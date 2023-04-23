Тур: 29. Стадион: Estadio do Sao Miguel.
0:1
Второй тайм: 86'
0'
23' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
31' Желтая карточкаСанья Пьер
51' Желтая карточкаНогейра
73' Желтая карточкаКошта Жоау
0:1
83' ГолАбасс Исса
Ход матча
23'
31'
51'
60'
73'
73'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
16
Энрике
Паулу
20
Adriano2
11
Кошта
Жоау
26
Понк
Карлуш
77
Коррея
Жоау
20
Жуниньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
- Защитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
40 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Italo
-
Главный тренер: Luis Morgado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Круз СандруЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Санта-Клара
Шавиш
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.56
0.5
Среднее время на гол
57
180
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
117
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.17
|Rildo
|3
|0.1
|Тагава Кёсукэ
|2
|0.07
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.07
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.07
|Бруно Алмейда
|1
|0.03
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.03
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.03
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.21
|Витория Стивен
|6 (5)
|0.21
|Жуниньо VI
|4
|0.14
|Абасс Исса
|4
|0.14
|Тейшейра Жоау II
|3 (1)
|0.1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.03
|Jony Arriba
|1
|0.03
|Euller II
|1
|0.03
|Алвес Даниэль
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Bobsin
|8
|0
|Санья Пьер
|6
|1
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Энрике Паулу
|6
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Adriano2
|6
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Мисао Кенто
|5
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Кошта Жоау
|4
|0
|Ногейра
|2
|1
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Nunes Matheus
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Rildo
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|13
|0
|Тейшейра Жоау II
|7
|1
|Монте Нелсон
|7
|0
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Euller II
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Педру Жоау II
|3
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шавиш
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
3
Санта-Клара
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
1
12
Санта-Клара
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Шавиш
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
15
12
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
17%
3
19%
1-15
6
25%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
21%
4
25%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Забито
21
28
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
13 Не забивали 9
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
7
33%
6
21%
76-90
Пропущено
41
33
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
6
15%
5
15%
1-15
8
20%
8
24%
16-30
5
12%
5
15%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
7
17%
4
12%
61-75
8
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0
Результаты матчей
Санта-Клара
Шавиш
Точный счет
1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 43%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
199
325
820
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|24
|2
|3
|69 - 17
|74
|2.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|3.
|29
|22
|2
|5
|62 - 24
|68
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|28
|12
|9
|7
|32 - 33
|45
|6.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|8.
|28
|11
|6
|11
|32 - 29
|39
|9.
|29
|11
|6
|12
|27 - 33
|39
|10.
|0:0
|29
|9
|10
|10
|28 - 33
|37
|11.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|12.
|29
|9
|8
|12
|30 - 35
|35
|13.
|29
|10
|3
|16
|22 - 35
|33
|14.
|29
|8
|7
|14
|26 - 34
|31
|15.
|0:1
|29
|7
|4
|18
|23 - 45
|25
|16.
|29
|6
|4
|19
|26 - 54
|22
|17.
|29
|4
|5
|20
|21 - 51
|17
|18.
|0:0
|29
|3
|7
|19
|18 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|7.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|9.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|13 - 26
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|1:0
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|12 - 16
|20
|7.
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|0:0
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санта-Клара 0:1 Шавиш
Исход игры
Санта-Клара
33.9% (41)
Ничья
32.2% (39)
Шавиш
33.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
17.65% (21)
Меньше
82.35% (98)
Обе команды забьют
Да
47.06% (56)
Нет
52.94% (63)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (35)
0:1 Шавиш
24% (29)
1:0 Санта-Клара
21.5% (26)
2:1 Санта-Клара
9.9% (12)
1:2 Шавиш
6.6% (8)
0:2 Шавиш
2.5% (3)
2:0 Санта-Клара
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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