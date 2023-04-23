  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Бенфика
1:0
Второй тайм: 84'
Эшторил
0'
0:0
35' Не забитый пенальти
Мариу Жоау
1:0
44' Гол
Отаменди Николас
60' Желтая карточка
Отаменди Николас

Ход матча

35'
Мариу Жоау
0:0
44'
Отаменди Николас
(Нерес Давид)
1:0
46'
 
Шику Жеральдес
Араужу Тьягу
60'
Отаменди Николас
 
64'
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
 
64'
Флорентину
Шикинью Франциску
 
77'
 
Гитан Рафик
Гамбоа Жоау
77'
 
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
77'
 
Силики Джеймс
Joao Marques
Прогнозы 123
Бенфика 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Эшторил 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Эшторил
1.16
8.50
85.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
87
Невеш
Жоау
22
Шикинью
Франциску
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
88
Рамуш
Гонсалу
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
33
Joao
Marques
5
Гамбоа
Жоау
20
Карвалью
Жоау
28
Carlos
Eduardo
III
11
Кассиано
Диас
78
Араужу
Тьягу
Бенфика
4-2-3-1
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Эшторил

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 2 победы

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
2:0
К
1:3
ТМК
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
К
3:3
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2.8
2.27

Среднее время на гол

32
39

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.9

Среднее время на гол

99
100

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.81
1.62

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

49
55

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.59
Рамуш Гонсалу 17 0.59
Нерес Давид 6 0.21
Силва Рафа 6 0.21
Муса Петар 5 0.17
Силва Антониу 3 0.1
Гримальдо Алехандро 2 0.07
Жилберто Жуниор 2 0.07
Бах Александр 1 0.03
Эурснес Фредрик 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.17
Шику Жеральдес 4 (2) 0.14
Силики Джеймс 3 0.1
Карлос Жоао III 2 0.07
Мартинш Родригу 2 0.07
Эрисон 2 0.07
Артур Гомес VIII 1 0.03
Carlos Eduardo III 1 0.03
Маркес Алехандро 1 0.03
Араужу Тьягу 1 0.03
Sergio Andrade 1 0.03
Жуанзинью Карлуш 0 0
Сантос Тиаго 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 9 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 4 1
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Силва Антониу 4 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 7 1
Силики Джеймс 8 0
Жуанзинью Карлуш 6 1
Алвару Педру 7 0
Говейя Тьягу 6 0
Ндиайе Мор 4 1
Мешер Андре 5 0
Карвалью Жоау 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Витал Бернардо 4 0
Эштевеш Гонсалу 2 1
Сантос Тиаго 3 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Кассиано Диас 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0

Результаты матчей

Бенфика
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Эшторил
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

3
6
Бенфика
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Эшторил
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

4
18

Волевые поражения

25
10
Бенфика
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Эшторил
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

28
16

Голы по времени матча

Забито

41
11
22 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
7
17%
0
0%
1-15
3
7%
5
45%
16-30
12
29%
29%
1
9%
31-45
4
10%
1
9%
46-60
4
10%
2
18%
61-75
11
27%
2
18%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
12%
2
15%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
5
20%
4
31%
76-90

Пропущено

5
22
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
1
20%
5
23%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
5
23%
61-75
2
40%
4
18%
76-90

Забито

66
24
33 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 11
21 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
10
15%
2
8%
1-15
8
12%
6
25%
16-30
15
23%
5
21%
31-45
9
14%
3
13%
46-60
8
12%
2
8%
61-75
16
24%
6
25%
76-90

Пропущено

19
43
9 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 18
11 Не пропускали 22
3
16%
7
16%
1-15
3
16%
9
21%
16-30
3
16%
7
16%
31-45
3
16%
2
5%
46-60
2
11%
10
23%
61-75
5
26%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2
Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0
Эшторил
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2
Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1

Результаты матчей

Бенфика
Эшторил

Точный счет

5:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
5
4 раза 14%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
4
10
9
5
2.5
5
9
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
2
12
5
9
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
16
12
19
9
1.5
6
22
14
14
2.5
1
27
6
22
3.5
4
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 0:0 29 9 10 10 28 - 33 37
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 0:1 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 0:0 29 3 7 19 18 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
6.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
7.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 0:0 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 0:1 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 0:0 15 2 5 8 13 - 26 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 1:0 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 0:0 15 5 5 5 12 - 16 20
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 0:1 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 0:0 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • 46'
    Араужу Тьягу уходит с поля. Шику Жеральдес выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Нерес Давид сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Отаменди Николас бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мариу Жоау пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 91% завершится победой Бенфика.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.10. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.10 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 123
Бенфика 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Эшторил 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Эшторил
1.16
8.50
85.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бенфика 1:0 Эшторил онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Эшторил

Исход игры
Бенфика
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.63% (54)
Меньше
55.37% (67)
Обе команды забьют
Да
15.7% (19)
Нет
84.3% (102)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
49.6% (61)
3:0 Бенфика
26.8% (33)
3:1 Бенфика
7.3% (9)
2:1 Бенфика
4.1% (5)
1:0 Бенфика
4.1% (5)
4:1 Бенфика
1.6% (2)
4:0 Бенфика
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бенфика
Эшторил
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 