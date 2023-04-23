Тур: 29. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКарвалью Витор
37' Желтая карточкаЭштрела Паулу
1:0
48' ГолМаурисио Жозе
57' Желтая карточкаКарраса Моура
90'+5
Ход матча
37'
48'
1:0
57'
80'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муфи
Фахд
23
Пак
Чжи
Су
7
Карлинос
70
Гомес
Руи
42
Эндрю
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гомес РуиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 АлемаоЗащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
-
25 Nonoca
-
27 Klismahn
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Depu
-
Главный тренер: Daniel Sousa
История личных встреч
Портимоненсе
Жил Висенте
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.2
Среднее время на гол
99
75
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
0.95
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
94
78
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.21
|Yago Cariello
|3
|0.1
|Маурисио Жозе
|3
|0.1
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.07
|Лукинья
|2 (1)
|0.07
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|Диаби Мохамед
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Уаттара Зиэ
|1
|0.03
|Энрике Педро VI
|1
|0.03
|Рохес Брайан
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|0.45
|Мурило Коста
|4 (1)
|0.14
|Карвалью Витор
|3
|0.1
|Алипур Али
|2
|0.07
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Босельи Хуан
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Карраса Моура
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|11
|0
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Сек Мустафа
|5
|1
|Nonoca
|4
|1
|Гомес Руи
|5
|0
|Эштрела Паулу
|5
|0
|Муфи Фахд
|3
|1
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Klismahn
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|9
|1
|Марин Адриан
|4
|1
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Карраса Моура
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
6
Портимоненсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Жил Висенте
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
7
10
Портимоненсе
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Жил Висенте
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
7
54%
2
14%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
14%
5
21%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
2
14%
6
25%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
4
29%
1
4%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
5
45%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
3
27%
76-90
Забито
23
25
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
4%
1
4%
1-15
1
4%
6
24%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
12
52%
7
28%
76-90
Пропущено
34
35
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 22
6
18%
6
17%
1-15
6
18%
6
17%
16-30
5
15%
9
26%
31-45
4
12%
6
17%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
9
26%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0
Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Жил Висенте
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
10 раз 34%
0:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
105
311
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
1811
623
722
128
128
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Портимоненсе
51.3% (61)
Ничья
37% (44)
Жил Висенте
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
16.1% (19)
Меньше
83.9% (99)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
36.1% (43)
1:1 Ничья
32.8% (39)
2:1 Портимоненсе
10.9% (13)
0:1 Жил Висенте
6.7% (8)
1:2 Жил Висенте
4.2% (5)
2:0 Портимоненсе
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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