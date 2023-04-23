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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Эмполи
0:0
Первый тайм: 42'
Интер Милан
0'
32' Желтая карточка
Паризи Фабьяно

Ход матча

32'
Паризи Фабьяно
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 124
Эмполи 0.8% (1)
X 7.3% (9)
Интер Милан 91.9% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Интер Милан
6.60
4.28
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перизан
Самуэле
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
28
Камбьяги
Николо
19
Капуто
Франческо
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
12
Белланова
Рауль
5
Гальярдини
Роберто
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
8
Госенс
Робин
90
Лукаку
Ромелу
11
Корреа
Хоакин
Эмполи
4-3-1-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Интер Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
4:2
К
3:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 4 0.13
Камбьяги Николо 3 0.1
Капуто Франческо 2 (1) 0.06
Марин Рэзван 2 0.06
Эбюэхи Тайронн 2 0.06
Сатриано Мартин 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Паризи Фабьяно 2 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Дестро Маттиа 1 0.03
Хаас Николас 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Виньято Эмануэль 1 0.03
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.45
Джеко Эдин 7 0.23
Барелла Николо 5 0.16
Димарко Федерико 3 0.1
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.1
Мхитарян Генрих 3 0.1
Корреа Хоакин 3 0.1
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Госенс Робин 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 2
Паризи Фабьяно 7 1
Хендерсон Лиам 8 0
Бандинелли Филиппо 7 0
Марин Рэзван 7 0
Луперто Себастьяно 3 2
Сатриано Мартин 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Викарио Гульельмо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Хаас Николас 2 0
Грасси Альберто 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Тонелли Лоренцо 0 1
Капуто Франческо 1 0
Байрами Недим 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Шкриньяр Милан 4 1
Барелла Николо 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Интер Милан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

0
9

Волевые поражения

8
10
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Интер Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

10
26
Эмполи
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Интер Милан
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

18
36

Голы по времени матча

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
6
27%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
2
14%
7
29%
29%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
5
36%
9
38%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
8%
3
11%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
2
17%
6
22%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
6
27%
2
22%
76-90

Забито

26
49
10 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
2
8%
9
18%
1-15
4
15%
9
18%
16-30
4
15%
8
16%
31-45
4
15%
8
16%
46-60
6
23%
6
12%
61-75
6
23%
9
18%
76-90

Пропущено

36
33
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
5
14%
2
6%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
6
17%
4
12%
61-75
11
31%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1
Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1 Эмполи - Наполи 0:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Эмполи - Специя 2:2 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Торино 2:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Интер Милан

