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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Арока
1:0
Конец матча
Визела
0'
9' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
1:0
12' Пенальти
Силла Морлей
1:0
45' Не забитый пенальти
Гарсия Самуэль
90'+8

Ход матча

9'
 
Оливейра Андерсон
12'
Силла Морлей
1:0
45'
1:0
Гарсия Самуэль
46'
 
Friday Etim
Осмаич Милутин
58'
Опоку Джером
Бассо Жоау
 
67'
 
Рашид Осама
Гарсия Самуэль
67'
 
Зохи Кевин
Клаудемир де Соуза
74'
Мишель Бенжи
Мухика Рафаэль
 
80'
 
Перейра Матеус
Нейва Кристиан
80'
 
Matias Lacava
Мендес Алексис
85'
Соро Исмаила
Антони
 
85'
Лаваль Юсуф
Симау Давид
 
Прогнозы 121
Арока 61.2% (74)
X 32.2% (39)
Визела 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Руис
Алан
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
2
Силла
Морлей
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
6
Клаудемир
де
Соуза
8
Гуззу
Рафаэл
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
Арока
4-3-3
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Визела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.28
Даббаг Одай 7 0.24
Антони 5 0.17
Силла Морлей 3 (2) 0.1
Бассо Жоау 3 (2) 0.1
Руис Алан 2 0.07
Букия Андре 2 0.07
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 7 0.24
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.1
Оливейра Андерсон 3 0.1
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Бондосо Кико 2 0.07
Зохи Кевин 2 0.07
Friday Etim 2 0.07
Перейра Матеус 1 0.03
Мендес Алексис 1 0.03
Силва Томаш 1 0.03
Жулиан Игор 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Нейва Кристиан 1 0.03
Рашид Осама 1 0.03
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 6 2
Руис Алан 9 0
Соро Исмаила 7 1
Эшгаю Тьягу 8 0
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Силла Морлей 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Оливейра Андерсон 7 1
Нейва Кристиан 8 0
Жулиан Игор 6 0
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Морейра Нуну 5 0
Силва Томаш 3 1
Перейра Матеус 4 0
Вилсон Бруно 4 0
Рашид Осама 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Осмаич Милутин 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Ортис Педро 2 0
Бондосо Кико 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Friday Etim 1 0

Результаты матчей

Арока
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Визела
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
7
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Визела
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

11
14
Арока
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Визела
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

10
12

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
5
24%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
8
47%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
5
38%
4
29%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
4
25%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

34
28
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
4
12%
5
18%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
5
15%
5
18%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
5
15%
5
18%
61-75
10
29%
29%
7
25%
76-90

Пропущено

32
34
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 21
6
19%
5
15%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
7
22%
7
21%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3
Визела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1
Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1

Результаты матчей

Арока
Визела

Точный счет

1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 28%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Арока
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
10
1.5
5
9
2
13
2.5
4
10
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
2
12
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
19
10
7
22
1.5
8
21
2
27
2.5
5
24
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 29 13 9 7 33 - 33 48
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 29 11 6 12 32 - 30 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 29 9 10 10 29 - 34 37
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • 58'
    Бассо Жоау уходит с поля. Джером Опоку выходит вместо него
  • 46'
    Осмаич Милутин уходит с поля. Friday Etim выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Гарсия Самуэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Morlaye Sylla из команды Арока забивает с точки!
  • Желтая карточка
    9'
    Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 121
    Арока 61.2% (74)
    X 32.2% (39)
    Визела 6.6% (8)
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    Где смотреть матч Арока 1:0 Визела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 1:0 Визела

    Исход игры
    Арока
    61.2% (74)
    Ничья
    32.2% (39)
    Визела
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.1% (19)
    Меньше
    83.9% (99)
    Обе команды забьют
    Да
    44.07% (52)
    Нет
    55.93% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    41.3% (50)
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    2:1 Арока
    14.9% (18)
    0:1 Визела
    5% (6)
    0:0 Ничья
    5% (6)
    2:0 Арока
    3.3% (4)
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