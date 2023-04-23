Тур: 30. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Гонсалес Пабло
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
265 Количество передач 82
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
19
Кан-Ин
Ли
23
Дьедью
Амат
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Хетафе
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.92
Среднее время на гол
66
98
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
1.27
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.7
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|12 (3)
|0.4
|Кан-Ин Ли
|3
|0.1
|Родригес Даниэль
|3
|0.1
|Дьедью Амат
|2
|0.07
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.43
|Майораль Борха
|6
|0.2
|Аленья Карлес
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Альварес Гастон
|2
|0.07
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Хауме
|9
|0
|Руис Иньиго
|9
|0
|Раильо Антонио
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Кан-Ин Ли
|7
|0
|Мурики Ведат
|5
|1
|Хавьер Агирре
|5
|1
|Маффео Пабло
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|9
|1
|Аленья Карлес
|9
|1
|Дьене Даконам
|7
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Альварес Гастон
|5
|1
|Альдерете Омар
|6
|0
|Порту Кристиан
|4
|1
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
9
Мальорка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
11
14
Мальорка
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Хетафе
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
5
42%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
4
27%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Забито
25
29
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
1
4%
4
14%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
7
28%
5
17%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
4
16%
10
34%
76-90
Пропущено
31
34
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
6
19%
6
18%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
7
23%
7
21%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
6
19%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0
Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3
Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0
Результаты матчей
Мальорка
Хетафе
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
113
69
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
411
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1811
524
821
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|63 - 24
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|11.
|0:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|26 - 31
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|13.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|15.
|1:0 Заявка
|30
|8
|10
|12
|28 - 36
|34
|16.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|13.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|13 - 11
|22
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|1:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Хетафе
Исход игры
Мальорка
59% (72)
Ничья
35.2% (43)
Хетафе
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
18.33% (22)
Меньше
81.67% (98)
Обе команды забьют
Да
44.17% (53)
Нет
55.83% (67)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
41.8% (51)
1:1 Ничья
25.4% (31)
2:1 Мальорка
14.8% (18)
0:0 Ничья
8.2% (10)
0:1 Хетафе
2.5% (3)
2:0 Мальорка
2.5% (3)
1:2 Хетафе
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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