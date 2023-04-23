Тур: 30. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ньянзу
Танги
44
Баде
Луак
18
Гуйе
Папе
10
Ракитич
Иван
25
Хиль
Бриан
12
Мир
Рафа
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
39
Террац
Рамон
22
Моралес
Луис
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
44 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Вильярреал
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
34 матча
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.41
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.71
0.82
Среднее время на гол
52
109
Всего голов
58
38
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.24
|Ламела Эрик
|4
|0.14
|Акунья Маркос
|3
|0.1
|Торрес Оливер
|3
|0.1
|Гудель Неманья
|3
|0.1
|Мир Рафа
|3
|0.1
|Сусо Хесус
|2
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.07
|Окампос Лукас
|2 (1)
|0.07
|Хиль Бриан
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.24
|Чуквезе Саму
|6
|0.21
|Морено Херард
|6 (1)
|0.21
|Баэна Алехандро
|4
|0.14
|Пино Йереми
|3
|0.1
|Джексон Николас
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|2
|Ламела Эрик
|7
|1
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Кармона Хосе Анхель
|6
|1
|Гуйе Папе
|4
|2
|Гудель Неманья
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Окампос Лукас
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Фойт Хуан
|5
|0
|Пино Йереми
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Джексон Николас
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Вильярреал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
4
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
0% (0)
33% (5)
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
13
19
Севилья
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Вильярреал
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
22
23
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
6
32%
8
44%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
5
28%
6
30%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
6%
7
35%
76-90
Пропущено
25
12
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
8%
3
25%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
5
20%
2
17%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Забито
37
38
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
14%
2
5%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
10
27%
6
16%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
7
19%
15
39%
76-90
Пропущено
42
28
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 19
4
10%
4
14%
1-15
6
14%
3
11%
16-30
5
12%
10
36%
31-45
8
19%
5
18%
46-60
7
17%
6
21%
61-75
12
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2
Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2
Результаты матчей
Севилья
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Севилья
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
77
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
312
69
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
209
920
1316
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|63 - 24
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|29 - 31
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|13.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|28 - 39
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал
Исход игры
Севилья
48.9% (64)
Ничья
30.5% (40)
Вильярреал
20.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
2:1 Севилья
28.2% (37)
1:1 Ничья
25.2% (33)
1:0 Севилья
9.2% (12)
1:2 Вильярреал
7.6% (10)
2:0 Севилья
5.3% (7)
0:1 Вильярреал
5.3% (7)
2:3 Вильярреал
2.3% (3)
1:3 Вильярреал
1.5% (2)
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