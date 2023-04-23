Тур: 29. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
0'
9' Желтая карточкаОливейра Андерсон
1:0
12' ПенальтиСилла Морлей
1:0
45' Не забитый пенальтиГарсия Самуэль
Ход матча
12'
1:0
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Руис
Алан
11
Антони
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
-
18 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
-
34 Ортис ПедроВратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
-
90 Friday Etim
-
-
Главный тренер: Tulipa
История личных встреч
Арока
Визела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.28
|Даббаг Одай
|7
|0.24
|Антони
|5
|0.17
|Силла Морлей
|3 (2)
|0.1
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.1
|Руис Алан
|2
|0.07
|Букия Андре
|2
|0.07
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Куарежма
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|7
|0.24
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.1
|Оливейра Андерсон
|3
|0.1
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Бондосо Кико
|2
|0.07
|Зохи Кевин
|2
|0.07
|Friday Etim
|2
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Мендес Алексис
|1
|0.03
|Силва Томаш
|1
|0.03
|Жулиан Игор
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Нейва Кристиан
|1
|0.03
|Рашид Осама
|1
|0.03
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|6
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Эшгаю Тьягу
|8
|0
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Оливейра Андерсон
|7
|1
|Нейва Кристиан
|8
|0
|Жулиан Игор
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Перейра Матеус
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Рашид Осама
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Осмаич Милутин
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Friday Etim
|1
|0
Результаты матчей
Арока
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
7
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
11
14
Арока
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Визела
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
9
12
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
8
50%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
5
38%
4
29%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
4
25%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Забито
33
28
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
3
9%
5
18%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
5
15%
5
18%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
5
15%
5
18%
61-75
10
30%
7
25%
76-90
Пропущено
32
33
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 20
6
19%
4
12%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
7
22%
7
21%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3
Визела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1
Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1
Результаты матчей
Арока
Визела
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Арока
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
59
59
212
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
199
721
820
226
523
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|24
|2
|3
|69 - 17
|74
|2.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|3.
|29
|22
|2
|5
|62 - 24
|68
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|1:0
|29
|13
|9
|7
|33 - 33
|48
|6.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|8.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|32 - 30
|39
|9.
|29
|11
|6
|12
|27 - 33
|39
|10.
|29
|9
|10
|10
|29 - 34
|37
|11.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|12.
|29
|9
|8
|12
|30 - 35
|35
|13.
|29
|10
|3
|16
|22 - 35
|33
|14.
|29
|8
|7
|14
|26 - 34
|31
|15.
|29
|7
|4
|18
|23 - 45
|25
|16.
|29
|6
|4
|19
|26 - 54
|22
|17.
|29
|4
|5
|20
|21 - 51
|17
|18.
|29
|3
|7
|19
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|9.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|1:0
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 1:0 Визела
Исход игры
Арока
61.2% (74)
Ничья
32.2% (39)
Визела
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
16.1% (19)
Меньше
83.9% (99)
Обе команды забьют
Да
44.07% (52)
Нет
55.93% (66)
Популярный счёт
1:0 Арока
41.3% (50)
1:1 Ничья
27.3% (33)
2:1 Арока
14.9% (18)
0:1 Визела
5% (6)
0:0 Ничья
5% (6)
2:0 Арока
3.3% (4)
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