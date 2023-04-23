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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Севилья
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 128
Севилья 50% (64)
X 28.9% (37)
Вильярреал 21.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Вильярреал
3.00
3.52
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
14
Ньянзу
Танги
44
Баде
Луак
3
Теллес
Алекс
18
Гуйе
Папе
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
21
Торрес
Оливер
25
Хиль
Бриан
12
Мир
Рафа
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
39
Террац
Рамон
10
Парехо
Даниэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
22
Моралес
Луис
21
Пино
Йереми
Севилья
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Вильярреал

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

34 матча

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.41

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.71
0.82

Среднее время на гол

52
109

Всего голов

58
38

Голов в среднем за матч

1.71
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.24
Ламела Эрик 4 0.14
Акунья Маркос 3 0.1
Торрес Оливер 3 0.1
Гудель Неманья 3 0.1
Мир Рафа 3 0.1
Сусо Хесус 2 0.07
Кармона Хосе Анхель 2 0.07
Окампос Лукас 2 (1) 0.07
Хиль Бриан 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.24
Чуквезе Саму 6 0.21
Морено Херард 6 (1) 0.21
Баэна Алехандро 4 0.14
Пино Йереми 3 0.1
Джексон Николас 3 0.1
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Данджума Арно 2 (1) 0.07
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 8 2
Ламела Эрик 7 1
Монтьель Гонсало 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Кармона Хосе Анхель 6 1
Гуйе Папе 4 2
Гудель Неманья 7 0
Хордан Хоан 7 0
Окампос Лукас 6 0
Иско Аларкон 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Морено Альберто 5 0
Фойт Хуан 5 0
Пино Йереми 5 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Джексон Николас 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Педраса Альфонсо 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Капу Этьен 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Вильярреал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
4
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
0% (0)
33% (5)
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

13
19
Севилья
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Вильярреал
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

22
23

Голы по времени матча

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
6
32%
8
44%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
5
28%
6
30%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
6%
7
35%
76-90

Пропущено

25
12
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
8%
3
25%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
5
20%
2
17%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Забито

37
38
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
14%
2
5%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
10
27%
6
16%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
7
19%
15
39%
76-90

Пропущено

42
28
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 19
4
10%
4
14%
1-15
6
14%
3
11%
16-30
5
12%
10
36%
31-45
8
19%
5
18%
46-60
7
17%
6
21%
61-75
12
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2
Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2

Результаты матчей

Севилья
Вильярреал

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Севилья
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
20
9
9
20
1.5
13
16
2
27
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 29 14 5 10 38 - 28 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Мальорка
 Заявка 30 11 7 12 29 - 31 40
11.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
12.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
13.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
14.
Севилья
 Заявка 29 9 8 12 35 - 44 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 30 7 10 13 28 - 39 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
12.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
14.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
15.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
16.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 30-м туре чемпионата Испании "Севилья" встретится с "Вильярреалом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 13 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

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Прогнозы 128
Севилья 50% (64)
X 28.9% (37)
Вильярреал 21.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Вильярреал
3.00
3.52
2.80
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал

Исход игры
Севилья
48.9% (64)
Ничья
30.5% (40)
Вильярреал
20.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
2:1 Севилья
28.2% (37)
1:1 Ничья
25.2% (33)
1:0 Севилья
9.2% (12)
1:2 Вильярреал
7.6% (10)
2:0 Севилья
5.3% (7)
0:1 Вильярреал
5.3% (7)
2:3 Вильярреал
2.3% (3)
1:3 Вильярреал
1.5% (2)
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