Эльче
 Заявка 29 2 7 20 20 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
5.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
6.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
9.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
11.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
12.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
13.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
14.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
6.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
15.
Жирона
 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Севилья Акунья Маркос 2 8
Вальядолид Роке Меса 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 51 минуту.

    Главный судья: Санчес Хосе

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Барселона.
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    • Прогнозы 41
    Барселона 82.9% (34)
    X 9.8% (4)
    Атлетико М 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Атлетико М
    2.04
    3.60
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М

    Исход игры
    Барселона
    82.9% (34)
    Ничья
    9.8% (4)
    Атлетико М
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    39% (16)
    1:0 Барселона
    19.5% (8)
    2:0 Барселона
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    1:2 Атлетико М
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    3:2 Барселона
    4.9% (2)
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