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
4
3
11
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
3
2
14
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
23
7
5
25
1.5
14
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
6.
Интер Милан
 0:0 Заявка 31 16 4 11 48 - 34 52
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 31 7 12 12 25 - 37 33
15.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Эмполи
 0:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 15 20
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 0:0 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    44'
    С левого фланга хозяева выполнили корнер, с которым защитники "Интера" разобрались, выиграв воздух. 
  • 43'
    Николас Хаас нашёл возможность для удара с левого края штрафной площадки, но Де Врей успел заблокировать. 
  • 42'
    Робин Госенс выполняет очередную подачу с левого фланга, которая снова ничем опасным не сопровождается. 
  • 41'
    Приближается концовка первого тайма, в котором голов, скорее всего, мы не увидим. В неспешном темпе играют команды, редко балуя острыми эпизодами. 
  • Опасный момент
    39'
    Белланова совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда мимо ворот в касание пробил Корреа. 
  • 38'
    Самуэле Перизан попытался начать атаку длинной передачей, но партнёры за игровой снаряд на чужой половине поля не зацепились. 
  • 37'
    Госенс подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, с которой разобрался страж ворот "Эмполи". 
  • Фол, нарушение
    36'
    Робин Госенс срывает атаку соперника на левом фланге, сбивая Томмазо Бальданци. 
  • 35'
    Данило Д'Амброзио остаётся на поле, а Чалханоглу тем временем выполнил подачу со штрафного с правого фланга и нашёл руки Самуэле Перизана. 
  • 34'
    Разминается Маттео Дармиан, но пока непонятно, сможет ли Д'Амброзио продолжить встречу. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Продолжает оставаться на газоне защитник "Интера", требуется ему помощь врачей, которые уже появились на поле. 
  • Желтая карточка
    31'
    Фабьяно Паризи получает жёлтую карточку, сбивая на левом фланге Данило Д'Амброзио. 
  • 30'
    Роберто Гальярдини завершил атаку ударом с линии штрафной площадки - выше ворот полетел мяч. 
  • Угловой
    29'
    На левом фланге гости заработали корнер. Чалханоглу выполнил слишком высокую подачу, отправив мяч за пределы поля. 
  • 28'
    Самир Ханданович выходит из ворот и забирает игровой снаряд после подачи Фабьяно Паризи с левого фланга. 
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    • 27'
      На своей половине поля хозяева владеют игровым снарядом, пытаясь вытянуть оппонентов и получить пространство впереди. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Позиционная атака "Интера" завершилась свистком арбитра. Роберто Гальярдини сбил Николо Камбьяги. 
    • 25'
      Ромелу Лукаку уже заносил ногу для удара из штрафной площадки, но в последний момент ему помешал Ардиан Исмайли. 
    • 24'
      Ничего опасного посредством стандартного положения гости не создали, Лукаку из борьбы пробил мимо створа. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Филиппо Бандинелли нарушает правила на левом фланге перед своей штрафной, сбивая Рауля Белланову. 
    • 22'
      Д'Амброзио поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу во вратарскую, с которой справляется Перизан, выбивая мяч кулаками. 
    • 21'
      Роберто Гальярдини решился на удар с дальней дистанции, после которого мяч пролетел выше владений Самуэле Перизана. 
    • Опасный момент
      20'
      Бандинелли входит в штрафную с левого фланга и играет в центр на Бальданци, который пробивает в касание в левый угол, но Ханданович справляется. 
    • 19'
      Белланова попытался разогнать атаку правым флангом, но после пересечения центральной линии был остановлен Фабьяно Паризи. 
    • 18'
      Чалханоглу подаёт с правого фланга на дальнюю штангу, которую пытается замкнуть Госенс, но до мяча немного не дотягивается. 
    • 17'
      Николас Хаас прорывается по правому флангу и вырезает передачу на линию вратарской, где на перехвате действует Самир Ханданович. 
    • 16'
      После стартовой активности "Интера" не осталось и следа. Теперь уже "Эмполи" владеет инициативой, успев создать несколько опасных моментов. 
    • Опасный момент
      15'
      Николо Камбьяги обязан был открывать счёт, но не сумел переиграть Самира Хандановича, выбежав с ним один на один. 
    • 14'
      Николас Хаас подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу в штрафную, которая адресата не нашла. 
    • Угловой
      13'
      Тем временем корнер выполнили хозяева, с левого фланга, но так и не смогли нанести удар по воротам из вратарской. 
    • Судья
      12'
      Фабьяно Паризи вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил - попал в руку Данило Д'Амброзио, но арбитр сообщил, что она была прижата. 
    • 11'
      Начинают свистеть трибуны, им не нравится, что "Интер" подолгу владеет мячом, да ещё и футболисты "Эмполи" практически не прессингуют. 
    • 10'
      Тайронн Эбюэхи добежал до штрафной площадки по правому флангу, далее сместился в центр и пробил - в Де Врея попал. 
    • 9'
      Чалханоглу открылся под передачу около левого угла штрафной площадки, а потом пробил низом мимо ворот. 
    • 8'
      Продолжают гости владеть игровым снарядом, а хозяева всем составом располагаются на своей части поля, выжидая возможность для контратаки. 
    • Судья
      7'
      Хоакин Корреа оказался на газоне в чужой штрафной площадке, однако арбитр сразу же показал, что нужно подниматься. 
    • Офсайд
      6'
      Ещё одну атаку провёл "Интер", левым флангом, но ничего опасного не создал, так как забрался в положение "вне игры". 
    • Фол, нарушение
      5'
      Робин Госенс нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Тайронна Эбюэхи. 
    • 4'
      Чалханоглу исполнил подачу с угла поля, после чего Де Врей пробил с линии штрафной площадки, но в соперника попал. 
    • Угловой
      3'
      Левым флангом гости провели атаку, которая принесла право на исполнение углового удара. 
    • 2'
      В высокий прессинг включаются хозяева, но футболисты "Интера" действует надёжно, выходя из-под давления при помощи коротких передач. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начинается! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Эмполи
    0.8% (1)
    Ничья
    6.5% (8)
    Интер Милан
    92.7% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    37.4% (46)
    0:1 Интер Милан
    24.4% (30)
    0:2 Интер Милан
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    1:3 Интер Милан
    2.4% (3)
    0:3 Интер Милан
    1.6% (2)
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    Интер Милан
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