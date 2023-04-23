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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Санта-Клара
0:1
Второй тайм: 86'
Шавиш
0'
23' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
31' Желтая карточка
Санья Пьер
51' Желтая карточка
Ногейра
73' Желтая карточка
Кошта Жоау
0:1
83' Гол
Абасс Исса

Ход матча

23'
 
Тейшейра Жоау II
31'
Санья Пьер
 
51'
Ногейра
 
60'
Мисао Кенто
Adriano2
 
66'
 
Эрнандес Эктор
Коррея Жоау
66'
 
Абасс Исса
Соуза Бернардо
73'
Кошта Жоау
 
73'
Нану Гомеш
Санья Пьер
 
78'
 
Сингх Лютер
Жуниньо VI
78'
Тагава Кёсукэ
Nascimento Leite Matheus3
 
78'
Сильва Габриэль
Кошта Жоау
 
83'
0:1
Абасс Исса
(Мендеш Жоао Педро Морейра)
Прогнозы 121
Санта-Клара 33.9% (41)
X 32.2% (39)
Шавиш 33.9% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Шавиш
4.90
3.25
4.80
Все Коэффициенты
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
4
Боатенг
Кеннеди
16
Энрике
Паулу
6
Жордау
Бруну
20
Adriano2
10
Рикардиньо
Феррейра
11
Кошта
Жоау
21
Андрезиньо
Андре
39
Nascimento
Leite
Matheus3
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
21
Гимарайнш
Рикарду
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
73
Соуза
Бернардо
10
Тейшейра
Жоау
II
77
Коррея
Жоау
20
Жуниньо
VI
Санта-Клара
4-2-3-1
Шавиш
4-2-3-1

История личных встреч

Санта-Клара
Шавиш

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
0:1
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
КЛ
3:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.56
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
117

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.17
Rildo 3 0.1
Тагава Кёсукэ 2 0.07
Боатенг Кеннеди 2 0.07
Nascimento Leite Matheus3 2 0.07
Бруно Алмейда 1 0.03
Кинтилья Хави 1 (1) 0.03
Гонсалес Кристиан 1 0.03
Аллано Лима 1 (1) 0.03
Рикардиньо Феррейра 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0
Victor Bobsin 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 6 0.21
Витория Стивен 6 (5) 0.21
Жуниньо VI 4 0.14
Абасс Исса 4 0.14
Тейшейра Жоау II 3 (1) 0.1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.03
Jony Arriba 1 0.03
Euller II 1 0.03
Алвес Даниэль 1 0.03
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Bobsin 8 0
Санья Пьер 6 1
Боатенг Кеннеди 6 1
Энрике Паулу 6 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Adriano2 6 0
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Рикардиньо Феррейра 4 1
Мисао Кенто 5 0
Аллано Лима 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Кошта Жоау 4 0
Ногейра 2 1
Сильва Габриэль 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Жордау Бруну 3 0
Калила Диого 3 0
Nunes Matheus 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Rildo 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 13 0
Тейшейра Жоау II 7 1
Монте Нелсон 7 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Витория Стивен 4 1
Понк Карлуш 5 0
Euller II 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Витор Пауло 4 0
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Педру Жоау II 3 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шавиш
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
3
Санта-Клара
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

1
12
Санта-Клара
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Шавиш
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
17%
3
19%
1-15
6
25%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
21%
4
25%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Забито

21
28
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
13 Не забивали 9
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
7
33%
6
21%
76-90

Пропущено

41
33
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
6
15%
5
15%
1-15
8
20%
8
24%
16-30
5
12%
5
15%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
7
17%
4
12%
61-75
8
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0

Результаты матчей

Санта-Клара
Шавиш

Точный счет

1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 43%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
19
9
3
25
1.5
8
20
1
27
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 0:0 29 9 10 10 28 - 33 37
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 0:1 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 0:0 29 3 7 19 18 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
6.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
7.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 0:0 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 0:1 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 0:0 15 2 5 8 13 - 26 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 1:0 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 0:0 15 5 5 5 12 - 16 20
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 0:1 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 0:0 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • 66'
    Бернардо Соуза уходит с поля. Абасс Исса выходит вместо него
  • 66'
    Коррея Жоау уходит с поля. Эрнандес Эктор II выходит вместо него
  • 60'
    Adriano уходит с поля. Мисао Кенто выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Ногейра получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Санья Пьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 98 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Санта-Клара 33.9% (41)
    X 32.2% (39)
    Шавиш 33.9% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Санта-Клара
    Ничья
    Шавиш
    4.90
    3.25
    4.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Санта-Клара 0:1 Шавиш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санта-Клара 0:1 Шавиш

    Исход игры
    Санта-Клара
    33.9% (41)
    Ничья
    32.2% (39)
    Шавиш
    33.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.65% (21)
    Меньше
    82.35% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (56)
    Нет
    52.94% (63)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    0:1 Шавиш
    24% (29)
    1:0 Санта-Клара
    21.5% (26)
    2:1 Санта-Клара
    9.9% (12)
    1:2 Шавиш
    6.6% (8)
    0:2 Шавиш
    2.5% (3)
    2:0 Санта-Клара
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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