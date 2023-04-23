Госенс подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, с которой разобрался страж ворот "Эмполи".

Самуэле Перизан попытался начать атаку длинной передачей, но партнёры за игровой снаряд на чужой половине поля не зацепились.

Белланова совершил рейд по правому флангу и выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда мимо ворот в касание пробил Корреа.

Приближается концовка первого тайма, в котором голов, скорее всего, мы не увидим. В неспешном темпе играют команды, редко балуя острыми эпизодами.

Робин Госенс выполняет очередную подачу с левого фланга, которая снова ничем опасным не сопровождается.

Николас Хаас нашёл возможность для удара с левого края штрафной площадки, но Де Врей успел заблокировать.

С левого фланга хозяева выполнили корнер, с которым защитники "Интера" разобрались, выиграв воздух.

Самир Ханданович выходит из ворот и забирает игровой снаряд после подачи Фабьяно Паризи с левого фланга.

На левом фланге гости заработали корнер. Чалханоглу выполнил слишком высокую подачу, отправив мяч за пределы поля.

Продолжает оставаться на газоне защитник "Интера", требуется ему помощь врачей, которые уже появились на поле.

Разминается Маттео Дармиан, но пока непонятно, сможет ли Д'Амброзио продолжить встречу.

Данило Д'Амброзио остаётся на поле, а Чалханоглу тем временем выполнил подачу со штрафного с правого фланга и нашёл руки Самуэле Перизана.

Чалханоглу подаёт с правого фланга на дальнюю штангу, которую пытается замкнуть Госенс, но до мяча немного не дотягивается.

Белланова попытался разогнать атаку правым флангом, но после пересечения центральной линии был остановлен Фабьяно Паризи.

Бандинелли входит в штрафную с левого фланга и играет в центр на Бальданци, который пробивает в касание в левый угол, но Ханданович справляется.

Роберто Гальярдини решился на удар с дальней дистанции, после которого мяч пролетел выше владений Самуэле Перизана.

Д'Амброзио поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу во вратарскую, с которой справляется Перизан, выбивая мяч кулаками.

Филиппо Бандинелли нарушает правила на левом фланге перед своей штрафной, сбивая Рауля Белланову.

Ничего опасного посредством стандартного положения гости не создали, Лукаку из борьбы пробил мимо створа.

Ромелу Лукаку уже заносил ногу для удара из штрафной площадки, но в последний момент ему помешал Ардиан Исмайли.

На своей половине поля хозяева владеют игровым снарядом, пытаясь вытянуть оппонентов и получить пространство впереди.

17' Николас Хаас прорывается по правому флангу и вырезает передачу на линию вратарской, где на перехвате действует Самир Ханданович.

16' После стартовой активности "Интера" не осталось и следа. Теперь уже "Эмполи" владеет инициативой, успев создать несколько опасных моментов.

15' Николо Камбьяги обязан был открывать счёт, но не сумел переиграть Самира Хандановича, выбежав с ним один на один.

14' Николас Хаас подключился к атаке правым флангом и выполнил передачу в штрафную, которая адресата не нашла.

13' Тем временем корнер выполнили хозяева, с левого фланга, но так и не смогли нанести удар по воротам из вратарской.

12' Фабьяно Паризи вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил - попал в руку Данило Д'Амброзио, но арбитр сообщил, что она была прижата.

11' Начинают свистеть трибуны, им не нравится, что "Интер" подолгу владеет мячом, да ещё и футболисты "Эмполи" практически не прессингуют.

10' Тайронн Эбюэхи добежал до штрафной площадки по правому флангу, далее сместился в центр и пробил - в Де Врея попал.

9' Чалханоглу открылся под передачу около левого угла штрафной площадки, а потом пробил низом мимо ворот.

8' Продолжают гости владеть игровым снарядом, а хозяева всем составом располагаются на своей части поля, выжидая возможность для контратаки.

7' Хоакин Корреа оказался на газоне в чужой штрафной площадке, однако арбитр сразу же показал, что нужно подниматься.

6' Ещё одну атаку провёл "Интер", левым флангом, но ничего опасного не создал, так как забрался в положение "вне игры".

5' Робин Госенс нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Тайронна Эбюэхи.

4' Чалханоглу исполнил подачу с угла поля, после чего Де Врей пробил с линии штрафной площадки, но в соперника попал.

3' Левым флангом гости провели атаку, которая принесла право на исполнение углового удара.

2' В высокий прессинг включаются хозяева, но футболисты "Интера" действует надёжно, выходя из-под давления при помощи коротких передач.