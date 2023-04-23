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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Арока
1:0
Перерыв
Визела
0'
9' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
1:0
12' Пенальти
Силла Морлей
1:0
45' Не забитый пенальти
Гарсия Самуэль

Ход матча

9'
 
Оливейра Андерсон
12'
Силла Морлей
1:0
45'
1:0
Гарсия Самуэль
Прогнозы 121
Арока 61.2% (74)
X 32.2% (39)
Визела 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Визела
2.75
3.80
7.90
Все Коэффициенты
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Руис
Алан
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
2
Силла
Морлей
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
6
Клаудемир
де
Соуза
8
Гуззу
Рафаэл
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
Арока
4-3-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Визела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.28
Даббаг Одай 7 0.24
Антони 5 0.17
Силла Морлей 3 (2) 0.1
Бассо Жоау 3 (2) 0.1
Руис Алан 2 0.07
Букия Андре 2 0.07
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 7 0.24
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.1
Оливейра Андерсон 3 0.1
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Бондосо Кико 2 0.07
Зохи Кевин 2 0.07
Friday Etim 2 0.07
Перейра Матеус 1 0.03
Мендес Алексис 1 0.03
Силва Томаш 1 0.03
Жулиан Игор 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Нейва Кристиан 1 0.03
Рашид Осама 1 0.03
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 6 2
Руис Алан 9 0
Соро Исмаила 7 1
Эшгаю Тьягу 8 0
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Силла Морлей 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Оливейра Андерсон 7 1
Нейва Кристиан 8 0
Жулиан Игор 6 0
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Морейра Нуну 5 0
Силва Томаш 3 1
Перейра Матеус 4 0
Вилсон Бруно 4 0
Рашид Осама 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Осмаич Милутин 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Ортис Педро 2 0
Бондосо Кико 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Friday Etim 1 0

Результаты матчей

Арока
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
7
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

11
14
Арока
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Визела
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

9
12

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
8
50%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
5
38%
4
29%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
4
25%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

33
28
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
3
9%
5
18%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
5
15%
5
18%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
5
15%
5
18%
61-75
10
30%
7
25%
76-90

Пропущено

32
33
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 20
6
19%
4
12%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
7
22%
7
21%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3
Визела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1
Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1

Результаты матчей

Арока
Визела

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арока
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
4
10
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
19
9
7
21
1.5
8
20
2
26
2.5
5
23
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 1:0 29 13 9 7 33 - 33 48
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 0:1 29 11 6 12 32 - 30 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 29 9 10 10 29 - 34 37
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Арока
 1:0 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 0:1 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 0:1 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 1:0 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Гарсия Самуэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Morlaye Sylla из команды Арока забивает с точки!
  • Желтая карточка
    9'
    Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 121
Арока 61.2% (74)
X 32.2% (39)
Визела 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Визела
2.75
3.80
7.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арока 1:0 Визела онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арока 1:0 Визела

Исход игры
Арока
61.2% (74)
Ничья
32.2% (39)
Визела
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
16.1% (19)
Меньше
83.9% (99)
Обе команды забьют
Да
44.07% (52)
Нет
55.93% (66)
Популярный счёт
1:0 Арока
41.3% (50)
1:1 Ничья
27.3% (33)
2:1 Арока
14.9% (18)
0:1 Визела
5% (6)
0:0 Ничья
5% (6)
2:0 Арока
3.3% (4)
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