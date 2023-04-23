Тур: 29. Стадион: Эштадиу да Луш. Зрители: 58033
0'
0:0
35' Не забитый пенальтиМариу Жоау
1:0
44' ГолОтаменди Николас
60' Желтая карточкаОтаменди Николас
90' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
90' Желтая карточкаСилики Джеймс
90' Желтая карточкаШику Жеральдес
90'+6
Ход матча
35'
0:0
44'
1:0
60'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
62
Сантос
Тиаго
23
Алвару
Педру
33
Joao
Marques
78
Араужу
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
-
33 Joao MarquesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
78 Араужу ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
-
34 Мешер АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндиайе МорПолузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Бенфика
Эшторил
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
2.8
2.27
Среднее время на гол
32
39
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.9
Среднее время на гол
99
100
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.81
1.62
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
49
55
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.59
|Рамуш Гонсалу
|17
|0.59
|Нерес Давид
|6
|0.21
|Силва Рафа
|6
|0.21
|Муса Петар
|5
|0.17
|Силва Антониу
|3
|0.1
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.07
|Жилберто Жуниор
|2
|0.07
|Бах Александр
|1
|0.03
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Зидан Энцо
|1
|0.03
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Отаменди Николас
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|1
|0.03
|Дракслер Юлиан
|1
|0.03
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.17
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.14
|Силики Джеймс
|3
|0.1
|Карлос Жоао III
|2
|0.07
|Мартинш Родригу
|2
|0.07
|Эрисон
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Carlos Eduardo III
|1
|0.03
|Маркес Алехандро
|1
|0.03
|Араужу Тьягу
|1
|0.03
|Sergio Andrade
|1
|0.03
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|9
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|1
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Флорентину
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Гримальдо Алехандро
|4
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|8
|1
|Силики Джеймс
|9
|0
|Жуанзинью Карлуш
|6
|1
|Алвару Педру
|7
|0
|Говейя Тьягу
|6
|0
|Ндиайе Мор
|4
|1
|Мешер Андре
|5
|0
|Карвалью Жоау
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|3
|1
|Витал Бернардо
|4
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Мартинш Родригу
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Эшторил
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
3
6
Бенфика
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Эшторил
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
4
18
Волевые поражения
25
10
Бенфика
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Эшторил
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
14% (4)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
10
10
Волевые победы
14
18
Волевые поражения
28
16
Голы по времени матча
Забито
42
11
23 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
7
17%
0
0%
1-15
3
7%
5
45%
16-30
13
31%
1
9%
31-45
4
10%
1
9%
46-60
4
10%
2
18%
61-75
11
26%
2
18%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
14%
2
9%
1-15
3
21%
4
18%
16-30
2
14%
5
23%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
12%
2
15%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
5
20%
4
31%
76-90
Пропущено
5
22
2 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
1
20%
5
23%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
5
23%
61-75
2
40%
4
18%
76-90
Забито
67
24
34 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 11
22 Забивали первыми 10
4 Не забивали 12
10
15%
2
8%
1-15
8
12%
6
25%
16-30
16
24%
5
21%
31-45
9
13%
3
13%
46-60
8
12%
2
8%
61-75
16
24%
6
25%
76-90
Пропущено
19
44
9 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 19
11 Не пропускали 23
3
16%
7
16%
1-15
3
16%
9
20%
16-30
3
16%
8
18%
31-45
3
16%
2
5%
46-60
2
11%
10
23%
61-75
5
26%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2
Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0
Эшторил
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2
Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1
Результаты матчей
Бенфика
Эшторил
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
410
96
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
77
213
59
114
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
1613
1910
623
1415
128
623
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|24
|2
|3
|69 - 17
|74
|2.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|3.
|29
|22
|2
|5
|62 - 24
|68
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|1:0
|29
|13
|9
|7
|33 - 33
|48
|6.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|8.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|32 - 30
|39
|9.
|29
|11
|6
|12
|27 - 33
|39
|10.
|29
|9
|10
|10
|29 - 34
|37
|11.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|12.
|29
|9
|8
|12
|30 - 35
|35
|13.
|29
|10
|3
|16
|22 - 35
|33
|14.
|29
|8
|7
|14
|26 - 34
|31
|15.
|29
|7
|4
|18
|23 - 45
|25
|16.
|29
|6
|4
|19
|26 - 54
|22
|17.
|29
|4
|5
|20
|21 - 51
|17
|18.
|29
|3
|7
|19
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|9.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|1:0
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Эшторил
Исход игры
Бенфика
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.63% (54)
Меньше
55.37% (67)
Обе команды забьют
Да
15.7% (19)
Нет
84.3% (102)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
49.6% (61)
3:0 Бенфика
26.8% (33)
3:1 Бенфика
7.3% (9)
2:1 Бенфика
4.1% (5)
1:0 Бенфика
4.1% (5)
4:1 Бенфика
1.6% (2)
4:0 Бенфика
1.6% (2)
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