Тур: 29. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муфи
Фахд
23
Пак
Чжи
Су
7
Карлинос
70
Гомес
Руи
42
Эндрю
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гомес РуиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 АлемаоЗащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
-
25 Nonoca
-
27 Klismahn
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Depu
-
Главный тренер: Daniel Sousa
История личных встреч
Портимоненсе
Жил Висенте
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.2
Среднее время на гол
99
75
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
0.95
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
94
78
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.21
|Yago Cariello
|3
|0.1
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.07
|Лукинья
|2 (1)
|0.07
|Маурисио Жозе
|2
|0.07
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Диаби Мохамед
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Уаттара Зиэ
|1
|0.03
|Энрике Педро VI
|1
|0.03
|Рохес Брайан
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|0.45
|Мурило Коста
|4 (1)
|0.14
|Карвалью Витор
|3
|0.1
|Алипур Али
|2
|0.07
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Босельи Хуан
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Карраса Моура
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|11
|0
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Сек Мустафа
|5
|1
|Nonoca
|4
|1
|Гомес Руи
|5
|0
|Муфи Фахд
|3
|1
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Эштрела Паулу
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Klismahn
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|9
|1
|Марин Адриан
|4
|1
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
6
Портимоненсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Жил Висенте
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
7
10
Портимоненсе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Жил Висенте
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
7
58%
2
14%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
14%
5
22%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
1
4%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
5
45%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90
Забито
22
25
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
12
55%
7
28%
76-90
Пропущено
34
34
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
6
18%
6
18%
1-15
6
18%
6
18%
16-30
5
15%
9
26%
31-45
4
12%
5
15%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
9
26%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0
Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Жил Висенте
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
9 раз 32%
0:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
104
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
1810
622
721
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|3.
|29
|22
|2
|5
|62 - 24
|68
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|28
|12
|9
|7
|32 - 33
|45
|6.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|8.
|28
|11
|6
|11
|32 - 29
|39
|9.
|29
|11
|6
|12
|27 - 33
|39
|10.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|11.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|12.
|29
|9
|8
|12
|30 - 35
|35
|13.
|0:0
|29
|8
|8
|13
|26 - 33
|32
|14.
|0:0
|29
|9
|4
|16
|21 - 35
|31
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|29
|6
|4
|19
|26 - 54
|22
|17.
|29
|4
|5
|20
|21 - 51
|17
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|7.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|9.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|12 - 14
|19
|12.
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|13.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|15.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|15 - 22
|14
|12.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|13.
|0:0
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Портимоненсе
51.3% (61)
Ничья
37% (44)
Жил Висенте
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
16.1% (19)
Меньше
83.9% (99)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
36.1% (43)
1:1 Ничья
32.8% (39)
2:1 Портимоненсе
10.9% (13)
0:1 Жил Висенте
6.7% (8)
1:2 Жил Висенте
4.2% (5)
2:0 Портимоненсе
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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