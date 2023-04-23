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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 35'
Жил Висенте
0'
3' Желтая карточка
Карвалью Витор

Ход матча

3'
 
Карвалью Витор
Прогнозы 119
Портимоненсе 51.3% (61)
X 37% (44)
Жил Висенте 11.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Жил Висенте
2.75
3.55
3.05
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
7
Карлинос
38
Эштрела
Паулу
8
Маурисио
Жозе
70
Гомес
Руи
99
Yago
Cariello
15
Jony
Gonzalez
42
Эндрю
15
Карраса
Моура
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
11
Хавьер
Марлон
9
Франсиско
Мартинес
Портимоненсе
4-3-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Жил Висенте

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:0
К
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
0:2
ГЛ
0:3
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.2

Среднее время на гол

99
75

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

0.95
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

94
78

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.21
Yago Cariello 3 0.1
Эштрела Паулу 2 (1) 0.07
Лукинья 2 (1) 0.07
Маурисио Жозе 2 0.07
Эвертон Перейра 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Диаби Мохамед 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Уаттара Зиэ 1 0.03
Энрике Педро VI 1 0.03
Рохес Брайан 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (2) 0.45
Мурило Коста 4 (1) 0.14
Карвалью Витор 3 0.1
Алипур Али 2 0.07
Араужу Томаш 1 0.03
Босельи Хуан 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Карраса Моура 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Буэно Матеус 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 11 0
Велинтон Жуниор 9 0
Сек Мустафа 5 1
Nonoca 4 1
Гомес Руи 5 0
Муфи Фахд 3 1
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Эштрела Паулу 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Klismahn 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 9 1
Марин Адриан 4 1
Абурджания Георгий 5 0
Араужу Томаш 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Тиба Педру 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Рубен Мигель 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Гомес Энрике 2 0
Эндрю 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Карраса Моура 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
6
Портимоненсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Жил Висенте
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

7
10
Портимоненсе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Жил Висенте
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
7
58%
2
14%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
14%
5
22%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
1
4%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
5
45%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Забито

22
25
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
12
55%
7
28%
76-90

Пропущено

34
34
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
6
18%
6
18%
1-15
6
18%
6
18%
16-30
5
15%
9
26%
31-45
4
12%
5
15%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
9
26%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0
Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Жил Висенте

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
9 раз 32%
0:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
18
10
6
22
1.5
7
21
1
27
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
11.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Жил Висенте
 0:0 29 8 8 13 26 - 33 32
14.
Портимоненсе
 0:0 29 9 4 16 21 - 35 31
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
6.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
7.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 0:0 15 5 4 6 12 - 14 19
12.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 0:0 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
15.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 0:0 15 4 2 9 15 - 22 14
12.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
13.
Портимоненсе
 0:0 14 4 0 10 9 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Marlon уходит с поля. Босельи Хуан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    37'
    Эштрела Паулу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Йони Гонсалес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Карвалью Витор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Портимоненсе.
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Прогнозы 119
Портимоненсе 51.3% (61)
X 37% (44)
Жил Висенте 11.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Жил Висенте
2.75
3.55
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Жил Висенте онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Жил Висенте

Исход игры
Портимоненсе
51.3% (61)
Ничья
37% (44)
Жил Висенте
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
16.1% (19)
Меньше
83.9% (99)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
36.1% (43)
1:1 Ничья
32.8% (39)
2:1 Портимоненсе
10.9% (13)
0:1 Жил Висенте
6.7% (8)
1:2 Жил Висенте
4.2% (5)
2:0 Портимоненсе
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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