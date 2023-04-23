ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Мальорка

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Альдерете Омар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Матч возобновлен

30' Мунир Эль-Хаддади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хаджикадунич Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Антонио Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

23' Г О О О О Л - Майораль Борха наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

23' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

21' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Удар от ворот произведет Мальорка

15' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Мурики Ведат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Мальорка

12' Альдерете Омар из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Мальорка

7' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Маффео Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

2' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Мальорка начинает с центра поля