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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Мальорка
0:1
Первый тайм: 27'
Хетафе
0'
0:1
23' Гол
Майораль Борха

Ход матча

23'
0:1
Майораль Борха
(Милья Луис)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 265 Количество передач 82
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 122
Мальорка 59% (72)
X 35.2% (43)
Хетафе 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Хетафе
2.90
2.79
3.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
5
Хаджикадунич
Деннис
10
Санчес
Антонио
15
Маффео
Пабло
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
15
Альдерете
Омар
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
17
Мунир
Эль-Хаддади
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Мальорка
5-3-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Мальорка
Хетафе

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ТМК
0:0
С
3:3
С
1:1
П
1:3
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
2:0
П
3:0
П
3:0
КК
0:1
КК
1:2
П
3:1
П
2:1
П
4:1
ПД
3:3
КК
2:1
КК
1:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Среднее время на гол

66
98

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 12 (3) 0.4
Кан-Ин Ли 3 0.1
Родригес Даниэль 3 0.1
Дьедью Амат 2 0.07
Маффео Пабло 1 0.03
Раильо Антонио 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (4) 0.43
Майораль Борха 6 0.2
Аленья Карлес 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Альварес Гастон 2 0.07
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Дуарте Домингуш 0 0
Порту Кристиан 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Хауме 9 0
Руис Иньиго 9 0
Раильо Антонио 9 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Мурики Ведат 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Маффео Пабло 4 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 9 1
Аленья Карлес 9 1
Дьене Даконам 7 0
Милья Луис 5 1
Альварес Гастон 5 1
Альдерете Омар 6 0
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 3 1
Дамиан Суарес 4 0
Унал Энес 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Мата Хайме 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Максимович Неманья 1 0

Результаты матчей

Мальорка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
9
Мальорка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

11
14
Мальорка
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Хетафе
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
5
42%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
27%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
4
27%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Забито

25
29
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
1
4%
4
14%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
7
28%
5
17%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
4
16%
10
34%
76-90

Пропущено

31
34
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
6
19%
6
18%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
7
23%
7
21%
46-60
4
13%
6
18%
61-75
6
19%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0
Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3
Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0

Результаты матчей

Мальорка
Хетафе

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
1
13
1.5
6
9
1
13
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
11
1.5
2
12
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
18
11
5
24
1.5
8
21
2
27
2.5
1
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
11.
Мальорка
 0:1 Заявка 30 10 7 13 26 - 31 37
12.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
13.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Хетафе
 1:0 Заявка 30 8 10 12 28 - 36 34
16.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
11.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 15 6 4 5 13 - 11 22
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 1:0 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
10.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
11.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12.
Мальорка
 0:1 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
15.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Мунир Эль-Хаддади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Мальорка: 51%, Хетафе: 49%.
  • 30'
    Майораль Борха из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 29'
    Мальорка пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 41.8% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Мальорка 59% (72)
    X 35.2% (43)
    Хетафе 5.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Хетафе
    2.90
    2.79
    3.72
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 0:1 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Хетафе

    Исход игры
    Мальорка
    59% (72)
    Ничья
    35.2% (43)
    Хетафе
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.33% (22)
    Меньше
    81.67% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    44.17% (53)
    Нет
    55.83% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    41.8% (51)
    1:1 Ничья
    25.4% (31)
    2:1 Мальорка
    14.8% (18)
    0:0 Ничья
    8.2% (10)
    0:1 Хетафе
    2.5% (3)
    2:0 Мальорка
    2.5% (3)
    1:2 Хетафе
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Мальорка
    Хетафе
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