Тур: 30. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
История личных встреч
Севилья
Вильярреал
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
34 матча
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.41
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.71
0.82
Среднее время на гол
52
109
Всего голов
58
38
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.24
|Ламела Эрик
|4
|0.14
|Акунья Маркос
|3
|0.1
|Торрес Оливер
|3
|0.1
|Гудель Неманья
|3
|0.1
|Мир Рафа
|3
|0.1
|Сусо Хесус
|2
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.07
|Окампос Лукас
|2 (1)
|0.07
|Хиль Бриан
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.24
|Чуквезе Саму
|6
|0.21
|Морено Херард
|6 (1)
|0.21
|Баэна Алехандро
|4
|0.14
|Пино Йереми
|3
|0.1
|Джексон Николас
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|2
|Ламела Эрик
|7
|1
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Кармона Хосе Анхель
|6
|1
|Гуйе Папе
|4
|2
|Гудель Неманья
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Окампос Лукас
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Фойт Хуан
|5
|0
|Пино Йереми
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Джексон Николас
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Вильярреал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
4
Севилья
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
0% (0)
33% (5)
Вильярреал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
13
19
Севилья
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Вильярреал
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
22
23
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
6
32%
8
44%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
5
28%
6
30%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
6%
7
35%
76-90
Пропущено
25
12
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
8%
3
25%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
5
20%
2
17%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Забито
37
38
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
14%
2
5%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
10
27%
6
16%
31-45
5
14%
8
21%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
7
19%
15
39%
76-90
Пропущено
42
28
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 19
4
10%
4
14%
1-15
6
14%
3
11%
16-30
5
12%
10
36%
31-45
8
19%
5
18%
46-60
7
17%
6
21%
61-75
12
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2
Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2
Результаты матчей
Севилья
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Севилья
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
77
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
312
69
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
209
920
1316
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|53 - 9
|73
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|61 - 24
|62
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|47 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|37 - 28
|51
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|37 - 30
|48
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 28
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 29
|43
|8.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|35 - 34
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 42
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|25 - 30
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|26 - 30
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 40
|36
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|35 - 44
|35
|14.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|25 - 48
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 36
|31
|16.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 42
|31
|17.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|35 - 50
|30
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 36
|27
|19.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|35 - 49
|27
|20.
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|27 - 2
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|34 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|12.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|14.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 9
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 21
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 23
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Вальядолид
|Роке Меса
|1 9
Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал
Исход игры
Севилья
50% (19)
Ничья
23.7% (9)
Вильярреал
26.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (16)
Меньше
55.56% (20)
Обе команды забьют
Да
63.89% (23)
Нет
36.11% (13)
Популярный счёт
2:1 Севилья
28.9% (11)
1:1 Ничья
18.4% (7)
2:0 Севилья
10.5% (4)
0:1 Вильярреал
10.5% (4)
1:0 Севилья
7.9% (3)
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